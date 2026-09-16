Universitarios de Costa Rica competirán en mercado bursátil simulado y podrán ganar premios tecnológicos

El Campeonato Bursátil Interuniversitario 2026 permitirá que estudiantes de universidades de todo Costa Rica administren portafolios en un mercado simulado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estudiantes universitarios de todo Costa Rica podrán medir sus conocimientos y habilidades para invertir en el mercado de capitales durante el Campeonato Bursátil Interuniversitario 2026, una competencia que utilizará un entorno bursátil simulado y entregará premios a quienes obtengan los mejores resultados.

El Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores anunció que las inscripciones estarán disponibles desde el 14 de septiembre hasta el 16 de octubre, mientras que el campeonato se desarrollará entre el 12 de octubre y el 6 de noviembre de 2026.

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Los interesados deberán registrarse en la plataforma oficial campeonatobursatil.com, desde donde podrán asumir la administración de un portafolio de inversión y tomar decisiones basadas en sus conocimientos, capacidad de análisis y estrategia.

La iniciativa busca que los universitarios tengan un acercamiento práctico al funcionamiento del mercado de capitales, en lugar de limitar el aprendizaje únicamente a contenidos teóricos.

Antes del inicio oficial de la competencia, los participantes tendrán una semana de prueba del 5 al 9 de octubre, período en el que podrán familiarizarse con las herramientas disponibles, conocer las funcionalidades de la plataforma y comprender la dinámica bajo la cual se desarrollará el campeonato.

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Desde la Bolsa Nacional de Valores explicaron que el proyecto también busca generar vínculos entre el sistema universitario y el sector financiero costarricense.

“Este campeonato nos permite crear un espacio de encuentro entre las universidades y el sector financiero. Más allá de la competencia, buscamos que los participantes se acerquen al mercado de capitales desde una experiencia práctica”, señaló Mario Vásquez Castillo, director general corporativo del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores.

Según Vásquez, la experiencia también pretende mostrar a los estudiantes las posibilidades profesionales existentes en esta industria y facilitar que puedan visualizar el sector financiero como un eventual espacio para desarrollar sus conocimientos.

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“Para la Bolsa es especialmente valioso generar estos vínculos desde la etapa universitaria y contribuir a que más profesionales encuentren en este sector un espacio para desarrollar su talento, conocimiento e innovación”, agregó.

Los universitarios tendrán una semana de prueba del 5 al 9 de octubre antes del inicio de la competencia oficial. Fuente: Universidad de Costa Rica

Computadoras, celulares y tablets entre los premios

El campeonato contará con diferentes categorías de premiación relacionadas con el desempeño de los portafolios y la actividad de los participantes durante las jornadas de inversión.

En la categoría correspondiente al mayor valor del portafolio, los estudiantes deberán registrar un mínimo de 10 transacciones cada semana. El primer lugar recibirá una computadora y regalos de los patrocinadores, mientras que el segundo obtendrá un celular y productos adicionales de las empresas participantes.

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También serán reconocidos el primer y segundo puesto correspondientes a los mayores valores de mercado de los activos adquiridos durante todo el campeonato, siempre que los competidores realicen al menos cinco operaciones por semana. Los premios serán igualmente una computadora para el primer lugar y un celular para el segundo, además de obsequios de patrocinadores.

Una tercera categoría distinguirá al participante que realice la mayor cantidad de transacciones de compra y venta, aunque para optar por este reconocimiento deberá finalizar con un portafolio cuyo valor sea superior a USD 100,000.

El ganador de esta categoría recibirá una tablet y regalos de los patrocinadores.

La competencia forma parte de una estrategia para fortalecer la educación financiera entre los jóvenes y proporcionar espacios de aprendizaje vinculados con su futura formación profesional.

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El superintendente general de Valores, Tomás Soley Pérez, destacó que una mayor comprensión sobre el mercado es fundamental para incrementar la participación informada y fortalecer el sistema.

“El mercado de valores se fortalece si las nuevas generaciones comprenden cómo funciona, qué riesgos implica y qué oportunidades ofrece para el financiamiento de proyectos productivos”, manifestó Soley.

El jerarca agregó que desde la Superintendencia General de Valores (Sugeval) respaldan iniciativas orientadas a promover conocimientos financieros entre la población.

“La educación financiera resulta indispensable para que más personas participen de manera informada y para que el mercado contribuya, de forma sostenible, al desarrollo económico del país”, afirmó.

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De esta forma, el campeonato combinará durante varias semanas educación, competencia y simulación de inversiones, con el objetivo de que estudiantes universitarios conozcan de primera mano cómo se toman decisiones dentro de un mercado de capitales.