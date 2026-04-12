Costa Rica

Se cuadriplica el decomiso de droga en Costa Rica y alcanza cifras récord en 2026

Durante el inicio de este año, las autoridades dieron cuenta de una aceleración inédita en el retiro de estupefacientes, impulsada por operativos reforzados y la colaboración entre fuerzas nacionales e internacionales

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Costa Rica cuadruplica sus incautaciones de cocaína en el primer trimestre de 2026, alcanzando un récord histórico según el Ministerio de Seguridad Pública. EFE/ Jeffrey Arguedas
Costa Rica cuadruplica sus incautaciones de cocaína en el primer trimestre de 2026, alcanzando un récord histórico según el Ministerio de Seguridad Pública. EFE/ Jeffrey Arguedas

Durante los primeros meses de 2026, Costa Rica ha registrado un aumento sobresaliente en la cantidad de cocaína decomisada, en un contexto de refuerzo operativo y cooperación internacional que, según las autoridades, marca un quiebre en la capacidad de interceptación de drogas en el país. El Ministerio de Seguridad Pública informó que la cantidad de cocaína confiscada en el primer trimestre superó por más de cuatro veces la cifra alcanzada en el mismo período del año anterior, y que este avance representa tanto un récord histórico como una advertencia sobre la magnitud del desafío que enfrenta la región.

De acuerdo con el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora, la alianza entre las fuerzas nacionales y los cuerpos internacionales de seguridad ha sido determinante en el incremento de los decomisos. Zamora afirmó a través de un video difundido en redes sociales que “este 2026 lo iniciamos con el pie derecho, rompiendo récords de captura de drogas”. El funcionario precisó que el volumen de cocaína incautada ascendió de casi 3 toneladas en los primeros tres meses de 2025 a más de 12 toneladas en el mismo lapso de 2026.

El Ministerio de Seguridad Pública reporta la confiscación de más de 12 toneladas de cocaína entre enero y marzo de 2026, comparado con las casi 3 toneladas registradas en 2025. EFE/ Jeffrey Arguedas
El Ministerio de Seguridad Pública reporta la confiscación de más de 12 toneladas de cocaína entre enero y marzo de 2026, comparado con las casi 3 toneladas registradas en 2025. EFE/ Jeffrey Arguedas

El impacto de este fenómeno no se limita a la cocaína. Las autoridades incautaciones de crack también experimentaron un avance: de 16,380 dosis en el primer trimestre de 2025 a 20,900 dosis en el inicio de 2026. En paralelo, la cantidad de marihuana confiscada casi cuadruplicó el registro previo, pasando de una tonelada a cerca de cuatro toneladas, según información oficial ofrecida por el Ministerio de SeguridadPública.

Este crecimiento sin precedentes en el decomiso de drogas refleja, en palabras de Zamora, “el trabajo consistente de nuestra Fuerza Pública para enfrentar el flagelo del narcotráfico en Costa Rica”. Para la policía costarricense, el año 2026 representa un punto de inflexión en la intercepción de narcóticos, demostrando una mayor eficacia en el control de rutas y redes internas de distribución.

Las incautaciones de crack en Costa Rica aumentan a 20.900 dosis en el primer trimestre de 2026, reforzando la presión sobre las bandas criminales locales. (Foto cortesía Ministerio Público)
Las incautaciones de crack en Costa Rica aumentan a 20.900 dosis en el primer trimestre de 2026, reforzando la presión sobre las bandas criminales locales. (Foto cortesía Ministerio Público)

Operación conjunta permitió el decomiso de 4.4 toneladas de droga en el océano Pacífico

El esfuerzo nacional ha encontrado en la cooperación internacional un soporte estratégico. Un caso reciente evidencia la dimensión de estos operativos: a finales de noviembre de 2025, una acción conjunta entre Costa Rica y Estados Unidos posibilitó la incautación de 4.4 toneladas de droga transportadas en el océano Pacífico por una embarcación tripulada por dos ciudadanos colombianos que actualmente están bajo arresto.

En dicha oportunidad el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, destacó la colaboración de Estados Unidos, a la que calificó de “gran bienvenida”. Chaves afirmó que “no solo las apoyo, las agradezco, las reconozco y digo que era hora de que nos tomáramos este tema de manera seria”, subrayando la importancia del convenio bilateral de patrullaje conjunto que persiste desde hace varios años.

Según las investigaciones policiales difundidas por medios locales la droga decomisada durante esta operación marítima pertenecía al Cartel del Golfo de Urabá, de Colombia, organización que cuenta con la participación de exmiembros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

“Estados Unidos es una nación hermana, amiga y aliada de Costa Rica con la cual estamos dando esta batalla conjunta”, dijo el presidente Chaves. Las autoridades presentaron parte de la carga incautada y remarcaron el valor estratégico de mantener alianzas que refuercen la seguridad y control sobre los corredores marítimos.

El incremento en las cifras de decomisos de cocaína, crack y marihuana en Costa Rica evidencia una mayor eficacia operativa y la intensificación de las estrategias de seguridad. (Foto cortesía Ministerio Público)
El incremento en las cifras de decomisos de cocaína, crack y marihuana en Costa Rica evidencia una mayor eficacia operativa y la intensificación de las estrategias de seguridad. (Foto cortesía Ministerio Público)

El avance en cifras y la proyección para el resto de 2026

La cantidad de droga interceptada en los primeros tres meses de 2026 ya supera con amplitud cualquier registro previo para igual período. El paso de casi 3 toneladas decomisadas en 2025 a más de 12 toneladas de cocaína en 2026 evidencia el salto en la capacidad operativa de la Fuerza Pública, según expuso Mario Zamora. Parte del éxito responde a la intensificación de controles, acciones conjuntas y nuevas estrategias adoptadas frente a las rutas usadas por los traficantes, tanto por tierra como por mar.

La tendencia en el crecimiento de los decomisos de crack y marihuana refuerza la evaluación de un contexto donde la presión sobre las bandas criminales es cada vez mayor. Los registros oficiales detallados por el Ministerio de Seguridad Pública cifran en 20,900 las dosis de crack incautadas y en cerca de 4 toneladas la marihuana retiradas de circulación durante el inicio de 2026.

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