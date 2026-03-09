Gobierno de Costa Rica busca a responsables de grafitis en el Teatro Popular Melico Salazar durante la marcha del 8M

Grafitis aparecieron en la fachada del Teatro Melico Salazar tras la marcha del 8M en San José. Fuente: Cortesía

Los grafitis realizados en la fachada del Teatro Popular Melico Salazar durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en San José desataron una fuerte reacción de autoridades del gobierno costarricense, que anunciaron acciones legales tras los daños en uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la capital.

La vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, visitó el lugar tras la manifestación señalando que el inmueble había sido restaurado recientemente.

“Lamentable y reprochable justamente la situación que nos venimos a encontrar aquí, en un edificio patrimonial (…) donde el pasado diciembre acababan de terminarse de pintar las fachadas y miren lo que nos encontramos”, expresó la jerarca.

El Teatro Melico Salazar, inaugurado en 1928 y considerado uno de los principales espacios culturales del país, había sido sometido a trabajos de mantenimiento en su fachada meses atrás. Las pintadas realizadas durante la manifestación provocaron indignación entre autoridades culturales y gubernamentales.

El Teatro Popular Melico Salazar es uno de los edificios patrimoniales más importantes de la capital costarricense. Fuente: Ministerio de Cultura y Juventud

Durante sus declaraciones, Munive reconoció que el 8 de marzo es una fecha de conmemoración y reivindicación de derechos para las mujeres, pero cuestionó que las manifestaciones incluyeran daños a edificios patrimoniales.

“Sabemos que hay libertad de expresión y que hoy es un día para conmemorar, pero ¿esta es la manera que tenemos para poder conmemorar realmente lo que hemos hecho las mujeres?”, afirmó.

La vicepresidenta también hizo referencia a los avances históricos en derechos femeninos, como el voto y el acceso a la educación, y cuestionó que estas conquistas se expresen mediante actos de vandalismo.

“¿El voto y el derecho a la educación se demuestra con esta clase de educación, rayando edificios patrimoniales?”, agregó.

Según explicó, el gobierno ya inició gestiones para identificar a los responsables de los daños. Munive indicó que sostuvo conversaciones con autoridades municipales y encargados de seguridad para revisar los sistemas de monitoreo del área.

“He hablado el día de hoy con Yariela Quirós, que está de alcaldesa interina de San José, y también con Marcelo Solano, director de la policia municipal, para que busquen en los sistemas de monitoreo toda la información respectiva”, señaló.

Ministros solicitaron colaboración de las autoridades municipales para revisar las cámaras de vigilancia y dar con el responsable. Fuente: Municipalidad de San José

Por su parte, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, confirmó que el Ministerio de Cultura y Juventud realizará un levantamiento oficial de los daños como parte del proceso para presentar denuncias formales.

“El día de mañana la Dirección de Patrimonio estará haciendo el levantamiento oficial de las condiciones en las que han dejado el teatro (…) para presentar las denuncias ante las autoridades judiciales de forma inmediata”, indicó el jerarca.

Rodríguez agregó que el análisis también incluirá otras zonas cercanas al teatro donde se registraron afectaciones, entre ellas espacios del centro capitalino.

Las autoridades explicaron que este procedimiento permitirá documentar los daños al inmueble patrimonial y determinar las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables.

Sin embargo, el debate en redes sociales tomó un giro inesperado luego de que el colectivo feminista Somos Fuego difundiera un video captado durante la manifestación.

En las imágenes, según señalaron integrantes del colectivo, se observaría que la persona que realiza los grafitis en la fachada del teatro sería un hombre, lo que contradice las acusaciones iniciales que responsabilizaban directamente a las participantes de la marcha feminista.

El colectivo feminista "Somos Fuego" publicó un video en el que asegura haber captado al responsable de los grafiti y que estos no fueron realizados por ninguna de las participantes de la marcha. Fuente: Somos Fuego

El video comenzó a circular ampliamente en redes sociales y generó discusiones entre usuarios, algunos cuestionando las versiones iniciales sobre la autoría de los daños y otros insistiendo en que los hechos deben investigarse antes de señalar responsables.

Las manifestaciones del 8 de marzo se realizan cada año en Costa Rica y en distintas partes del mundo para visibilizar las luchas por la igualdad de género, así como para denunciar la violencia contra las mujeres y otras desigualdades estructurales.

En la capital costarricense, la marcha congregó a cientos de personas que recorrieron las principales calles del centro de la ciudad con consignas, pancartas y actividades de protesta.

Miles de mujeres y sus acompañantes participaron de la marcha del 8M en el centro de la capital costarricense. Fuente: Brujas Feministas CR

Mientras tanto, las autoridades reiteraron que continuarán con el proceso de revisión de cámaras de seguridad y recopilación de evidencia para determinar quiénes participaron en los daños al teatro.

El caso podría derivar en denuncias formales ante las autoridades judiciales en los próximos días, una vez que la Dirección de Patrimonio finalice el informe técnico sobre el estado del edificio.