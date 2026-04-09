Costa Rica

Partido Pueblo Soberano define directorio legislativo y distribución de comisiones con mayoría propia para el periodo 2026-2027

La bancada oficialista confirmó a sus seis representantes en el Directorio Legislativo y anunció la integración de sus diputados en comisiones clave, en un contexto donde cuenta con 31 votos, suficientes para controlar la agenda parlamentaria

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El PPSO cuenta con 31 votos, superando la mayoría simple requerida para elegir el Directorio Legislativo. Fuente: Casa Presidencial
El PPSO cuenta con 31 votos, superando la mayoría simple requerida para elegir el Directorio Legislativo. Fuente: Casa Presidencial

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) definió la conformación del Directorio Legislativo que dirigirá la Asamblea Legislativa de Costa Rica durante el periodo 2026-2027, así como la distribución de sus diputados en las principales comisiones legislativas, tanto ordinarias como especiales permanentes.

La información fue divulgada mediante un comunicado oficial, en el que se detalla que la diputada electa por Cartago, Yara Jiménez, será la candidata de la bancada oficialista para asumir la presidencia del Congreso a partir del 1.º de mayo.

El resto de los cargos del Directorio Legislativo también fueron definidos por el PPSO. La vicepresidencia recaerá en Esmeralda Britton, expresidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS). La Primera Secretaría será ocupada por Gerald Bogantes, mientras que la Segunda Secretaría estará a cargo de Reynaldo Arias.

En las prosecretarías, el partido designó a Kattia Mora como Primera Prosecretaria y a Nayuribe Guadamuz, exministra de Cultura destituida durante la actual administración, como Segunda Prosecretaria.

El oficialismo podrá elegir la totalidad del Directorio Legislativo sin necesidad de negociar con otras fracciones, debido a que cuenta con 31 votos en el plenario, superando la mayoría simple de 29 diputados requerida para estos nombramientos.

Yara Jiménez será la candidata del oficialismo para presidir la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2027. Fuente: El Observador
Yara Jiménez será la candidata del oficialismo para presidir la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2027. Fuente: El Observador

Además, el exministro de Hacienda Nogui Acosta fue designado como jefe de fracción del PPSO, mientras que Juan Manuel Quesada asumirá como subjefe de la bancada.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya entregó las credenciales a los 57 diputados que asumirán funciones el próximo 1.º de mayo. Asimismo, el órgano electoral designó un directorio provisional encabezado por el Partido Liberación Nacional (PLN), el cual será el encargado de iniciar la sesión solemne de ese día, previo a la elección del nuevo Directorio Legislativo.

En paralelo a la definición de la papeleta del Directorio, la fracción oficialista también acordó de forma unánime la distribución de sus diputados en las comisiones legislativas, consideradas espacios clave para el análisis, dictamen de proyectos de ley y control político.

Entre las comisiones ordinarias permanentes, el PPSO ubicó a varios de sus principales representantes en órganos estratégicos. En la Comisión de Asuntos Hacendarios participarán Nogui Acosta, Daniel Siezer, María Isabel Camareno, Cindy Murillo, Gerald Bogantes y Gretel Ávila.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos estarán José Miguel Villalobos, Marta Esquivel, Wilson Jiménez, Cindy Blanco y Kattia Calvo. Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Económicos contará con la participación de Stephan Brunner, Antonio Barzuna, Nayuribe Guadamuz, Fernando Obaldía y Reynaldo Arias.

Esmeralda Britton ocupará la vicepresidencia del Congreso tras su paso por la JPS. Cortesía: Delfino cr
Esmeralda Britton ocupará la vicepresidencia del Congreso tras su paso por la JPS. Cortesía: Delfino cr

Otras comisiones ordinarias como Asuntos Sociales, Gobierno y Administración y Agropecuarios también fueron integradas con diputados del oficialismo, incluyendo figuras como Esmeralda Britton, Juan Manuel Quesada, Kattia Mora y Gonzalo Ramírez.

En cuanto a las comisiones especiales permanentes, el PPSO también definió sus representantes en áreas como Mujer, Educación, Seguridad y Narcotráfico, Ambiente, Turismo y Derechos Humanos, entre otras.

Por ejemplo, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público participarán Antonio Barzuna, María Isabel Camareno, Gonzalo Ramírez, Stephan Brunner y Nogui Acosta. En la Comisión de Nombramientos estarán Marta Esquivel, Gerald Bogantes, Antonio Barzuna y Yara Jiménez.

Asimismo, la Comisión de Relaciones Internacionales será integrada por José Miguel Villalobos, Cindy Murillo, Mayuli Ortega y Juan Manuel Quesada, mientras que en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico participarán Gonzalo Ramírez, Marta Esquivel, Daniel Siezer y Kattia Calvo.

La definición de estas integraciones se da en un contexto donde el Directorio Legislativo tiene la potestad de formalizar la conformación de las comisiones y distribuir los espacios según la proporción de cada bancada, lo que otorga al oficialismo un margen amplio en la organización del trabajo parlamentario.

Con esta estructura, el Partido Pueblo Soberano concentrará tanto la dirección del Congreso como una presencia relevante en las principales comisiones, de cara al inicio del periodo legislativo 2026-2030.

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