Costa Rica entrega a ciudadano sirio requerido por Estados Unidos

La acción responde a una orden de arresto internacional por delitos vinculados a redes de migración, tras jornadas de búsqueda y cooperación entre instituciones de Costa Rica y entidades federales estadounidenses en materia de justicia

El Organismo de Investigación Judicial
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica extraditó este 4 de marzo de 2026 a un hombre de nacionalidad siria, de 39 años, requerido por Estados Unidos por el presunto delito de tráfico de personas. (Foto: OIJ)

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica entregó este miércoles a las autoridades de Estados Unidos a Maklad, un hombre sirio de treinta y nueve años, requerido por el presunto delito de tráfico de personas.

Tras una investigación internacional, las autoridades estadounidenses solicitaron a Interpol la detención de Maklad. Según confirmó Osvaldo Ramírez, jefe de la oficina de Interpol-OIJ, la solicitud respondía a hechos presuntamente ocurridos entre 2022 y 2025; aunque la detención en agosto de 2025 indica un posible error en la fecha o que se le buscaba también por hechos recientes, de lo cual no se ha precisado información adicional.

La extradición se concretó después de coordinaciones entre la embajada de Estados Unidos en Costa Rica y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, dependencia estadounidense especializada en crímenes fronterizos y migratorios.

Maklad fue capturado en mayo del año pasado mientras supuestamente intentaba entrar de forma irregular por la frontera con Nicaragua. Posteriormente, fue arrestado en agosto de 2025 en San José tras emitirse una alerta roja internacional.

El traslado y la entrega se realizaron en el aeropuerto Juan Santamaría con representantes de las autoridades costarricenses y estadounidenses en el sitio.

Las alianzas multinacionales muestran acciones
Las alianzas multinacionales muestran acciones coordinadas sin precedentes, cuyos resultados dan lugar a interrogantes sobre los límites de la prevención y el alcance de la justicia transnacional (Cortesía)

Extradiciones desde Costa Rica a Estados Unidos

Costa Rica gestiona actualmente 41 extradiciones tanto de nacionales como extranjeros, con 28 solicitudes provenientes de Estados Unidos, según datos de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público. Esta cifra implica que cerca del 70 % de los requerimientos corresponden a ese país, informó el medio Centroamérica360.

La extradición de ciudadanos costarricenses es posible desde hace solo nueve meses, tras una reforma constitucional que autoriza esta medida exclusivamente en casos de narcotráfico y terrorismo. Gracias a este cambio legal, ya se prevén los primeros traslados hacia Estados Unidos en los próximos días, entre ellos los de Celso Gamboa y Edwin López (“Pecho de Rata”), cuyos procesos han generado debate público.

Entre los 39 detenidos con fines de extradición, hay 19 costarricenses (cinco de ellos naturalizados, nacidos en Colombia) y 20 extranjeros de al menos 15 nacionalidades. El grupo de extranjeros incluye tres nicaragüenses, tres colombianos, tres mexicanos, dos canadienses y personas procedentes de El Salvador, Rusia, Nigeria, Italia, Venezuela, Guatemala, Panamá, Honduras, Siria y Estados Unidos.

En el año 2025 se registraron 29 detenciones con fines de extradición (15 extranjeros y 14 nacionales), la cifra más alta hasta la fecha. Hasta el momento, en 2026 se contabilizan ocho nuevos detenidos (cinco costarricenses y tres extranjeros).

Además de Estados Unidos, las autoridades costarricenses gestionan requerimientos de otros siete países: Panamá (4 casos), Francia (3), Canadá (2), Italia, Guatemala, Brasil y Nicaragua (con un caso cada uno).

El Ministerio Público detalla que existen cuatro expedientes catalogados como especialmente complejos y prolongados, junto a otros dos procesos iniciados en 2023, así como dos casos antiguos que datan de 2008 y 2009. En estos últimos, los extraditables deberán primero cumplir sentencias locales, lo que implica que la extradición podría concretarse hasta 2033 y 2048.

MakladCosta RicaOrganismo de Investigación JudicialInterpolTráfico de PersonasExtradición Internacional

