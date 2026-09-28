Costa Rica lidera en América Latina el uso de inteligencia artificial: casi tres de cada diez personas utilizan esta tecnología

Costa Rica registra la mayor proporción de usuarios de inteligencia artificial generativa en América Latina y el Caribe, según el informe de Microsoft correspondiente al segundo trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Costa Rica se posicionó como el país de América Latina y el Caribe con mayor adopción de inteligencia artificial generativa, de acuerdo con un nuevo informe publicado por Microsoft, que analiza la expansión de esta tecnología entre la población en edad laboral de diferentes economías del mundo.

El estudio, denominado Global AI Diffusion Report: Q2 2026 Trends and Insights, reveló que el 29.7% de las personas entre los 15 y 64 años en Costa Rica utiliza herramientas de inteligencia artificial generativa, una proporción que equivale aproximadamente a tres de cada diez personas dentro de ese grupo de edad.

PUBLICIDAD

Los resultados corresponden al segundo trimestre de 2026 y fueron publicados en septiembre por Microsoft, que analiza la difusión de estas tecnologías a partir de datos agregados y anonimizados de utilización de sus servicios, ajustados mediante variables relacionadas con la población, la conectividad y el mercado tecnológico.

El porcentaje registrado por Costa Rica supera al de otras economías latinoamericanas, entre ellas Colombia, México, Argentina y Brasil, y coloca al país en la posición 32 de la clasificación mundial presentada en el informe.

Costa Rica aumentó el uso de inteligencia artificial en apenas tres meses

Uno de los datos relevantes del estudio es el crecimiento que experimentó el país durante los primeros seis meses de 2026.

Según las cifras de Microsoft, Costa Rica registraba una adopción del 28.5% durante el primer trimestre del año, porcentaje que aumentó hasta el 29.7% al cierre del segundo trimestre.

PUBLICIDAD

Esto representa un incremento de 1.2 puntos porcentuales en apenas tres meses, lo que evidencia una expansión sostenida de la utilización de herramientas de inteligencia artificial generativa entre la población costarricense.

La medición contempla productos capaces de generar contenido a partir de instrucciones de los usuarios, como textos, imágenes, código informático y respuestas a consultas.

Entre las herramientas de este tipo se encuentran aplicaciones como ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini y otros servicios que utilizan modelos de inteligencia artificial generativa.

El 29.7% de la población costarricense entre los 15 y 64 años utiliza herramientas de inteligencia artificial generativa, de acuerdo con las estimaciones de Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se compara Costa Rica con los demás países de América Latina?

Los datos publicados por Microsoft permiten dimensionar las diferencias existentes entre Costa Rica y otras economías de la región.

Colombia aparece con una adopción del 25.9%, seguida por República Dominicana, con un 25.8%, y Uruguay, con un 25.7%.

En el caso de Centroamérica, Panamá registró un 24.2%, mientras que El Salvador alcanzó un 20.1%, Guatemala un 17.3%, Honduras un 14.5% y Nicaragua un 12.5%.

PUBLICIDAD

La diferencia entre Costa Rica y Panamá, por ejemplo, es de 5.5 puntos porcentuales, mientras que frente a Nicaragua asciende a 17.2 puntos porcentuales.

Otros mercados de mayor tamaño también registraron porcentajes inferiores a los costarricenses.

Chile alcanzó un 24%, Argentina un 23.4%, México un 21.4% y Brasil un 20.2%.

En el caso de Brasil, la diferencia con Costa Rica es de 9.5 puntos porcentuales, mientras que frente a México alcanza los 8.3 puntos.

Estas comparaciones corresponden a proporciones de utilización dentro de la población en edad laboral de cada territorio, por lo que no deben interpretarse como una comparación del número absoluto de usuarios de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

El uso de inteligencia artificial en Costa Rica aumentó 1,2 puntos porcentuales entre el primer y segundo trimestre de 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

Costa Rica supera el promedio mundial de adopción de inteligencia artificial

El informe también muestra que el porcentaje costarricense se encuentra considerablemente por encima de la estimación global.

Microsoft determinó que el 18,8% de la población mundial en edad laboral utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa durante el segundo trimestre de 2026.

Esta cifra representa un aumento frente al 17,8% registrado durante el primer trimestre, lo que equivale a un crecimiento global de un punto porcentual.

En comparación, Costa Rica supera el promedio mundial en 10.9 puntos porcentuales.

La empresa tecnológica destacó que el crecimiento de la adopción fue generalizado y que prácticamente todas las economías analizadas registraron incrementos durante el periodo.

Sin embargo, las diferencias entre los países continúan siendo importantes.

Emiratos Árabes Unidos encabeza la clasificación mundial, con una adopción del 73.3%, seguido por Singapur, con un 64.3%.

Posteriormente aparecen Irlanda, con un 49.9%; Francia, con un 49.6%; y Noruega, con un 49.4%.

Por su parte, Estados Unidos registró una adopción del 33%, una cifra superior a la costarricense por 3,3 puntos porcentuales.