Guardacostas de Costa Rica recuperan 71 kilos de cocaína tras operativo coordinado con Estados Unidos, Colombia y Panamá

El Servicio Nacional de Guardacostas recuperó dos sacos que contenían 60 paquetes de droga durante un operativo regional contra el narcotráfico. Crédito: Presidencia de la República

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El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica recuperó 71 kilos de clorhidrato de cocaína durante un operativo internacional desarrollado en coordinación con autoridades de Estados Unidos, Colombia y Panamá, según información divulgada por el Ministerio de Seguridad Pública.

El hallazgo se produjo mientras una embarcación interceptora costarricense participaba en labores de apoyo y contención al Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, que realizaba una operación contra una embarcación sospechosa de transportar un cargamento de droga en aguas panameñas.

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Durante las labores, los oficiales costarricenses recuperaron dos sacos que contenían un total de 60 paquetes.

Posteriormente, agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) realizaron las pruebas presuntivas de campo correspondientes y determinaron que el material correspondía a clorhidrato de cocaína, con un peso total de 71 kilogramos.

Las autoridades señalaron que el resultado fue posible gracias al intercambio de información entre diferentes cuerpos de seguridad de la región y agencias internacionales.

De acuerdo con la información oficial, el operativo contó con datos aportados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y con participación de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, que brindó apoyo aéreo durante las labores de seguimiento e interdicción.

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También hubo intercambio de información con la Armada Nacional de Colombia, como parte de la coordinación regional contra las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Operativo inició con una interdicción en aguas panameñas

La intervención se desarrolló en momentos en que las autoridades panameñas perseguían una embarcación sospechosa de transportar droga.

Según el reporte, el Servicio Aeronaval de Panamá logró interceptar una embarcación con un importante cargamento de estupefacientes en aguas de ese país, mientras Guardacostas de Costa Rica realizaba labores de contención con una de sus interceptoras.

Fue durante estas acciones cuando los oficiales costarricenses lograron recuperar los dos sacos que posteriormente fueron entregados a la Policía de Control de Drogas para su análisis.

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Las autoridades no detallaron en el reporte inicial si los paquetes fueron lanzados al mar desde la embarcación perseguida ni las circunstancias exactas en que fueron encontrados.

Tampoco se informó si hubo personas detenidas directamente por las autoridades costarricenses como resultado del decomiso.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad destacó que la operación forma parte de los esfuerzos regionales dirigidos a interceptar cargamentos de droga que utilizan las rutas marítimas del Pacífico para desplazarse entre Sudamérica, Centroamérica y otros destinos.

La intervención se desarrolló mientras Guardacostas brindaba apoyo de contención al Servicio Aeronaval de Panamá. Crédito: Presidencia de la República

Costa Rica destaca cooperación internacional

El Ministerio de Seguridad subrayó especialmente el componente internacional de la operación.

“Este trabajo y estos resultados demuestran una vez más la importancia del trabajo conjunto de Costa Rica con los países aliados de la región en la lucha contra el narcotráfico”, señaló Juan Carlos Alvarado, director de Guardacostas.

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Las operaciones marítimas contra el narcotráfico suelen involucrar intercambio de inteligencia, vigilancia aérea y coordinación entre embarcaciones de distintos países, debido a que las organizaciones criminales pueden desplazarse rápidamente entre aguas jurisdiccionales y rutas internacionales.

En este caso, la participación de Costa Rica se produjo junto con fuerzas de Panamá, Colombia y Estados Unidos, lo que permitió establecer un dispositivo de seguimiento y contención en la zona.

El cargamento decomisado quedó ahora bajo custodia de las autoridades costarricenses para continuar con las diligencias correspondientes.

Las pruebas presuntivas realizadas por la Policía de Control de Drogas determinaron que el cargamento correspondía a 71 kilos de clorhidrato de cocaína. Crédito: Presidencia de la República

La Policía de Control de Drogas será la encargada de incorporar los paquetes como evidencia y continuar con los procedimientos relacionados con el decomiso, mientras las autoridades regionales mantienen abiertas las investigaciones sobre la embarcación interceptada en Panamá y el resto de la droga localizada durante el operativo.

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El decomiso de 71 kilos de cocaína distribuidos en 60 paquetes se suma así a las operaciones que Costa Rica desarrolla en coordinación con países aliados para tratar de frenar el transporte marítimo de drogas a través de las costas centroamericanas.