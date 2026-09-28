Conmoción en Costa Rica por destacado estudiante desaparecido en una catarata

Un joven con gafas de sol y una kufiya sonríe al aire libre mientras se encuentra rodeado por las ramas de un árbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Daniel Cubero Montero, de 18 años, permanece desaparecido desde la tarde del sábado 26 de septiembre, cuando la corriente lo arrastró tras caer a la catarata Los Reyes, en San Lorenzo de Tarrazú. La búsqueda se reanudó el domingo sin que se informara su localización, según informaron este 27 de septiembre portales costarricense de noticias.

La emergencia fue reportada a las 13:35 y movilizó una unidad de primera intervención, equipos de rescate, unidades de soporte básico y personal especializado en buceo. Las tareas se suspendieron a las 18:35 por las condiciones adversas del tiempo y se retomaron a las 5:30 del domingo, detalló La Nación, diario costarricense.

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La emergencia fue reportada a las 13:35 y movilizó equipos de rescate, buceo y soporte básico; las labores concluyeron a las 18:35 por las condiciones meteorológicas adversas del sábado, según medios locales. Video cortesía Noticias y Denuncias Costa Rica

Su madre, Adriana Montero, le dedicó una carta de despedida mientras continuaban los operativos. “Mi niño dulce y bueno, hoy te me adelantas en el camino y mi corazón se queda con un vacío imposible de llenar. Fuiste un regalo hermoso en mi vida, un hijo noble, lleno de luz y de bondad que dejó huella en todos los que tuvimos la dicha de conocerte”, divulgó el medio local CR Hoy.

“Gracias por cada sonrisa, por cada abrazo y por la ternura con la que llenaste nuestros días”, continuó Montero. “Ahora te toca volar alto, mi amor, en paz y con la misma luz que siempre derramaste. Vuela alto, descansa en los brazos de Dios, y espérame, que algún día volveremos a abrazarnos. Te amo para siempre”.

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La madre también expresó su gratitud hacia quienes participan en la búsqueda: “Y agradecimiento para todos los cuerpos de rescate, Bomberos, Cruz Roja, vecinos de la zona y Rescate Urbano, porque están haciendo un excelente trabajo”.

Trayectoria estudiantil en Cartago

Daniel era el menor de cuatro hermanos y según la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, era un estudiante activo de la carrera.

En 2025 terminó sus estudios en el Colegio San Luis Gonzaga, en Cartago. Ese año fue elegido presidente estudiantil después de participar durante varios años en actividades académicas, entre ellas el Festival de Oratoria.

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El joven integró el Proyecto de Matemáticas para la Enseñanza Media, conocido como MATEM, y formó parte del movimiento de Guías y Scouts de Costa Rica. Sus allegados señalaron que el contacto con la naturaleza era una de sus principales aficiones.

Durante su paso por el colegio, ganó un concurso de ortografía y obtuvo el tercer puesto regional en Educación Diversificada. También lideró iniciativas estudiantiles, de acuerdo con los antecedentes recogidos por el diario.

Conmoción por expresidente estudiantil desaparecido en catarata de Costa Rica.

“Daniel, en su paso por el colegio se destacó por ser una persona muy amable y servicial, además entregado a sus pasiones, entre ellas fue nuestro presidente de estudiantes”, escribió el colegio en sus redes sociales, detalla el medio digital Cartago Informa.

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Mario González, director del Colegio San Luis Gonzaga, describió al joven como “una persona muy amada y apreciada”, al referirse al impacto de su desaparición entre la comunidad educativa, añaden medios locales. Nuria Rojas, una de sus maestras, recordó que la noticia causó dolor entre quienes lo conocían: “Nos duele montones. Un chico súper carismático, súper educado, un líder en su grupo. Nos duele”.

Henry Guillén, otro de sus profesores, lo definió como un joven educado y proveniente de una buena familia.