Laura Fernández asumirá el reto de las exportaciones en Costa Rica en 2026

El arancel del 15% impuesto por Estados Unidos y la valorización del colón generan presión sobre las exportaciones de Costa Rica, mientras que la alta especialización en dispositivos médicos y la posibilidad de una revisión política bajo la nueva administración de Laura Fernández ofrecen un margen de resiliencia y ajuste en el escenario económico previsto para 2026, de acuerdo con el último análisis de la financiera inglesa Emerging Finance (EMFI).

Costa Rica exhibe un grado elevado de apertura, con exportaciones que representan cerca del 40% de su PIB y una fuerte dependencia del mercado de Estados Unidos, pues casi la mitad de las ventas externas tienen como destino ese país, resume el más reciente reporte de la agencia sobre el país centroamericano, con fecha 3 de marzo de 2026.

En el contexto actual, dos factores redefinen los desafíos para el gobierno de Fernández: el arancel del 15% sobre exportaciones costarricenses impuesto por Estados Unidos y la apreciación sostenida del colón, resultado de la política del Banco Central orientada a incrementar las reservas internacionales. Al cierre de los últimos tres meses, las reservas netas alcanzaron los USD 18,900 millones, con un incremento interanual superior al 20%. Este nivel histórico refuerza la estabilidad financiera, aunque la apreciación de la moneda añade una presión extra sobre los márgenes exportadores.

El crecimiento económico se apoya en las exportaciones y el consumo privado

Durante el tercer trimestre de 2025, el PIB de Costa Rica exhibió un crecimiento interanual del 5.5%, impulsado por el aumento del consumo privado —más del 60% de la economía nacional— y el crecimiento de las exportaciones. El consumo privado creció un 3% interanual en el periodo, tras haber aumentado un 2.1% en el trimestre anterior. Esta tendencia se mantuvo gracias a condiciones laborales estables, baja inflación y un entorno financiero favorable, indica el informe.

Este gráfico de EMFI Analytics, basado en datos del Banco Central de Costa Rica, detalla la composición de los principales productos de exportación del país en el año 2025, destacando la preeminencia de los instrumentos médicos. (Agencia Emerging Finance (EMFI))

El componente externo resultó decisivo. Las exportaciones costarricenses aumentaron un 10.1% interanual en el tercer trimestre, frente al 7.1% del trimestre anterior. Destacaron la manufactura de dispositivos médicos, responsables de más del 40% de los envíos al extranjero. Las importaciones crecieron un 8.7% interanual, acelerándose respecto al 5.7% previo, lo que permitió compensar la leve contracción de la inversión, que disminuyó un 0.5% interanual tras crecer un 3.4% en el periodo anterior, detalla el documento.

La concentración sectorial y la exposición a Estados Unidos amplifican los riesgos

El análisis de EMFI destaca el peso de Estados Unidos como principal destino de exportación, lo cual posiciona a Costa Rica ante riesgos de cambios en la política comercial y fluctuaciones monetarias. Los dispositivos médicos conforman el núcleo de la relación bilateral, bajo contratos de largo plazo y estrictos estándares regulatorios, lo que dificulta la sustitución de proveedores y proporciona resistencia estructurada ante los obstáculos comerciales recientes.

La conjunción de aranceles elevados y una moneda apreciada introduce una presión competitiva significativa, especialmente frente a competidores como México, que cuenta con acceso preferencial al mercado estadounidense por el tratado CAFTA-DR. Esta dinámica podría erosionar los márgenes exportadores a mediano plazo en un entorno donde la demanda de dispositivos médicos se mantiene relativamente inelástica, aunque expuesta a posibles pérdidas de competitividad.

La estrategia monetaria del Banco Central de Costa Rica, enfocada en acumular reservas y mantener la estabilidad macroeconómica, mejora la percepción de solidez del país entre los mercados internacionales. Sin embargo, el fortalecimiento del colón reduce la rentabilidad de los exportadores y puede frenar el ritmo de expansión del sector si persiste la actual coyuntura, explica.

El cambio político abre posibilidades para renegociar el marco comercial

La elección presidencial de Laura Fernández, quien ganó en primera vuelta con el 48.6% de los votos el 1 de febrero, marca un cambio en la perspectiva política costarricense. Fernández, que asumirá el 8 de mayo, garantiza la continuidad de la disciplina fiscal y la estabilidad institucional, respaldada por un superávit primario medio del 1.5% del PIB y una reducción de la deuda pública del 69.1% del PIB en 2022 a cerca del 60.4% a finales de 2025, según el análisis.

Esta consolidación fortalece la capacidad de interlocución de Costa Rica ante Estados Unidos en materia comercial. Dada su condición como proveedor confiable en suministros médicos estratégicos, el reporte señala márgenes para revisar técnicamente los aranceles o negociar excepciones sectoriales. Estados Unidos ha dado señales recientes de flexibilidad arancelaria hacia Centroamérica, basándose en criterios de cooperación estratégica e integración productiva.

Perspectivas e impactos futuros: deuda, eurobonos y política monetaria

La administración Fernández enfrentará aún retos en el acceso al financiamiento internacional. En febrero, el congreso rechazó por amplia mayoría (nueve votos a favor y 31 en contra) una reforma constitucional que habría permitido la emisión de eurobonos sin aprobación legislativa. El gobierno mantiene sin embargo el plan de eurobonos por USD 13,500 millones para el periodo 2026-2034, pendiente de negociación a finales de 2025. El partido progresista socialdemócrata PPSO, fuerza oficialista con 30 escaños en la próxima Asamblea Legislativa, dispondrá de una mayoría relativa favorable para la aprobación, aunque requerirá alianzas transitorias, plantea EMFI.

El sector financiero presenta desafíos adicionales ligados al régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROP), pues proyectos legislativos podrían autorizar retiradas aceleradas de fondos. El Banco Central ha advertido que una retirada total podría elevar la inflación hasta un 4%, forzando un endurecimiento monetario de hasta +250 puntos básicos en dos años y un incremento anual en los costes de intereses de 140,000 millones de colones (alrededor de USD 295 millones), según el Ministerio de Finanzas de Costa Rica.

En la esfera geopolítica, el gobierno de Estados Unidos limitó recientemente la aplicación de aranceles bajo la Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), sustituyéndolos por un recargo ad valorem temporal del 10% durante 150 días sobre determinadas importaciones —en vigor desde el 24 de febrero de 2026— con algunas excepciones sectoriales como los productos textiles bajo el tratado CAFTA-DR. La administración Trump ha expresado la intención de elevar el recargo al 15%; no obstante, el arancel del 10% sigue vigente, sin cambios sustantivos en el acceso de Costa Rica al principal mercado exportador.

Ante este escenario, Costa Rica se sostiene sobre su especialización productiva, la solidez macroeconómica y el margen político para entablar negociaciones bilaterales que preserven la competitividad de las exportaciones estratégicas, especialmente en el sector de dispositivos médicos.