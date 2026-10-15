Costa Rica

Golpe al narcotráfico en Costa Rica: decomisan más de cuatro toneladas de cocaína en cuatro días con apoyo de la DEA

En el más reciente caso, las autoridades interceptaron una lancha con 1,175 paquetes de droga en el Pacífico Sur y detuvieron a tres colombianos

Costa Rica decomisó 1.175 kilogramos de cocaína durante una operación marítima desarrollada en el Pacífico Sur, con la participación de varios cuerpos policiales y el apoyo de la DEA. Crédito: MSP
Costa Rica decomisó 1.175 kilogramos de cocaína durante una operación marítima desarrollada en el Pacífico Sur, con la participación de varios cuerpos policiales y el apoyo de la DEA. Crédito: MSP
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Las autoridades de Costa Rica anunciaron un nuevo golpe al narcotráfico internacional tras decomisar 1,175 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de 1.175 kilogramos, durante una operación marítima ejecutada en aguas del Pacífico Sur, que permitió además la detención de tres ciudadanos colombianos presuntamente vinculados con el transporte del cargamento.

El operativo fue desarrollado mediante un trabajo conjunto del Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Fronteras y la Policía de Control de Drogas (PCD), con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la colaboración de una aeronave estadounidense de patrullaje marítimo.

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La embarcación sospechosa fue localizada a 141 millas náuticas, equivalentes a aproximadamente 261 kilómetros, de Cabo Matapalo, en una zona del océano Pacífico utilizada por las autoridades para desarrollar operaciones de vigilancia contra el tráfico marítimo de drogas.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, los oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Guardacostas lograron interceptar la lancha y detener a sus tres tripulantes, identificados únicamente con los apellidos Urbano, Montaño y Vázquez, todos de nacionalidad colombiana.

La nave tenía una longitud de 32 pies y estaba equipada con tres motores fuera de borda.

Posteriormente, los agentes de la PCD realizaron las diligencias correspondientes para verificar el cargamento y contabilizar los paquetes encontrados.

El resultado fue el decomiso de 1,175 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

La operación se convierte en el tercer decomiso importante contra el narcotráfico internacional registrado por las autoridades costarricenses en apenas cuatro días, período durante el cual se han incautado más de cuatro toneladas de esta droga.

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En las labores participó un avión de patrullaje marítimo de Estados Unidos, que brindó apoyo a las unidades encargadas de desarrollar la intervención.

Una vez localizada la lancha, efectivos especializados del Servicio Nacional de Guardacostas procedieron con su interceptación y la detención de las personas que viajaban a bordo.

La embarcación utilizada para transportar la droga medía 32 pies de largo y estaba equipada con tres motores fuera de borda, según informó el Ministerio de Seguridad Pública. Crédito: MSP
La embarcación utilizada para transportar la droga medía 32 pies de largo y estaba equipada con tres motores fuera de borda, según informó el Ministerio de Seguridad Pública. Crédito: MSP

Más de tres toneladas decomisadas en el Humedal Térraba-Sierpe

El decomiso anunciado en el Pacífico Sur se suma a otra operación desarrollada durante el fin de semana en el Humedal Térraba-Sierpe, ubicado en la Zona Sur de Costa Rica.

En esa intervención, oficiales de la Policía de Fronteras interceptaron una embarcación que transportaba 3,077 paquetes de cocaína, también vinculados con las labores de vigilancia contra el narcotráfico internacional.

Operación Soberanía también permitió decomisar cocaína en Limón

El tercer decomiso reportado por las autoridades ocurrió en el Caribe costarricense, específicamente en la Terminal de Contenedores de Moín, ubicada en la provincia de Limón.

En ese punto, como parte de las acciones desarrolladas mediante la Operación Soberanía, los cuerpos policiales localizaron y decomisaron 52 kilogramos de cocaína.

El hallazgo se produjo dentro de las labores de control que las autoridades mantienen en la terminal portuaria, considerada uno de los puntos estratégicos para el comercio exterior del país.

Ministro de Seguridad advierte que continuará la ofensiva contra el narcotráfico

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, destacó los resultados alcanzados durante los últimos días y aseguró que las instituciones policiales continuarán trabajando de manera conjunta para combatir a las organizaciones criminales.

El jerarca confirmó la captura de los tres ciudadanos colombianos y el decomiso de droga realizado en aguas del Pacífico Sur.

“Costarricenses, seguimos en esta lucha frontal contra la criminalidad. Hemos detenido una embarcación con tres colombianos y hemos decomisado casi tonelada y media de cocaína”, expresó Campos.

El ministro también hizo referencia a la operación anterior en la que las autoridades lograron decomisar más de tres toneladas de droga.

“Esto se suma al trabajo que días atrás hicimos, donde logramos también decomisar tres toneladas”, añadió.

Campos aseguró que los resultados responden a la coordinación entre los distintos cuerpos policiales que participan en las operaciones contra el narcotráfico.

En particular, destacó el trabajo desarrollado por la Policía de Fronteras, la Policía de Control de Drogas, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública.

“Seguimos trabajando fuerte, Policía de Fronteras, PCD, Guardacostas y Fuerza Pública. No vamos a aflojar”, manifestó.

El funcionario también utilizó su declaración para reiterar la posición del Gobierno frente a las estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

“Hay una guerra contra estos grupos de crimen organizado porque queremos la paz para Costa Rica”, concluyó.

La Policía de Fronteras, Guardacostas y la Policía de Control de Drogas participaron en los operativos que permitieron decomisar más de cuatro toneladas de cocaína en apenas cuatro días. Crédito: MSP
La Policía de Fronteras, Guardacostas y la Policía de Control de Drogas participaron en los operativos que permitieron decomisar más de cuatro toneladas de cocaína en apenas cuatro días. Crédito: MSP

Cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico

La participación de la DEA y de una aeronave estadounidense en el operativo del Pacífico Sur refleja la cooperación internacional que mantienen las autoridades costarricenses para enfrentar el tráfico marítimo de drogas.

Este tipo de coordinación permite intercambiar información y apoyar operaciones destinadas a localizar embarcaciones sospechosas en amplias extensiones del océano.

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