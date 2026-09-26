Empresarios advierten sobre riesgo de escasez eléctrica en Costa Rica y piden aprobar reforma para ampliar la generación de energía

Cinco organizaciones empresariales y del sector energético de Costa Rica solicitaron a la Asamblea Legislativa aprobar en segundo debate el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

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Cinco organizaciones empresariales y del sector energético de Costa Rica solicitaron a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, al advertir que el país necesita incorporar nueva generación eléctrica para responder al crecimiento de la demanda y disminuir su exposición a las condiciones climáticas y a la volatilidad de los mercados internacionales.

El pronunciamiento fue divulgado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones (CEDET), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS).

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Las organizaciones manifestaron conjuntamente su respaldo al expediente legislativo N.º 23.414, que plantea una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico costarricense y permanece pendiente de aprobación en segundo debate.

Según las cámaras, la situación energética internacional, el encarecimiento de los combustibles y las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño sobre la generación hidroeléctrica hacen necesario revisar la capacidad del país para garantizar electricidad suficiente y competitiva.

Empresarios advierten que Costa Rica necesita incorporar más generación eléctrica

El principal argumento de las organizaciones se relaciona con la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional para responder a una demanda que aumenta conforme se desarrollan nuevas actividades productivas.

En su pronunciamiento, los representantes empresariales señalaron que Costa Rica enfrenta un escenario en el que la electrificación de procesos, la transformación tecnológica y el crecimiento de las empresas requieren una mayor disponibilidad de energía.

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A estas condiciones se suma la dependencia de la generación hidroeléctrica, que puede experimentar variaciones cuando disminuyen las precipitaciones y los niveles de los embalses.

Las cámaras sostienen que el país necesita incorporar nuevas fuentes de generación de forma rápida, sostenida y competitiva para responder a las necesidades futuras.

Su advertencia es que los desafíos energéticos no se limitan a los períodos de sequía, sino que también están relacionados con la capacidad de planificación e inversión para acompañar el crecimiento de la demanda.

En este contexto, las organizaciones consideran que Costa Rica debe fortalecer las condiciones necesarias para desarrollar nuevos proyectos de generación e infraestructura, aprovechando las capacidades existentes e incorporando tecnologías que permitan responder a los cambios del mercado.

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El llamado incluye la necesidad de contar con reglas claras, seguridad jurídica y una planificación de largo plazo que facilite la participación de los distintos actores del sector eléctrico.

UCCAEP, CEDET, CICR, ACOPE y AZOFRAS consideran que la modernización del sistema eléctrico debe facilitar nuevas inversiones y fortalecer la disponibilidad de energía para las actividades productivas del país.

El Niño y los conflictos internacionales aumentan la preocupación del sector productivo

Otro de los elementos señalados por las organizaciones es el comportamiento del entorno internacional.

El conflicto en Medio Oriente ha generado preocupación sobre los precios de los combustibles, mientras que el fenómeno de El Niño introduce incertidumbre sobre las condiciones de lluvia y la disponibilidad de recursos hídricos.

Para Costa Rica, la variabilidad climática constituye un factor relevante debido a la participación de las centrales hidroeléctricas en la generación nacional.

Durante períodos de menores precipitaciones, la reducción de los caudales y de los niveles de almacenamiento puede limitar la producción de algunas plantas y aumentar la necesidad de recurrir a otras fuentes de energía.

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Los representantes empresariales consideran que esta situación refuerza la importancia de diversificar la matriz eléctrica y contar con capacidad suficiente para responder a condiciones adversas.

No obstante, las organizaciones aclaran que el problema que identifican va más allá de una eventual sequía: consideran necesario ampliar la capacidad de generación para atender el crecimiento del país durante las próximas décadas.

La posición también fue expuesta por representantes de la Cámara de Industrias de Costa Rica, quienes vincularon la disponibilidad y el costo de la electricidad con las decisiones de inversión empresarial.

Sergio Capón, presidente de esa cámara, expresó durante la conferencia de prensa su preocupación por las posibles consecuencias sobre el empleo si Costa Rica no logra mantener condiciones energéticas competitivas.

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“Si no somos competitivos, no vamos a generar empleos. Yo me temo que el impacto va a ser fuerte”, manifestó el representante industrial.

¿Qué propone la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional?

El expediente 23.414 plantea una transformación de la organización y regulación del mercado eléctrico costarricense.

Entre sus principales disposiciones se encuentra la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), una institución autónoma que asumiría funciones relacionadas con la coordinación y operación del sistema.

La propuesta también contempla la creación de un mercado eléctrico mayorista y modificaciones en las condiciones de participación de los distintos agentes que intervienen en la generación y comercialización de electricidad.

El objetivo declarado del proyecto es actualizar la normativa para responder a las necesidades de generación, transmisión, distribución y comercialización, incorporando nuevas tecnologías y mecanismos de participación.

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La iniciativa fue presentada originalmente por el Poder Ejecutivo en octubre de 2022, durante la administración de Rodrigo Chaves, y ha experimentado modificaciones a lo largo de su trámite legislativo.

Las organizaciones que respaldan el expediente consideran que su aprobación permitiría establecer condiciones para desarrollar nuevas inversiones y fortalecer la seguridad energética del país.

Sin embargo, la propuesta también ha generado cuestionamientos de organizaciones sindicales, sectores ambientales y agrupaciones políticas, que han planteado preocupaciones sobre sus posibles efectos en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las tarifas y el acceso al servicio.

Entre los aspectos discutidos se encuentra el traslado de funciones de operación y coordinación del sistema desde el ICE hacia el nuevo ente autónomo.

Proyecto necesita 38 votos para convertirse en ley

La Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional fue aprobada en primer debate el 26 de mayo de 2026, con 27 votos a favor y 24 en contra.

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No obstante, la iniciativa necesita al menos 38 votos afirmativos para superar el segundo debate, debido a que contempla la creación de una nueva institución autónoma.

El trámite legislativo enfrenta diferencias entre el oficialismo y agrupaciones de oposición.

El Partido Liberación Nacional (PLN) confirmó el 24 de septiembre que no respaldará el texto actual en segundo debate y planteó una propuesta alternativa para atender las necesidades del sistema eléctrico.

La iniciativa liberacionista contempla mantener la operación del Sistema Eléctrico Nacional dentro del ICE mediante una dirección con desconcentración máxima, además de introducir modificaciones relacionadas con generación privada, exportaciones y eficiencia energética.

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Por su parte, CEDET manifestó que mantiene su respaldo al expediente 23.414 y cuestionó la conveniencia de reiniciar la discusión legislativa sobre materias que, según la organización, ya han sido abordadas durante el proceso de construcción de la reforma.

La cámara también ha señalado que el fortalecimiento de la seguridad energética y la participación del país en el Mercado Eléctrico Regional pueden desarrollarse de manera complementaria.

El expediente legislativo 23.414 fue aprobado en primer debate el 26 de mayo de 2026, con 27 votos a favor y 24 en contra, pero requiere al menos 38 votos para superar su última votación.

Sector empresarial pide diálogo entre las fracciones legislativas

En su comunicado conjunto, UCCAEP, CEDET, CICR, ACOPE y AZOFRAS reiteraron su disposición a mantener conversaciones con las distintas fracciones de la Asamblea Legislativa.

Las organizaciones consideran que el debate sobre la reforma debe incorporar las necesidades de consumidores, distribuidores y generadores, así como los desafíos relacionados con la competitividad y el crecimiento económico.

Según su planteamiento, disponer de energía suficiente y confiable constituye una condición importante para mantener operaciones industriales, desarrollar nuevos proyectos y atraer inversiones.

El llamado de las cinco organizaciones se produce mientras el expediente 23.414 continúa pendiente de su votación definitiva y las distintas fracciones legislativas mantienen diferencias sobre el modelo de organización que debería adoptar el sistema eléctrico costarricense.