Costa Rica

Tormenta Tropical Cristina: Costa Rica enfrentó 18 incidentes por inundación y una operación de búsqueda por cinco desaparecidos

Los refugios fueron habilitados en Quepos, La Cruz y Batán, para asistir a familias evacuadas y a pescadores afectados, tras anegamientos en viviendas y condiciones marítimas adversas en el litoral

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Personas en un albergue sentadas y acostadas en colchones. Botellas de agua, víveres y personal de la CNE con chalecos azules son visibles en la sala.
La emergencia por lluvias, oleaje y vientos intensos obligó a abrir tres albergues temporales para 32 personas afectadas en Quepos, La Cruz y Batán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica enfrentó en las últimas horas 18 incidentes por inundación y una operación de búsqueda en el Pacífico Norte para localizar a cinco desaparecidos tras accidentes de dos embarcaciones, en un escenario de fuerte oleaje, vientos intensos y lluvias que obligó a abrir tres albergues temporales para 32 personas afectadas.

La emergencia en tierra dejó tres alojamientos habilitados, según la Comisión Nacional de Emergencias. Uno funciona en Quepos, en el Salón Comunal Bellavista, para atender a pescadores de Puntarenas afectados por el mar picado; otro se abrió en la Casa de la Cultura de La Cruz tras la evacuación de familias de Puerto Soley por el alto oleaje; y un tercero opera en el gimnasio de Batán por inundaciones en barrios y viviendas de Matina.

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La búsqueda en el mar se concentra en aguas del cantón de Santa Cruz, Guanacaste, donde el Servicio Nacional de Guardacostas intenta localizar a cinco personas reportadas como desaparecidas tras incidentes con dos embarcaciones. De acuerdo con el director del cuerpo policial, el comisionado Juan Carlos Alvarado, la operación se mantiene activa de forma ininterrumpida.

La Cruz Roja Costarricense informó que la institución coordina con Guardacostas y con vigilancia aérea el rastreo mar adentro, además del seguimiento de identidad de las personas con el Organismo de Investigación Judicial.

El Servicio Nacional de Guardacostas concentra la búsqueda de cinco desaparecidos en aguas de Santa Cruz, Guanacaste, tras los incidentes con dos embarcaciones. Cortesía: MSP
El Servicio Nacional de Guardacostas concentra la búsqueda de cinco desaparecidos en aguas de Santa Cruz, Guanacaste, tras los incidentes con dos embarcaciones. Cortesía: MSP

La búsqueda usa predicción oceanográfica para definir cuadrantes en Santa Cruz

Según el comisionado Juan Carlos Alvarado, Guardacostas emplea una herramienta de planificación y predicción de búsqueda que integra información oceanográfica y meteorológica, junto con datos sobre intensidad y dirección de corrientes y vientos.

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El objetivo es modelar posibles trayectorias de deriva y estimar áreas de probabilidad de ubicación.

Alvarado explicó que esa herramienta permite definir los cuadrantes de búsqueda y orientar con mayor precisión el despliegue de embarcaciones y otros recursos operativos. El jefe policial dijo: “Para esta operación se utiliza una herramienta de planificación y predicción de búsqueda que emplea información oceanográfica y meteorológica, así como datos sobre la intensidad y dirección de corrientes y vientos, con el fin de modelar posibles trayectorias de deriva”.

Los desaparecidos vinculados a la embarcación Roxana Dos fueron identificados como Jannier Baltodano, Ramón Baltodano, Abraham Ríos y un hombre identificado solo como Luis, de quien no se cuenta con más datos. Guardacostas también busca a Johnny Rodríguez Oporta, ciudadano nicaragüense de 32 años, quien viajaba a bordo de la lancha Kila.

Alvarado afirmó que la operación seguirá conforme a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias. En sus palabras: “Continuamos trabajando de manera ininterrumpida, coordinando todos los recursos necesarios para lograr la pronta localización de las personas y brindar una respuesta efectiva a sus familiares”.

Guardacostas usa una herramienta de predicción oceanográfica y meteorológica para definir cuadrantes de búsqueda y estimar trayectorias de deriva en Santa Cruz. Cortesía: MSP
Guardacostas usa una herramienta de predicción oceanográfica y meteorológica para definir cuadrantes de búsqueda y estimar trayectorias de deriva en Santa Cruz. Cortesía: MSP

Las lluvias y el oleaje afectaron Quepos, La Cruz, Matina, Bananito y Valle la Estrella

La Comisión Nacional de Emergencias informó que las lluvias de las últimas horas provocaron incidentes en distintas regiones del país. En el Caribe, las afectaciones se concentraron principalmente en Matina, mientras que las autoridades también mantienen seguimiento sobre situaciones reportadas en Bananito y Valle la Estrella por incidentes asociados con cabezas de agua.

En Quepos, las autoridades indicaron que, con apoyo de la empresa privada, lograron resguardar las embarcaciones de pescadores puntarenenses antes de su traslado al albergue. En La Cruz, parte de las familias evacuadas de Puerto Soley se desplazó a casas de familiares y otra parte fue atendida en el refugio temporal de esa localidad.

La Cruz Roja Costarricense advirtió que el país está bajo la influencia de una onda tropical que genera oleaje alto y fuertes vientos. La institución pidió a la población no navegar bajo esas condiciones.

Fuerte olejada impactó el embarcadero en Isla Chira, generando preocupación en los lugareños. Crédito: Trivisión

Durante este martes, según la Comisión Nacional de Emergencias, los integrantes de los Comités Municipales de Emergencias realizan evaluaciones en las comunidades afectadas para determinar las necesidades existentes. La CNE mantiene además el monitoreo de las condiciones lluviosas previstas para las próximas horas.

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