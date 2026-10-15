La FAO distingue a la agricultora costarricense Olga Vargas entre sus 100 Heroínas rurales

Vargas integra las 100 Heroínas de la FAO en los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural, reconocimiento que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura otorgó a cien mujeres por su contribución a la agricultura y al desarrollo rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Olga Vargas bebe desde hace más de 20 años del mismo manantial que hoy sostiene el riego de sus cultivos, el agua de su hogar y la cría de alevines de tilapia.

La agricultora de Ujarrás, en Buenos Aires de Puntarenas, Costa Rica, transformó ese recurso en el eje de una explotación que multiplicó su producción de guayaba de 100 a 174 árboles.

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Vargas integra las 100 Heroínas de la FAO en los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural, reconocimiento que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura otorgó a cien mujeres por su contribución a la agricultura y al desarrollo rural.

El Año Internacional de la Agricultora marca el calendario de 2026

La iniciativa se enmarca en el Año Internacional de la Agricultora 2026, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El reconocimiento llega además en la antesala del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora cada 15 de octubre desde que Naciones Unidas instituyó la fecha en diciembre de 2007.

Para esta edición, la efeméride se alinea con los objetivos del Año Internacional de la Agricultora. La campaña global, liderada por la FAO, lleva por lema “Mujeres empoderadas, sistemas agroalimentarios transformados” y busca acelerar las medidas hacia la igualdad de género en el campo.

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La declaración de la Asamblea General de la ONU reconoce el papel de las mujeres en los sistemas agroalimentarios —desde la producción hasta el comercio— y promueve mayor acceso a tierra, financiamiento, tecnología y mercados para cerrar las brechas de género en el sector rural.

Costarricense dentro de las 100 Heroínas de la FAO

Más de 600 candidaturas de 131 países compitieron por el título

El proceso de selección no fue menor. Según la propia FAO, 131 países miembros presentaron 609 candidaturas, con un cupo máximo asignado a cada nación según su población.

Las postulaciones pasaron primero un filtro de cumplimiento de requisitos y cuotas por país. Después, la alta dirección de la organización evaluó y clasificó a las candidatas elegibles en un proceso que incluyó dos rondas de deliberación antes de aprobar la lista final.

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Entre las seleccionadas figura también Cecilia Guineo Colguen, agricultora huilliche de Coipomó, en la isla de Chiloé, Chile, y María Cantalicia Torres, guardiana de semillas y papas originarias de los páramos merideños de Venezuela, reconocida por preservar una práctica agrícola milenaria.

Las homenajeadas provienen de toda la cadena de valor agroalimentaria: productoras, guardianas de semillas, líderes comunitarias y emprendedoras que representan distintas funciones y trayectorias dentro del sector rural.

El caso de Vargas se inscribe en el proyecto Empoderando a las comunidades en sistemas agroalimentarios sostenibles, financiado por la FAO y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). A través de esa iniciativa, la agricultora recibió formación en gestión sostenible de los suelos y mejoras en infraestructura agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforestación sostuvo el agua que ahora riega los cultivos

El caso de Vargas se inscribe en el proyecto Empoderando a las comunidades en sistemas agroalimentarios sostenibles, financiado por la FAO y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). A través de esa iniciativa, la agricultora recibió formación en gestión sostenible de los suelos y mejoras en infraestructura agrícola.

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Entre esas mejoras se incluyó la instalación de un reservorio de agua abastecido por el manantial que las labores de conservación mantuvieron activo durante más de dos décadas. El reservorio le permitió garantizar disponibilidad hídrica durante la temporada seca, cuando el acceso al agua suele ser más limitado en la zona.

Con ese respaldo, Vargas amplió su cultivo de guayaba, destinó el recurso a la producción de alevines de tilapia y cubrió las necesidades básicas de su hogar.

Olga Vargas, una de las mujeres consideradas heroínas de la FAO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 36% de las mujeres rurales trabaja en condiciones de desventaja

La experiencia de Vargas se da en un contexto regional donde persisten brechas marcadas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo multilateral de crédito con sede en Washington, estima en 60 millones la población femenina rural de América Latina y el Caribe.

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De ese total, el 36% participa en el sistema agroalimentario en condiciones de permanente desventaja, según cifras de la FAO. La organización sostiene que la creación de capacidad, la inversión local y la gestión sostenible de los recursos pueden aumentar la seguridad alimentaria y las oportunidades económicas para las familias rurales.

La trayectoria de Vargas, según la FAO, pone de relieve la contribución de las mujeres productoras al desarrollo rural. Su caso se suma al de otras 99 agricultoras distinguidas este año en todo el mundo, en momentos en que la ONU busca dar visibilidad al liderazgo femenino en el campo y acelerar las políticas de igualdad de género en el sector agroalimentario.

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