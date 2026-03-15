Roya naranja afecta hasta el 40% de la producción de caña en Costa Rica, advierte Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica declaró emergencia fitosanitaria tras detectar roya naranja en el 40% de los cultivos de caña de azúcar. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica declaró la emergencia fitosanitaria tras detectar la presencia de la roya naranja en cerca del 40% de los cultivos de caña de azúcar, equivalentes a 1,530 hectáreas, situación que ya ocasionó una caída del 37% en el rendimiento productivo. La medida, anunciada por el jerarca Víctor Carvajal, busca contener la propagación de la enfermedad y mitigar el impacto económico para los productores afectados, especialmente en la Región Brunca.

De acuerdo con el informe técnico preliminar elaborado por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y la Liga Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) a inicios de marzo, el brote concentra sus daños en los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires. La incidencia llevó a que Carvajal enfatizara, en declaraciones recogidas por medios locales, que si bien el área directamente afectada no es extensa, supone una amenaza considerable por el alto número de productores involucrados.

La roya naranja ya causa una caída del 37% en el rendimiento productivo de la caña de azúcar afectando 1.530 hectáreas en la Región Brunca. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

La roya naranja es una enfermedad fúngica causada principalmente por hongos del género Puccinia o Phragmidium. Su manifestación visible son pústulas de color naranja brillante o rojizo en las hojas de la planta, lo cual reduce drásticamente la capacidad de fotosíntesis, debilita los tallos y provoca la caída prematura del follaje.

Según explicó Alejandro Rodríguez, gerente del Departamento de Investigación de la Dirección de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (Dieca) el despliegue de la estrategia de combate incluye varias fases que abarcan la detección del patógeno, el uso de fertilizantes y control de malezas, la aplicación de fungicidas y foliares y el relevo de variedades susceptibles por semillas resistentes.

La enfermedad fúngica, causada por hongos como Puccinia, se identifica por pústulas naranja en las hojas y debilitamiento de las plantas. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

El anuncio fue brindado por las autoridades el fin de semana, se espera que se desarrollen medidas inmediatas para el control de la roya.

Esta enfermedad afecta de forma significativa a la caña de azúcar, aunque también representa un riesgo para cultivos como el café, moras, frambuesas y cereales, entre ellos el trigo. En 2007, la roya naranja ya había ocasionado un episodio grave en Costa Rica, cuando se documentó una reducción del 27% de la producción nacional, detallaron las autoridades.

El plan de combate propone detección, uso de fertilizantes, control de malezas, aplicaciones de fungicidas y reemplazo por semillas resistentes.(inta)

La roya naranja se disemina a través de esporas presentes en las pústulas de las hojas, las cuales pueden ser transportadas fácilmente por el viento. Conforme avanza la infección, las plantas pierden capacidad de producir azúcar y presentan un debilitamiento general, un fenómeno que, de no controlarse adecuadamente, puede derivar en graves pérdidas económicas para productores y la cadena agroindustrial especializada.