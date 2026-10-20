Arsenal de guerra, ₡15 millones en efectivo, vehículos de lujo y una mansión: el millonario decomiso tras allanamientos en Costa Rica

Una lujosa propiedad en Paraíso de Cartago, atribuida al presunto líder de la organización, contaba con gimnasio privado, acuario, lago artificial, caballerizas y amplias áreas recreativas. Crédito: OIJ

Guardar

Un impresionante arsenal de armas de fuego, ₡15 millones en efectivo (USD 32 mil), vehículos de alta gama, motocicletas valoradas en millones de colones y una lujosa propiedad figuran entre los principales hallazgos de los allanamientos realizados este martes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Cartago, en Costa Rica.

La operación, denominada “Caso Laden”, permitió la detención de al menos 10 personas vinculadas presuntamente con una organización dedicada a los préstamos informales “gota a gota”, cobros extorsivos y legitimación de capitales.

PUBLICIDAD

Los agentes judiciales ejecutaron nueve allanamientos en diferentes sectores de Cartago, principalmente en Paraíso, Birrisito, Cot y Juan Viñas, como resultado de una investigación desarrollada durante aproximadamente tres años.

Agentes del OIJ realizaron nueve allanamientos este martes 20 de octubre en Cartago para desarticular a la organización conocida como “Familia Laden”. Crédito: OIJ

Una gigantesca caja fuerte ocultaba armas y millones en efectivo

Uno de los descubrimientos más relevantes ocurrió dentro de la residencia atribuida al presunto cabecilla de la organización, donde los investigadores encontraron una caja fuerte de aproximadamente 1,80 metros de altura.

En su interior localizaron cuatro fusiles, una escopeta, una pistola y aproximadamente ₡15 millones en efectivo, según los reportes preliminares.

Entre el armamento decomisado también destacan fusiles tipo AR-15, cargadores y municiones de distintos calibres, que serán objeto de análisis para determinar su posible vinculación con hechos violentos.

PUBLICIDAD

Una caja fuerte de 1,80 metros ocultaba cuatro fusiles, una escopeta, una pistola y aproximadamente ₡15 millones en efectivo. Crédito: OIJ

Mansión de ₡100 millones, gimnasio, acuario y caballerizas

La propiedad atribuida al presunto líder, identificado como José Widier Prieto Medina, de 37 años, constituye otra de las principales líneas de investigación por el origen de los recursos utilizados para su adquisición.

Según el OIJ, el terreno habría sido comprado por aproximadamente ₡100 millones (USD 218 mil) pagados en efectivo, mientras que las inversiones posteriores en infraestructura y mejoras habrían representado una cantidad considerable de dinero.

Durante la inspección se identificaron un gimnasio privado completamente equipado, un acuario con peces exóticos, un lago artificial, una terraza tipo bar con pantallas y parrillas, caballerizas y áreas destinadas al mantenimiento de ganado.

PUBLICIDAD

Las autoridades investigan si estas inversiones guardan relación con las ganancias de las actividades ilícitas atribuidas al grupo.

Una propiedad atribuida al presunto cabecilla, adquirida por ₡100 millones en efectivo, tenía gimnasio privado, acuario, terraza, lago artificial y caballerizas. Crédito: OIJ

Vehículos de lujo y motocicletas millonarias

Las diligencias también permitieron localizar vehículos de alto valor económico vinculados con el entorno patrimonial de los sospechosos.

Entre los automotores reportados figuran una Ford Raptor, un Range Rover y varias motocicletas de alta gama, incluida una Ducati con un valor registral aproximado de ₡18 millones (USD 39 mil)

La investigación busca establecer la procedencia de los fondos utilizados para adquirir estos bienes y determinar cuáles están relacionados directamente con las presuntas operaciones de legitimación de capitales.

Entre los vehículos localizados por las autoridades destacan una Ford Raptor, un Range Rover y motocicletas de alta gama, incluida una Ducati valorada registralmente en ₡18 millones. Crédito: OIJ

Diez detenidos y una estructura que movilizaba millones

Entre las personas detenidas se encuentra Prieto Medina, señalado como supuesto líder de la organización “Familia Laden”, que habría movilizado entre ₡40 millones (USD 87 mil) y ₡50 millones (USD 110 mil) mensuales mediante préstamos informales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Michael Soto, director interino del OIJ, el principal sospechoso se dedicaba a reparar computadoras hace aproximadamente cuatro o cinco años, antes de experimentar un crecimiento patrimonial que ahora es investigado.

Las autoridades identificaron una estructura de aproximadamente 12 integrantes principales, con funciones relacionadas con la colocación de préstamos, cobros y administración de recursos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó armas de fuego, dinero en efectivo y otros objetos durante los allanamientos realizados este martes en Cartago. Crédito: OIJ

Amenazas, disparos y tatuajes para identificar a sus integrantes

Según la investigación, la organización ofrecía créditos desde ₡300,000 (USD 655) hasta ₡5 millones (USD 10 mil), con intereses elevados y mecanismos de cobro que presuntamente incluían amenazas, intimidaciones y disparos contra viviendas.

Además, el supuesto cabecilla habría exigido a los integrantes tatuarse la palabra “Laden”, principalmente en el cuello, como símbolo de pertenencia a la agrupación.

Las autoridades también investigan la utilización de sociedades mercantiles, testaferros y cuentas bancarias de tercerospara adquirir propiedades y otros activos.

Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público, mientras continúan los análisis financieros, patrimoniales y balísticos.