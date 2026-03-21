Costa Rica

La Selección de Costa Rica estrena indumentaria y apuesta por una reconstrucción futbolística con Fernando Batista

Con un diseño inspirado en la biodiversidad del país y una nueva hoja de ruta técnica, “La Sele” inicia su preparación en Turquía con la mira puesta en recuperar el protagonismo internacional

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La indumentaria destaca por sus
La indumentaria destaca por sus tonos turquesa, lavanda y rosado, junto a detalles en azul marino y el escudo monocromático (Foto cortesía @laselecrc_).

La Selección Nacional de Costa Rica presentó el día de ayer, 20 de marzo, su nueva indumentaria oficial diseñada por Adidas, una apuesta que busca revitalizar tanto la imagen como el proyecto deportivo del equipo de cara al ciclo internacional que se abre tras su reciente eliminación mundialista. El lanzamiento se realizó en San José y da inicio a una etapa marcada por la renovación estética y la reestructuración futbolística bajo la conducción de Fernando Batista.

El evento de presentación, cubierto por los medios locales, puso en primer plano dos uniformes con fuerte carga simbólica. La camiseta titular mantiene el rojo tradicional, incorporando detalles en tonos inspirados en la Guaria Morada, flor nacional de Costa Rica.

Además, el diseño integra texturas que simulan los paisajes montañosos del país, mientras que el cuello azul marino aporta un matiz clásico. En la parte posterior del cuello aparece el lema “Pura Vida”, sello distintivo de la cultura costarricense y emblema del optimismo con el que la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) afronta este nuevo ciclo.

Nueva camiseta alternativa de la
Nueva camiseta alternativa de la Selección de Costa Rica (Foto cortesía @laselecrc_).

La indumentaria alternativa sorprendió por su gama de colores, que incluye turquesa, lavanda y rosado, evocando la energía y biodiversidad de la jungla tropical y el plumaje del tucán. El escudo monocromático y los detalles en azul marino completan una propuesta estética que, ha generado tendencia en redes sociales desde su revelación.

Ambas camisetas incorporan la tecnología CLIMACOOL, que optimiza la ventilación y busca garantizar el confort de los jugadores en diferentes condiciones climáticas.

El nuevo ciclo de Fernando Batista: reconstrucción táctica y fogueo internacional

En el plano deportivo, la FCRF designó a Fernando “Bocha” Batista como seleccionador tras la eliminación en el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026. El técnico argentino, que llegó con la misión de “reconstruir desde la base”, estructuró un plan enfocado en la consolidación de una identidad de juego y en la integración de futbolistas jóvenes del ámbito local con figuras consagradas como Keylor Navas y Manfred Ugalde.

Fernando Batista, nuevo director técnico
Fernando Batista, nuevo director técnico de la Selección de Costa Rica, tras la eliminación rumbo al Mundial 2026 (Foto cortesía @laselecrc_).

Durante la semana del 16 de marzo, el plantel realizó microciclos de trabajo en el complejo FCRF-Plycem, con énfasis en posesión y presión tras pérdida. La intención de Batista es fortalecer la confianza del futbolista costarricense con el balón y establecer patrones tácticos sostenibles hacia el ciclo clasificatorio de 2030.

El primer gran desafío del nuevo cuerpo técnico será la gira de amistosos en Antalya, Turquía, donde la Selección estrenará oficialmente la nueva indumentaria. El 27 de marzo enfrentará a Jordania, selección que llegará reforzada tras su clasificación mundialista, mientras que el 31 de marzo medirá fuerzas ante Irán, equipo de amplia trayectoria internacional.

Estos partidos representan una oportunidad para observar las variantes tácticas de Batista y el rendimiento de los nuevos convocados en un escenario fuera del continente americano.

La FCRF confirmó además un partido de despedida ante Colombia y un posterior enfrentamiento contra Inglaterra en el mes de junio. Estos compromisos buscan elevar el nivel de exigencia internacional en una etapa de transición sin competencias oficiales, permitiendo que el grupo joven gane experiencia y solidez colectiva.

El Campín, escenario del amistoso
El Campín, escenario del amistoso internacional entre ambas selecciones, programado para el 29 de mayo en Bogotá (Foto cortesía @laselecrc_).

La ausencia de Costa Rica en la próxima Copa del Mundo marcó un punto de inflexión. Dirigentes y cuerpo técnico coinciden en que el foco está puesto en consolidar una base que permita retomar el protagonismo regional e internacional.

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