Costa Rica

Estudiante indígena representará Costa Rica en campamento científico en Estados Unidos

La invitación a un campamento que reúne a jóvenes de diversos países y especialistas fomenta el intercambio de conocimientos en disciplinas STEM y promueve el reconocimiento de la diversidad cultural en espacios globales

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La perseverancia de Juan Mesac lo llevó a obtener una beca para participar en un evento internacional de ciencia y tecnología. (Foto cortesía )
La perseverancia de Juan Mesac lo llevó a obtener una beca para participar en un evento internacional de ciencia y tecnología. (Foto cortesía )

El estudiante indígena Juan Mesac Ramírez Varela representará a Costa Rica en el Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes 2026, que se celebrará en Estados Unidos. El joven, de 17 años y miembro de la comunidad brunca, ha conseguido una beca que le permitirá participar en uno de los eventos científicos juveniles más destacados a escala internacional. Según la información oficial, el menor viajará a Virginia Occidental el 11 de julio para un encuentro de tres semanas con jóvenes de diferentes países y especialistas en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Juan Mesac nació y creció en la comunidad brunca, ubicada en el sur de Costa Rica. Esta población indígena habita principalmente en los territorios de Boruca y Rey Curré, en la provincia de Puntarenas. Los brunca preservan una cultura ancestral caracterizada por el trabajo del tejido, la talla de máscaras y la defensa de sus tradiciones, que incluyen festividades y reuniones comunitarias. El idioma brunca, aunque en riesgo de desaparición, sigue presente en sus expresiones culturales.

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La vida en estas zonas rurales implica retos como el acceso limitado a servicios básicos y a oportunidades educativas, circunstancias que forman parte del día a día de la mayoría de los jóvenes indígenas del país.

Niño con uniforme escolar y mochila camina descalzo por un camino de tierra rural. Rodeado de vegetación tropical, se ve una escuela y montañas al fondo.
Un joven indígena brunca de Costa Rica, de unos 10 años, camina descalzo con su uniforme y mochila por un camino de tierra rural hacia la escuela, rodeado de vegetación tropical y montañas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Juan destaca por su historia de superación. Durante su infancia, caminaba largas distancias para asistir a la escuela y muchas veces lo hacía descalzo, según declaraciones a medios locales. Durante sus primeros años de estudio fueron los más difíciles según su testimonio debido a que caminaba tres kilómetros desde casa al centro escolar. Su dedicación al estudio le permitió avanzar en el sistema educativo, a pesar de las limitaciones económicas y de infraestructura que enfrenta su comunidad. La obtención de la beca representa un logro personal y un reconocimiento a su esfuerzo académico, ya que fue seleccionado entre numerosos aspirantes de todo el país.

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La participación de Juan en el campamento científico es un hito para la representación indígena costarricense en espacios internacionales. El evento reunirá a decenas de jóvenes de diferentes nacionalidades con el objetivo de impulsar el interés por las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Durante su estadía, los participantes desarrollarán proyectos, asistirán a talleres y tendrán la oportunidad de interactuar con expertos de diversas ramas científicas.

La comunidad brunca mantiene una fuerte conexión con su entorno natural, fomenta el respeto por la tierra y los saberes tradicionales. Entre sus costumbres más visibles se encuentra la Fiesta de los Diablitos, una celebración anual que simboliza la resistencia cultural y la identidad del pueblo brunca. La elaboración de máscaras y la práctica de danzas propias forman parte del legado que transmiten de generación en generación. A pesar del avance de la modernidad, las familias brunca procuran que los niños y jóvenes mantengan vivas estas expresiones, aun cuando deben desplazarse a centros educativos distantes.

El joven costarricense superó largas distancias y limitaciones en su comunidad para avanzar en sus estudios. (Foto cortesía )
El joven costarricense superó largas distancias y limitaciones en su comunidad para avanzar en sus estudios. (Foto cortesía )

La historia de Juan también pone en relieve las barreras que enfrentan los estudiantes indígenas en Costa Rica. La distancia, la falta de recursos y las condiciones del entorno rural dificultan el acceso a una educación de calidad. No obstante, la perseverancia y el apoyo familiar han sido claves para que el joven avance en sus estudios.

Su presencia en el campamento científico representa un ejemplo de inclusión y diversidad en espacios de aprendizaje global.

El viaje de Juan Mesac se ha convertido en motivo de orgullo para su familia, su comunidad y el sistema educativo nacional. La beca que obtuvo cubre los gastos de traslado, alojamiento y materiales, lo que le permitirá concentrarse en su formación académica y en el intercambio con otros jóvenes.

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