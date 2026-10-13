Costa Rica

Costa Rica: los alquileres subieron 3.27%, casi diez veces más que la inflación interanual

El rubro habitacional figuró entre los cinco de mayor incidencia en el aumento mensual de precios, con una variación de 0,43% durante el noveno mes del año, de acuerdo con el organismo estadístico nacional

Fachada de una casa beige con garaje marrón, ventana con rejas y un letrero blanco que dice "SE ALQUILA" en letras rojas.
El Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario prevé un incremento del 3.54% en los nuevos precios de alquiler en Costa Rica al cierre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La subida prevista de los alquileres en Costa Rica superaría con amplitud a la inflación general al cierre de 2026. El Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi) calculó un incremento de 3.54% para los precios ofrecidos a quienes busquen vivienda o renueven un contrato vencido, según informó CR Hoy.

La estimación no supone que todos los arrendadores puedan elevar automáticamente ese porcentaje en los contratos vigentes. El cálculo describe el comportamiento del mercado para nuevos inquilinos y para acuerdos que deben renovarse tras concluir el plazo pactado.

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Quienes deban buscar una vivienda similar a la que alquilaban al terminar el año pasado podrían afrontar precios más altos, aun cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una variación negativa entre enero y septiembre. La diferencia responde a que la evolución de los alquileres no replica necesariamente la inflación promedio del país.

Los alquileres avanzaron por encima de la inflación interanual

Durante los 12 meses concluidos en septiembre, el costo de los alquileres subió 3.27%. En ese mismo período, la inflación interanual fue de 0.34%, de acuerdo con los datos citados por CR Hoy.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registró una variación acumulada de −0.39% en el IPC entre enero y septiembre de 2026. El indicador aumentó 0.11% durante el último mes, luego de la caída de 0.11% anotada en agosto.

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Una mano sostiene dos llaves metálicas sobre un documento impreso dentro de una carpeta azul, junto a un bolígrafo y una calculadora.
Los costos de alquiler en Costa Rica aumentaron un 3.27% en los doce meses previos a septiembre, frente a una inflación interanual del 0.34%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alquileres quedaron entre los cinco bienes y servicios que más incidieron en el aumento mensual de los precios. Solo en septiembre, este rubro tuvo una variación de 0.43%.

Para un hogar que destinaba ₡300,000 mensuales (USD 660) al alquiler al final del año anterior, una vivienda comparable podría costar ahora cerca de ₡310,620 (USD 683). El encarecimiento proyectado equivale a ₡10,620 mensuales (USD 23) y a ₡127,440 (USD 280) en un año.

La previsión no reemplaza el mecanismo legal de reajuste

El economista Melizandro Quirós, director ejecutivo del Cenfi, explicó a CR Hoy que la proyección no determina el reajuste anual de los alquileres que ya están en curso.

No se refiere al valor del reajuste anual aplicable”, aclaró Quirós al portal. El especialista indicó que el cálculo apunta de manera particular a quienes ingresan al mercado o deben acordar un nuevo período de arrendamiento.

La Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece las condiciones para modificar el precio de los contratos de vivienda vigentes. Cuando el acuerdo está sujeto al ajuste por inflación, el porcentaje depende de la variación interanual del IPC.

El precio de una propiedad también depende de factores propios de cada zona. La ubicación, la superficie, el número de habitaciones y la relación entre oferta y demanda pueden generar aumentos por encima del promedio previsto por el Cenfi.

Un hogar con un gasto mensual de 300.000 colones en arrendamiento afrontaría un incremento estimado de 10.620 colones al buscar un inmueble similar. (Crédito: Fomento Urbano)
Un hogar con un gasto mensual de 300.000 colones en arrendamiento afrontaría un incremento estimado de 10.620 colones al buscar un inmueble similar. (Crédito: Fomento Urbano)

Más de 361,000 viviendas son alquiladas en Costa Rica

El mercado de alquileres abarca más de 361,000 viviendas en el país y reúne a cerca de un millón y medio de personas. La cantidad de hogares que arrienda creció 19% entre 2020 y 2024, según el estudio Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025.

El informe fue elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y la Universidad de Costa Rica (UCR). El documento muestra que el alquiler tiene un peso creciente en el acceso a la vivienda.

En 2024, el 44.7% de las viviendas alquiladas correspondía a hogares encabezados por mujeres de entre 15 y 39 años. El grupo de personas de 40 a 59 años concentró el 40.9%.

El 14.4% restante estaba liderado por personas de 60 años o más. La distribución expone que el arrendamiento atraviesa a hogares de distintas edades, aunque tiene mayor presencia entre los encabezados por mujeres jóvenes.

La prima aleja la compra de vivienda para muchas familias

La compra de una casa continúa fuera del alcance de muchas familias por la necesidad de reunir una prima y cubrir los costos de formalización de un préstamo. Las entidades financieras también evalúan los ingresos, la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento de cada solicitante.

Para adquirir una vivienda valuada en ₡76,500,000 (USD 168,300), una familia necesita aportar entre ₡3,825,000 (USD 8,415) y ₡15,300,000 (USD 33,660) como prima, de acuerdo con el análisis del CFIA y la UCR.

El mercado de vivienda en alquiler en Costa Rica abarca más de 361.000 inmuebles y concentra a cerca de un millón y medio de personas. (Crédito: Propiedades en San Carlos)
El mercado de vivienda en alquiler en Costa Rica abarca más de 361.000 inmuebles y concentra a cerca de un millón y medio de personas. (Crédito: Propiedades en San Carlos)

A ese monto deben añadirse el avalúo, los honorarios, las comisiones y otros gastos asociados al crédito. Estos desembolsos elevan el dinero necesario antes de concretar la compra.

Una familia con ingresos promedio de ₡522,562 al mes (USD 1,150) que dedique el 35% al alquiler destinaría ₡182,897 (USD 402) a ese pago. Tras cubrirlo, quedaría con ₡339,665 (USD 747) para alimentación, transporte, servicios públicos, salud y el resto de sus necesidades.

Si ese hogar pudiera reservar la totalidad del dinero disponible, necesitaría más de 22 meses para reunir el 10% del valor de la propiedad. Para alcanzar el 5%, necesitaría más de 11 meses, sin destinar esos recursos a ningún otro gasto.

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