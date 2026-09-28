Costa Rica

El narcotráfico pierde USD 90 millones en Costa Rica tras el decomiso de 23 toneladas de droga

La presidenta Laura Fernández informó que los procedimientos incautaron cocaína y marihuana, una cifra presentada durante la cadena nacional semanal y vinculada a las acciones contra las redes de narcotráfico

Narcotráfico pierde $90 millones tras incautación de 23 toneladas de droga en Costa Rica, anuncia presidente Laura Fernández. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Narcotráfico pierde $90 millones tras incautación de 23 toneladas de droga en Costa Rica, anuncia presidente Laura Fernández. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Costa Rica decomisó casi 23 mil kilos de cocaína y marihuana desde el 8 de mayo, de acuerdo con la actualización presentada por la presidente Laura Fernández Delgado en la cadena nacional semanal de su Gobierno. La mandataria aseguró que los cargamentos incautados representaban al menos USD 90 millones que las organizaciones narcotraficantes dejaron de percibir.

El balance fue difundido en un video institucional centrado en las acciones contra el narcotráfico, la cooperación internacional y los próximos proyectos de seguridad anunciados por el Ejecutivo costarricense.

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“Desde el 8 de mayo logramos decomisar casi veintitrés mil kilos de cocaína y marihuana, que dejó a los narcotraficantes sin al menos noventa millones de dólares”, afirmó Fernández Delgado durante el acto en el que Estados Unidos formalizó una nueva donación de equipos para las fuerzas de seguridad del país.

La presidenta no precisó en el material audiovisual cuánto corresponde a cocaína y cuánto a marihuana, ni detalló la cantidad de operativos que derivaron en esas incautaciones. Tampoco informó las rutas, los puntos de interdicción ni las organizaciones criminales presuntamente vinculadas con los cargamentos, faltará una próxima cadena o conferencia para precisar los detalles.

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El Servicio Nacional de Guardacostas recuperó dos sacos que contenían 60 paquetes de droga durante un operativo regional contra el narcotráfico. Crédito: Presidencia de la República
El Servicio Nacional de Guardacostas recuperó dos sacos que contenían 60 paquetes de droga durante un operativo regional contra el narcotráfico. Crédito: Presidencia de la República

El dato integra la estrategia del Gobierno costarricense contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas. En el video, Fernández Delgado afirmó que su administración mantendrá una política de “mano dura” contra los responsables de homicidios y delitos relacionados con el crimen organizado.

Estados Unidos entregó dos lanchas interceptoras y tres vehículos a Costa Rica

Como segundo punto de la actualización semanal, el Gobierno de Costa Rica informó que recibió una donación de Estados Unidos para reforzar las operaciones contra el narcotráfico marítimo.

El aporte incluye dos lanchas interceptoras de 41 pies, equivalentes a cerca de 12,5 metros, construidas por la compañía Safe Boat USA en el estado de Washington. También contempla tres vehículos de transporte para el Servicio Nacional de Guardacostas y el Grupo de Operaciones Especiales, conocido como GOPES.

Durante el acto de entrega, la embajadora estadounidense, Melinda Hildebrand, indicó que las nuevas embarcaciones permitirán ampliar la capacidad de las autoridades costarricenses para interceptar lanchas vinculadas con el tráfico de drogas en alta mar.

Entregó Estados Unidos dos lanchas interceptoras y tres vehículos para operativos antidrogas en Costa Rica (Foto cortesía Presidencia)
Entregó Estados Unidos dos lanchas interceptoras y tres vehículos para operativos antidrogas en Costa Rica (Foto cortesía Presidencia)

La donación busca fortalecer las tareas de vigilancia e interdicción en las costas del país, una zona utilizada por organizaciones criminales para trasladar cargamentos de cocaína hacia mercados de América del Norte y Europa.

Fernández Delgado agradeció el aporte estadounidense y señaló que ambos países mantienen una alianza contra el narcotráfico transnacional. La mandataria vinculó la llegada de las embarcaciones con el balance de droga decomisada que presentó su Gobierno.

Washington prevé más apoyo para las fuerzas de seguridad entre 2026 y 2027

El video de la cadena nacional indicó que el respaldo de Estados Unidos continuará durante 2026 y 2027. El programa de cooperación prevé nuevas embarcaciones, obras de infraestructura, capacitaciones, equipos de comunicación y asistencia para unidades de aviación.

Los recursos estarán destinados al Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Fronteras de Costa Rica. El material no especificó el monto económico del programa ni el calendario de entrega de los equipos adicionales.

Las embarcaciones de 41 pies y los vehículos, valuados en más de USD 2,3 millones, fueron destinados al Servicio Nacional de Guardacostas y al Grupo de Operaciones Especiales costarricense del país (Foto cortesía Presidencia)
Las embarcaciones de 41 pies y los vehículos, valuados en más de USD 2,3 millones, fueron destinados al Servicio Nacional de Guardacostas y al Grupo de Operaciones Especiales costarricense del país (Foto cortesía Presidencia)

La ampliación de los recursos marítimos se suma a los anuncios internos de seguridad realizados por la administración costarricense. Fernández Delgado anticipó que el proyecto penitenciario denominado Caco contará con espacio para más de cinco mil reclusos que el Gobierno identifica como los más peligrosos del país.

Según la versión oficial, esa cárcel tendrá como objetivo limitar la capacidad de los cabecillas criminales para transmitir órdenes desde los centros penitenciarios.

El Gobierno anunció la próxima puesta en marcha de un centro policial C5

La presidente también señaló que el Ejecutivo prevé inaugurar próximamente el C5, un centro de mando que buscará conectar a los distintos cuerpos policiales bajo una misma plataforma operativa.

El sistema pretende centralizar información y mejorar la coordinación de las respuestas ante incidentes de seguridad. La cadena nacional no precisó su fecha de apertura ni el presupuesto asignado a la infraestructura tecnológica.

El Gobierno presentó la incautación de droga, la donación de embarcaciones y los proyectos penitenciarios y tecnológicos como parte de su plan de seguridad frente a las organizaciones narcotraficantes.

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