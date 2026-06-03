Costa Rica

Gobierno de Laura Fernández designa a Pablo Martínez como nuevo líder de la Dirección de Inteligencia y Seguridad

El nuevo dirigente, con antecedentes en estrategia política y experiencia en relaciones institucionales, toma el mando en un contexto de alta sensibilidad para la seguridad estatal

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Pablo Martínez Bertozzi asume la dirección de la DIS con solo seis meses de colegiatura como abogado, según registros oficiales. Crédito: Presidencia de la República
Pablo Martínez Bertozzi asume la dirección de la DIS con solo seis meses de colegiatura como abogado, según registros oficiales. Crédito: Presidencia de la República

La presidenta Laura Fernández nombró a Pablo Martínez Bertozzi como nuevo director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la DIS, un cargo que entró en vigor el 1 de junio y lo coloca al frente del servicio de inteligencia adscrito al Ministerio de la Presidencia.

El nuevo jerarca tiene 36 años y, de acuerdo con Casa Presidencial, cuenta con experiencia en asesoría política y estrategia para la toma de decisiones. La misma comunicación oficial sostuvo que en los últimos años participó en el manejo de asuntos de alta sensibilidad para el Estado y en procesos de coordinación interinstitucional.

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Antes de su nombramiento, Martínez Bertozzi se preparó para ser sacerdote. Según una publicación de la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia, y que fue dada a conocer por CR Hoy, fue designado diácono transitorio en 2018

El diaconado transitorio es el primer grado del sacramento del orden y forma parte del proceso de preparación para convertirse en sacerdote. Recibe ese nombre porque se ejerce de forma temporal antes de la ordenación sacerdotal.

La presidenta Laura Fernández designa a Pablo Martínez Bertozzi como nuevo director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Crédito: Presidencia de la República
La presidenta Laura Fernández designa a Pablo Martínez Bertozzi como nuevo director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Crédito: Presidencia de la República

Pablo Martínez Bertozzi pasó del entorno religioso a la dirección del servicio de inteligencia

Según publicaciones de Facebook de la Parroquia Santa María de Pentecostés, Bogotá, Martínez participó en diversas actividades religiosas durante 2019. Años después, su trayectoria se desplazó al campo político y jurídico.

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En su perfil de LinkedIn, Martínez indica que trabajó como asesor del expresidente Rodrigo Chaves Robles desde noviembre de 2022 hasta la finalización de su administración. Antes de eso, señala que fue asistente del Consejo de Gobierno durante siete meses y que, previo a su ingreso a Casa Presidencial, laboró como traductor de italiano.

Casa Presidencial afirmó en su comunicado que su perfil combina análisis jurídico e institucional, capacidad estratégica y criterio técnico para la toma de decisiones en entornos complejos. También aseguró que conoce bien cómo funciona el Estado desde adentro, lo que, según la institución, le permite una lectura atinada en temas de seguridad e inteligencia.

Ese es el argumento central del Gobierno para justificar la designación: Martínez Bertozzi, abogado de 36 años y exasesor del círculo presidencial, asumirá la conducción de la DIS con base en su experiencia en articulación institucional y en asuntos considerados sensibles para el Estado, según Casa Presidencial.

Comunicado de Casa Presidencial sobre el nombramiento de Pablo Martinez como director de la DIS. Créditos: Presidencia de la República
Comunicado de Casa Presidencial sobre el nombramiento de Pablo Martinez como director de la DIS. Créditos: Presidencia de la República

La DIS asesora al presidente y maneja información considerada secreto de Estado

En Costa Rica, la DIS es la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el servicio de inteligencia del Estado adscrito al Ministerio de la Presidencia. Su función principal es recopilar información e investigar para prevenir amenazas a la seguridad nacional, enfrentar el crimen organizado y proteger los bienes del país, además de actuar como órgano asesor directo del presidente de la República.

Entre sus funciones figuran la elaboración de insumos sobre riesgos políticos, sociales o de seguridad para el mandatario y la cooperación con otros cuerpos policiales, como la Fuerza Pública, así como con agencias de inteligencia internacionales. Por ley, muchos de sus informes y documentos internos son considerados secretos de Estado.

La dirección de ese organismo es nombrada por el Poder Ejecutivo. Antes de Martínez Bertozzi, la DIS era dirigida por Jorge Torres, quien también ocupó el cargo de ministro de Seguridad Pública durante el primer año del gobierno de Chaves.

El nuevo director de la DIS es hermano de Sergio Martínez Bertozzi, quien fue contratado como asesor del ministro de Educación Leonardo Sánchez.

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