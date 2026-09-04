Costa Rica

Costa Rica prevé 533 nuevas plazas públicas para 2027, con foco en seguridad y elecciones

El plan contempla nuevas contrataciones en 13 entidades estatales y concentra la mayoría en Justicia y Paz y el Tribunal Supremo de Elecciones, según el proyecto de ley remitido al Congreso

Carpeta azul con el texto Propuesta presupuesto 2027 y el escudo nacional junto a una bandera de Costa Rica sobre un escritorio de madera.
El documento oficial con la propuesta de presupuesto para 2027 reposa junto a la bandera de Costa Rica sobre un escritorio institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de Costa Rica incluyó en el presupuesto de 2027 la propuesta de crear 533 nuevos puestos en 13 instituciones públicas, según el proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República. Más de la mitad de esas plazas se concentra en el Ministerio de Justicia y Paz y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El texto presupuestario que el Poder Ejecutivo entregó a la Asamblea Legislativa asignó 271 plazas al Ministerio de Justicia y Paz y 76 al Tribunal Supremo de Elecciones, consigna la prensa local.

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El diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta, confirmó a CR Hoy que las 271 plazas del Ministerio de Justicia y Paz se destinarían a la operación del nuevo Centro de Alta Contención para Crimen Organizado (CACCO), cuya apertura está prevista para fines de septiembre de 2026 en San Rafael de Alajuela.

Las plazas previstas en el proyecto

En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, el proyecto contempló plazas temporales por servicios especiales para cubrir el aumento de las cargas de trabajo ligado a la preparación de las elecciones municipales de 2028. Las tareas incluyen la inscripción de candidaturas y otros procesos operativos y administrativos.

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Dos personas con traje sostienen un libro azul con el texto Propuesta presupuesto 2027, el escudo costarricense y la bandera de Costa Rica.
Un funcionario realiza la entrega del documento oficial con la propuesta de presupuesto del año 2027 en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan presupuestario también propuso eliminar 276 puestos, con la mayor reducción en el Poder Judicial, que perdería 229 cargos fijos, y en la Asamblea Legislativa, con 30. Además, planteó suprimir 12 puestos de servicios especiales del Consejo Nacional de Vialidad.

El financiamiento y el trámite legislativo

El presupuesto nacional asciende a ₡12,4 billones, equivalentes a unos USD 27.400 millones, y se financiará con ingresos tributarios y endeudamiento. El 62,3% provendrá de impuestos, como renta e impuesto al valor agregado (IVA), y el 37,7% de deuda.

Del gasto total, el 40% se asignará al servicio de la deuda pública, el 28,2% a transferencias corrientes y de capital, y el 24,7% a remuneraciones.

El proyecto, bajo el expediente 25.754, debe ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios a más tardar el 20 de octubre. Luego pasará al plenario para su discusión y votación en dos debates antes del 30 de noviembre.

La conversión se calculó con una cotización de referencia de ₡452,67 por dólar estadounidense, correspondiente al 1 de septiembre de 2026.

Primer plano de múltiples fajos de billetes de colones costarricenses, con denominaciones de 1000, 5000 y 10000, apilados sobre una superficie de madera.
Grandes fajos de billetes de colones costarricenses, incluyendo denominaciones de 1000, 5000 y 10000, se observan cuidadosamente apilados, representando el flujo monetario de la nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica propone recortar 3.1% el presupuesto de 2027

El Gobierno de Costa Rica reducirá el presupuesto para 2027 un 3.1% frente al aprobado para 2026, en un escenario marcado por una deuda pública superior al 60% del producto interno bruto. La propuesta fue presentada ante el Congreso. Hacienda prevé un gasto de 12.4 billones de colones, una cifra equivalente a unos USD 27,000 millones. Del total, el 40% se destinará al pago de obligaciones vinculadas con la deuda.

Costa Rica prevé reducir el gasto público en 2027 pese a que la deuda seguirá por encima del 60% del PIB, con una parte del presupuesto comprometida para atender ese pasivo. Hacienda estimó que la deuda pública continuará sobre ese umbral durante 2027 y recordó que el indicador se mantiene por encima de ese nivel desde 2020, salvo en 2024. Ese año se ubicó en 58,9% del PIB, pero al cierre del primer semestre de 2026 ya había subido a 61,1%.

La financiación del presupuesto combinará recursos propios y endeudamiento: según EFE, los ingresos del Estado cubrirán 62,3% del total y la deuda aportará el 37,7% restante.

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