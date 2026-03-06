El gobierno presenta el Consejo Empresarial Costa Rica-Estados Unidos para fortalecer inversiones

El Consejo Empresarial servirá como plataforma de encuentro para multinacionales ya presentes e interesadas en invertir en Costa Rica.

La ciudad de Washington D.C. se convirtió en el escenario del lanzamiento oficial del Consejo Empresarial Costa Rica-Estados Unidos (Costa Rica-US Business Council), una iniciativa que busca impulsar los lazos económicos y comerciales entre ambos países. El anuncio tuvo lugar en la capital estadounidense, con la participación de Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, y representantes de algunas de las mayores compañías estadounidenses con operaciones en territorio costarricense.

De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Comercio Exterior, el nuevo Consejo Empresarial funcionará como un punto de encuentro para empresas multinacionales ya establecidas en Costa Rica y aquellas interesadas en invertir en el país centroamericano. El ministro Tovar aseguró que la creación de este organismo responde a un esfuerzo sostenido por fortalecer la relación económica y promover nuevas oportunidades de inversión. “Hemos inaugurado en la ciudad de Washington D.C., después de mucho esfuerzo, una iniciativa muy importante: el lanzamiento del Consejo Empresarial Estados Unidos-Costa Rica, el US-Costa Rica Business Council. Una iniciativa que aglutina a compañías multinacionales, socias muchas de Costa Rica, en un esfuerzo para promover y avanzar la relación económica entre ambas economías”, afirmó el funcionario.

Durante la primera sesión del consejo, ejecutivos de quince de las principales empresas estadounidenses mantuvieron un encuentro con el ministro Tovar en la sede del organismo. Según voceros del consejo, este espacio permitirá profundizar la cooperación y el diálogo directo sobre inversiones actuales y futuras. “Somos un nuevo consejo empresarial con sede en Washington D.C. y nos enfocamos en profundizar aún más la relación entre nuestros dos grandes países”, señalaron representantes del organismo.

Estados Unidos se consolida como el principal socio comercial e inversor de Costa Rica. Según datos oficiales, el país norteamericano representa aproximadamente el 40% de las importaciones y exportaciones costarricenses, con un intercambio anual superior a los 17.000 millones de dólares. El comercio bilateral se concentra en sectores estratégicos como dispositivos médicos, circuitos integrados, productos agrícolas y servicios compartidos, apoyado por la operación local de más de 250 multinacionales estadounidenses.

El sector de dispositivos médicos y electrónica lidera las exportaciones costarricenses, con ventas de instrumentos médicos por 428 millones de dólares y circuitos integrados por 308 millones. En el campo agrícola, productos como piña, banano y café mantienen una presencia destacada en el mercado estadounidense. La exportación de servicios corporativos y de alta tecnología también ha ganado terreno, según reportes de la prensa costarricense.

El marco legal para el comercio bilateral sigue regulado por el Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, que garantiza condiciones preferenciales para ambos mercados. Las autoridades han confirmado que existen negociaciones en curso para mantener y fortalecer estos beneficios arancelarios en los próximos años.

La inversión extranjera directa (IED) proveniente de Estados Unidos representa cerca del 73% del total recibido por Costa Rica, con especial concentración en empresas instaladas en zonas francas orientadas a la manufactura avanzada y el nearshoring. El sector turismo también muestra cifras ascendentes, con la llegada de más de 3,3 millones de visitantes en 2024.

El crecimiento empresarial en Costa Rica atraviesa una etapa de consolidación tras la pandemia, apalancado por la especialización en sectores de alto valor agregado y la llegada histórica de capital extranjero. De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica, el producto interno bruto (PIB) registró un aumento del 4,6% en 2025 y se estima que crecerá 3,8% en 2026. La inflación permanece controlada entre el 2% y el 4%, mientras el colón costarricense experimenta una tendencia de fortalecimiento, lo que ha favorecido la importación de maquinaria y tecnología.

El Gobierno de Rodrigo Chaves ha destacado que la creación del Consejo Empresarial Costa Rica-Estados Unidos representa una nueva herramienta para profundizar la relación bilateral y consolidar a Costa Rica como destino preferente para la inversión estadounidense. La estrategia incluye la promoción de seguridad jurídica y la alineación regulatoria con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo de mantener la competitividad y atraer más capital extranjero.