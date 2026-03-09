Costa Rica

Gobierno de Costa Rica busca a responsables de grafitis en el Teatro Popular Melico Salazar durante la marcha del 8M

El Ministerio de Cultura anunció que realizará un levantamiento oficial para presentar denuncias, mientras un video difundido por un colectivo feminista señala que los grafitis habrían sido realizados por un hombre

Guardar
Grafitis aparecieron en la fachada
Grafitis aparecieron en la fachada del Teatro Melico Salazar tras la marcha del 8M en San José. Fuente: Cortesía

Los grafitis realizados en la fachada del Teatro Popular Melico Salazar durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en San José desataron una fuerte reacción de autoridades del gobierno costarricense, que anunciaron acciones legales tras los daños en uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la capital.

La vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, visitó el lugar tras la manifestación señalando que el inmueble había sido restaurado recientemente.

“Lamentable y reprochable justamente la situación que nos venimos a encontrar aquí, en un edificio patrimonial (…) donde el pasado diciembre acababan de terminarse de pintar las fachadas y miren lo que nos encontramos”, expresó la jerarca.

El Teatro Melico Salazar, inaugurado en 1928 y considerado uno de los principales espacios culturales del país, había sido sometido a trabajos de mantenimiento en su fachada meses atrás. Las pintadas realizadas durante la manifestación provocaron indignación entre autoridades culturales y gubernamentales.

El Teatro Popular Melico Salazar
El Teatro Popular Melico Salazar es uno de los edificios patrimoniales más importantes de la capital costarricense. Fuente: Ministerio de Cultura y Juventud

Durante sus declaraciones, Munive reconoció que el 8 de marzo es una fecha de conmemoración y reivindicación de derechos para las mujeres, pero cuestionó que las manifestaciones incluyeran daños a edificios patrimoniales.

“Sabemos que hay libertad de expresión y que hoy es un día para conmemorar, pero ¿esta es la manera que tenemos para poder conmemorar realmente lo que hemos hecho las mujeres?”, afirmó.

La vicepresidenta también hizo referencia a los avances históricos en derechos femeninos, como el voto y el acceso a la educación, y cuestionó que estas conquistas se expresen mediante actos de vandalismo.

“¿El voto y el derecho a la educación se demuestra con esta clase de educación, rayando edificios patrimoniales?”, agregó.

Según explicó, el gobierno ya inició gestiones para identificar a los responsables de los daños. Munive indicó que sostuvo conversaciones con autoridades municipales y encargados de seguridad para revisar los sistemas de monitoreo del área.

“He hablado el día de hoy con Yariela Quirós, que está de alcaldesa interina de San José, y también con Marcelo Solano, director de la policia municipal, para que busquen en los sistemas de monitoreo toda la información respectiva”, señaló.

Ministros solicitaron colaboración de las
Ministros solicitaron colaboración de las autoridades municipales para revisar las cámaras de vigilancia y dar con el responsable. Fuente: Municipalidad de San José

Por su parte, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, confirmó que el Ministerio de Cultura y Juventud realizará un levantamiento oficial de los daños como parte del proceso para presentar denuncias formales.

“El día de mañana la Dirección de Patrimonio estará haciendo el levantamiento oficial de las condiciones en las que han dejado el teatro (…) para presentar las denuncias ante las autoridades judiciales de forma inmediata”, indicó el jerarca.

Rodríguez agregó que el análisis también incluirá otras zonas cercanas al teatro donde se registraron afectaciones, entre ellas espacios del centro capitalino.

Las autoridades explicaron que este procedimiento permitirá documentar los daños al inmueble patrimonial y determinar las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables.

Sin embargo, el debate en redes sociales tomó un giro inesperado luego de que el colectivo feminista Somos Fuego difundiera un video captado durante la manifestación.

En las imágenes, según señalaron integrantes del colectivo, se observaría que la persona que realiza los grafitis en la fachada del teatro sería un hombre, lo que contradice las acusaciones iniciales que responsabilizaban directamente a las participantes de la marcha feminista.

El colectivo feminista "Somos Fuego" publicó un video en el que asegura haber captado al responsable de los grafiti y que estos no fueron realizados por ninguna de las participantes de la marcha. Fuente: Somos Fuego

El video comenzó a circular ampliamente en redes sociales y generó discusiones entre usuarios, algunos cuestionando las versiones iniciales sobre la autoría de los daños y otros insistiendo en que los hechos deben investigarse antes de señalar responsables.

Las manifestaciones del 8 de marzo se realizan cada año en Costa Rica y en distintas partes del mundo para visibilizar las luchas por la igualdad de género, así como para denunciar la violencia contra las mujeres y otras desigualdades estructurales.

En la capital costarricense, la marcha congregó a cientos de personas que recorrieron las principales calles del centro de la ciudad con consignas, pancartas y actividades de protesta.

Miles de mujeres y sus
Miles de mujeres y sus acompañantes participaron de la marcha del 8M en el centro de la capital costarricense. Fuente: Brujas Feministas CR

Mientras tanto, las autoridades reiteraron que continuarán con el proceso de revisión de cámaras de seguridad y recopilación de evidencia para determinar quiénes participaron en los daños al teatro.

El caso podría derivar en denuncias formales ante las autoridades judiciales en los próximos días, una vez que la Dirección de Patrimonio finalice el informe técnico sobre el estado del edificio.

Temas Relacionados

Teatro Popular Melico Salazar8MMary MuniveJorge Rodriguezgrafitis

Últimas Noticias

Nuevo hongo amenaza la producción de fresas en Costa Rica

La presencia confirmada de este organismo en plantaciones nacionales ha encendido alertas entre los productores, pues la experiencia internacional indica la posibilidad de pérdidas económicas y adaptación del patógeno a otros cultivos

Nuevo hongo amenaza la producción

16 de 19 sectores económicos crecieron en El Salvador durante el último año, según autoridades

La titular del Ministerio de Economía, María Luisa Hayem, argumentó que 2025 presentó un importante crecimiento para el territorio salvadoreño impulsado por el sector construcción y turismo

16 de 19 sectores económicos

La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia en Guatemala reporta 943 alertas de búsqueda ALBA-KENETH en el inicio del año

El informe divulgado revela un incremento en los casos de desaparición de menores, con una prevalencia de adolescentes mujeres, y resalta la importancia de fortalecer estrategias de prevención durante los meses de vacaciones escolares

La Procuraduría de la Niñez

El 68% de las empresas salvadoreñas son lideradas por mujeres, según CONAMYPE

Los registros recientes indican que el emprendimiento gestionado por mujeres ha crecido significativamente, reflejando el impacto de políticas públicas y programas de capacitación adaptados para fortalecer la inserción en sectores productivos clave.

El 68% de las empresas

La tasa de femicidios en Guatemala supera el promedio regional en 2024 y 2025

Los departamentos del sur y sur-oriente reportan los índices más altos de muertes violentas de mujeres, situando a Guatemala entre los países con mayor desafío en materia de violencia de género

La tasa de femicidios en

TECNO

Solo dos de 831 gamers

Solo dos de 831 gamers lograron superar hoy este juego de los años 80

El método Steve Jobs: cómo sobrevivir a 5 despidos en Apple y terminar siendo una líder imparable

La estás dañando sin saberlo: el error común al limpiar tu computadora que arruina la pantalla para siempre

Cómo saber si tu iPhone está siendo rastreado: señales de alerta y qué hacer

Si el WiFi va más lento en el televisor que en el celular, prueba este ajuste para solucionar el problema

ENTRETENIMIENTO

La dura crítica de una

La dura crítica de una actriz de “Pulp Fiction” a Tarantino: “Es simplemente racista y siniestro”

Entre risas, anécdotas y un homenaje a James Gandolfini: así fue la emotiva reunión de parte del elenco de Los Soprano

Identifican a la mujer que disparó a la mansión de Rihanna y es acusada de intento de asesinato

“Ahora, mi vínculo con el paso del tiempo es más una aceptación alegre”, afirmó Demi Moore sobre su evolución personal

La confesión más honesta de Cillian Murphy sobre Peaky Blinders y su vida fuera de las cámaras

MUNDO

Emmanuel Macron anunció el despliegue

Emmanuel Macron anunció el despliegue de buques de guerra para garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz

Las bolsas europeas caen a mínimos de dos meses por el alza del petróleo y la tensión en Medio Oriente

Buques mercantes exhiben bandera china en el estrecho de Ormuz para evitar ataques iraníes

El G7 se prepara para estabilizar los mercados energéticos ante la crisis en el golfo Pérsico

Donald Trump anunció que Australia protegerá a futbolistas iraníes amenazadas por negarse a cantar el himno