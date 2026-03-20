Costa Rica

Costa Rica impulsa red nacional de centros para el cuido de adultos mayores ante acelerado envejecimiento poblacional

La iniciativa busca abrir al menos un Centro de Cuido Integral por cantón y ampliar la atención a personas en condición de vulnerabilidad, en un contexto donde uno de cada cuatro habitantes será adulto mayor en 2050

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Los CECUIDAM buscan garantizar bienestar
Los CECUIDAM buscan garantizar bienestar físico y emocional a la población adulta mayor en todo el país.

Costa Rica dio un paso clave en el fortalecimiento de su política social al declarar de interés público la creación, funcionamiento y sostenibilidad de los Centros de Cuido Integral del Adulto Mayor (CECUIDAM), una estrategia orientada a ampliar la atención y el acompañamiento a esta población en todo el territorio nacional.

La medida fue anunciada por la ministra de Salud, Mary Munive, en un contexto marcado por el acelerado envejecimiento de la población. Según proyecciones oficiales, para el año 2050 una de cada cuatro personas en el país será adulta mayor, lo que implicará un aumento significativo en la demanda de servicios de cuido, salud y bienestar.

Un modelo de atención integral

Los CECUIDAM están diseñados como espacios seguros donde las personas adultas mayores puedan mantener su autonomía, salud física y emocional, así como su integración social. Estos centros ofrecerán atención diurna y servicios a domicilio, especialmente dirigidos a quienes se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

Entre los servicios se incluyen planes de alimentación, terapia física y ocupacional, acompañamiento psicológico, estimulación cognitiva y sensorial, así como actividades recreativas, culturales y espirituales. Además, se busca promover espacios de convivencia e intercambio intergeneracional para combatir el aislamiento.

Los centros ofrecerán alimentación, terapias
Los centros ofrecerán alimentación, terapias y acompañamiento integral para adultos mayores.(Freepik)

“Un centro en cada cantón”

Durante la presentación, la ministra Munive enfatizó el alcance territorial de la iniciativa y el rol de los gobiernos locales.

“El día de hoy generamos una propuesta a todos los gobiernos locales. En el marco de lo que son las ciudades amigables con los adultos mayores, queremos que por lo menos uno de cada los cantones tenga un CECUIDAM”, afirmó.

La jerarca detalló que estos centros ofrecerán atención integral: “Son los centros de cuido integral del adulto mayor, en donde usted no solamente va a tener alimentación, cinco tiempos de comida de lunes a sábado, sino también terapia física, psicología y terapia ocupacional”.

Además, subrayó el enfoque integral del modelo: “Va a tener bienestar integral, no solamente físico, sino también mental. Y lo más importante es que necesitamos de esas estrategias para mantener realmente envejecimiento saludable”.

Alianza con municipalidades

Uno de los pilares de la estrategia es la articulación con gobiernos locales. Actualmente, 51 municipalidades forman parte del programa de ciudades amigables con las personas adultas mayores, lo que facilita la expansión del modelo.

En esa línea, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Yolanda Benavides, destacó el papel de las alianzas territoriales.

“Para el CONAPAM es de gran alegría la declaratoria de interés público porque la población adulta mayor está en todo el país y lo más hermoso es poder presentárselo hoy a más de cincuenta alcaldías que ya se han convertido en ciudades amigables”, señaló.

Además, hizo un llamado directo a los gobiernos locales: “Hoy el CONAPAM viene a decir a cada municipalidad: estamos aquí presentes, hagamos alianzas y dotemos a sus cantones, a sus distritos de un CECUIDAM para atender a su población, que también es nuestra población”.

Ministerio de Salud trabajará en
Ministerio de Salud trabajará en alianza con el Conapam y municipalidades para desarrollar los centros de atención integral para los adultos mayores. Fuente: Teletica

Expansión progresiva

La declaratoria impulsa la creación de al menos un CECUIDAM por cantón, en un desarrollo progresivo acorde con el crecimiento de la población adulta mayor.

Actualmente, el país cuenta con 12 centros en funcionamiento y se prevé la apertura de cinco más en el corto plazo.

El Ministerio de Salud, en coordinación con CONAPAM, municipalidades y otros actores, será el encargado de definir los lineamientos para la implementación y sostenibilidad del programa.

Envejecimiento acelerado y nuevos retos

Costa Rica enfrenta una transformación demográfica significativa. Actualmente, cerca de 600 mil personas son adultas mayores, cifra que superará los 1,3 millones en 2050.

Este crecimiento plantea desafíos en salud pública, sistemas de cuido y políticas sociales, obligando al país a anticipar soluciones sostenibles.

Proyecciones indican que para 2050
Proyecciones indican que para 2050 una de cada cuatro personas en Costa Rica será adulta mayor.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio en la política social

La estrategia se enmarca en el programa de Ciudades Amigables con las Personas Adultas Mayores, que ya cuenta con presencia en 51 ciudades del país y busca promover la inclusión, la participación social y el envejecimiento activo.

Con la creación y fortalecimiento de los CECUIDAM, Costa Rica avanza hacia un modelo de atención más integral, que no solo responde a una necesidad inmediata, sino que proyecta una política de largo plazo frente al envejecimiento de su población.

El objetivo, según las autoridades, es claro: garantizar que las personas adultas mayores puedan vivir con dignidad, acceso a servicios y una mejor calidad de vida en todas las regiones del país.

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