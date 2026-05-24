Estudiante indígena representará Costa Rica en campamento científico en Estados Unidos

La perseverancia de Juan Mesac lo llevó a obtener una beca para participar en un evento internacional de ciencia y tecnología. (Foto cortesía )

El estudiante indígena Juan Mesac Ramírez Varela representará a Costa Rica en el Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes 2026, que se celebrará en Estados Unidos. El joven, de 17 años y miembro de la comunidad brunca, ha conseguido una beca que le permitirá participar en uno de los eventos científicos juveniles más destacados a escala internacional. Según la información oficial, el menor viajará a Virginia Occidental el 11 de julio para un encuentro de tres semanas con jóvenes de diferentes países y especialistas en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Juan Mesac nació y creció en la comunidad brunca, ubicada en el sur de Costa Rica. Esta población indígena habita principalmente en los territorios de Boruca y Rey Curré, en la provincia de Puntarenas. Los brunca preservan una cultura ancestral caracterizada por el trabajo del tejido, la talla de máscaras y la defensa de sus tradiciones, que incluyen festividades y reuniones comunitarias. El idioma brunca, aunque en riesgo de desaparición, sigue presente en sus expresiones culturales.

PUBLICIDAD

La vida en estas zonas rurales implica retos como el acceso limitado a servicios básicos y a oportunidades educativas, circunstancias que forman parte del día a día de la mayoría de los jóvenes indígenas del país.

Un joven indígena brunca de Costa Rica, de unos 10 años, camina descalzo con su uniforme y mochila por un camino de tierra rural hacia la escuela, rodeado de vegetación tropical y montañas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Juan destaca por su historia de superación. Durante su infancia, caminaba largas distancias para asistir a la escuela y muchas veces lo hacía descalzo, según declaraciones a medios locales. Durante sus primeros años de estudio fueron los más difíciles según su testimonio debido a que caminaba tres kilómetros desde casa al centro escolar. Su dedicación al estudio le permitió avanzar en el sistema educativo, a pesar de las limitaciones económicas y de infraestructura que enfrenta su comunidad. La obtención de la beca representa un logro personal y un reconocimiento a su esfuerzo académico, ya que fue seleccionado entre numerosos aspirantes de todo el país.

PUBLICIDAD

La participación de Juan en el campamento científico es un hito para la representación indígena costarricense en espacios internacionales. El evento reunirá a decenas de jóvenes de diferentes nacionalidades con el objetivo de impulsar el interés por las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Durante su estadía, los participantes desarrollarán proyectos, asistirán a talleres y tendrán la oportunidad de interactuar con expertos de diversas ramas científicas.

La comunidad brunca mantiene una fuerte conexión con su entorno natural, fomenta el respeto por la tierra y los saberes tradicionales. Entre sus costumbres más visibles se encuentra la Fiesta de los Diablitos, una celebración anual que simboliza la resistencia cultural y la identidad del pueblo brunca. La elaboración de máscaras y la práctica de danzas propias forman parte del legado que transmiten de generación en generación. A pesar del avance de la modernidad, las familias brunca procuran que los niños y jóvenes mantengan vivas estas expresiones, aun cuando deben desplazarse a centros educativos distantes.

PUBLICIDAD

El joven costarricense superó largas distancias y limitaciones en su comunidad para avanzar en sus estudios. (Foto cortesía )

La historia de Juan también pone en relieve las barreras que enfrentan los estudiantes indígenas en Costa Rica. La distancia, la falta de recursos y las condiciones del entorno rural dificultan el acceso a una educación de calidad. No obstante, la perseverancia y el apoyo familiar han sido claves para que el joven avance en sus estudios.

Su presencia en el campamento científico representa un ejemplo de inclusión y diversidad en espacios de aprendizaje global.

PUBLICIDAD

El viaje de Juan Mesac se ha convertido en motivo de orgullo para su familia, su comunidad y el sistema educativo nacional. La beca que obtuvo cubre los gastos de traslado, alojamiento y materiales, lo que le permitirá concentrarse en su formación académica y en el intercambio con otros jóvenes.