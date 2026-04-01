Costa Rica

El Consejo Permanente de la OEA inicia nueva etapa bajo liderazgo de Costa Rica

La sucesión en el cargo se formalizó en Washington D. C., donde autoridades resaltaron la importancia del relevo y el compromiso por mantener el diálogo y el consenso en la agenda hemisférica

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El relevo en la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA marca una nueva etapa para el organismo, tras la designación de la Embajadora Alejandra Solano, representante de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos. Cortesía OEA.
El relevo en la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA marca una nueva etapa para el organismo, tras la designación de la Embajadora Alejandra Solano, representante de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos. Cortesía OEA.

El relevo en la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA marca una nueva etapa para el organismo, tras la designación de la Embajadora Alejandra Solano, representante de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos. Solano ejercerá el cargo hasta el 30 de junio, liderando el principal foro diplomático del organismo durante el próximo trimestre.

Durante el acto protocolario realizado en la sede de la institución en Washington D. C., la diplomática costarricense señaló el compromiso de su gestión con los principios fundacionales del organismo.

Expresó que tanto ella como su equipo asumen la responsabilidad “con mucha humildad, pero también con plena convicción de que la tarea puede salir adelante si trabajamos juntos”, e indicó la intención de “facilitar el diálogo, promover el consenso y generar resultados concretos para nuestros países”.

La presidencia del Consejo Permanente implica liderar las sesiones y coordinar la agenda política de la Organización de los Estados Americanos, donde se abordan temas de interés hemisférico.

Este órgano, formado por los embajadores de los Estados miembros, es el espacio central para la discusión y toma de decisiones sobre democracia, derechos humanos y cooperación regional.

Alejandra de los Ángeles Solano Cabalceta es una destacada diplomática y abogada costarricense, representante permanente de Costa Rica ante la OEA desde enero 2021.

Con más de 25 años en la Cancillería, ha liderado la política exterior enfocada en democracia, derechos humanos y cooperación multilateral, destacando por su perfil negociador y experiencia en derecho internacional, detalló el sitio oficial de Cancillería de Costa Rica.

La presidencia del Consejo Permanente implica liderar las sesiones y coordinar la agenda política de la Organización de los Estados Americanos, donde se abordan temas de interés hemisférico. Foto cortesía OEA.
La presidencia del Consejo Permanente implica liderar las sesiones y coordinar la agenda política de la Organización de los Estados Americanos, donde se abordan temas de interés hemisférico. Foto cortesía OEA.

La transición de mando y los retos recientes

El embajador Luis Ernesto Vargas, representante permanente de Colombia y presidente saliente, hizo balance de su gestión al señalar que su país debió “acompañar momentos muy complejos y muy difíciles” en la agenda hemisférica.

Subrayó su respaldo a la nueva presidenta y expresó que “puede contar con toda nuestra disposición; estaremos siempre dispuestos a apoyarla para que se alcancen los mejores resultados”.

La rotación de la presidencia y vicepresidencia del Consejo Permanente ocurre cada tres meses. El sistema sigue un orden alfabético para la presidencia y un orden alfabético inverso para la vicepresidencia, lo cual garantiza la participación equitativa de los Estados miembros en la conducción del órgano.

La dirección canadiense en la vicepresidencia

En este periodo, la vicepresidencia del Consejo será asumida por el embajador Stuart Savage, representante permanente de Canadá.

Stuart Savage es un diplomático canadiense de carrera, nombrado representante permanente de Canadá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en septiembre de 2023. Con amplia experiencia en América Latina y asuntos multilaterales, ha desempeñado roles clave en la OEA, incluyendo la presidencia del Consejo Permanente

Su designación responde al mecanismo rotatorio establecido por la organización, que fomenta la alternancia y diversidad de perspectivas en la dirección de los debates y la gestión de temas clave para el continente.

El Consejo Permanente, bajo la presidencia de Costa Rica, continuará abordando asuntos prioritarios para la región en consonancia con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y las normas que regulan el funcionamiento institucional.
El Consejo Permanente, bajo la presidencia de Costa Rica, continuará abordando asuntos prioritarios para la región en consonancia con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y las normas que regulan el funcionamiento institucional.

El inicio de los nuevos mandatos ocurre en un momento de desafíos regionales que hacen necesario, según las autoridades, fortalecer el diálogo y buscar consensos.

El Consejo Permanente, bajo la presidencia de Costa Rica, continuará abordando asuntos prioritarios para la región en consonancia con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y las normas que regulan el funcionamiento institucional.

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