Costa Rica

Más de 2,700 motociclistas accidentados en enero: Costa Rica atendió un caso cada 15 minutos

La mayoría de pacientes atendidos tiene entre 18 y 35 años y las lesiones más frecuentes afectan rodillas, hombros y muñecas.

Willy Hernández es uno de
Willy Hernández es uno de los 2.777 motociclistas atendidos por el INS en enero tras sufrir un accidente de tránsito. Fuente: INS

Willy Hernández recuerda con claridad el momento en que su motocicleta colisionó contra un vehículo el pasado 27 de enero. El impacto lo lanzó al pavimento y el diagnóstico fue contundente: fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda.

Desde entonces, permanece en recuperación con un fijador externo y bajo seguimiento médico en el Hospital del Trauma en San José, Costa Rica.

“Colisioné contra un vehículo y como resultado sufrí una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda. En el Hospital del Trauma he tenido una recuperación realmente favorable; actualmente estoy con un fijador externo, y el proceso ha sido más llevadero gracias a esa atención”, relató.

Su caso no es aislado. Hernández es apenas uno de los 2,777 motociclistas atendidos durante enero de 2026 por el Instituto Nacional de Seguros (INS), una cifra que equivale a un lesionado cada 15 minutos en promedio y que evidencia un aumento significativo frente a los 2,402 casos registrados en el mismo mes del 2025.

Los datos revelan no solo un incremento interanual, sino también la magnitud del impacto que este tipo de accidentes genera sobre los servicios de emergencia y atención hospitalaria del país.

En algunos eventos, incluso, se reportan hasta dos personas afectadas por incidente, lo que eleva la presión sobre el sistema de salud.

La mayoría de los lesionados
La mayoría de los lesionados tiene entre 18 y 35 años, según los registros oficiales. Fuente: UCR

Conductores jóvenes, los más afectados

Según los registros del INS, la mayoría de las personas involucradas en accidentes en motocicleta eran conductores: 2,346 del total atendido. Les siguen acompañantes y, en menor proporción, peatones que resultaron afectados en estos hechos.

El grupo etario más golpeado es el de jóvenes entre los 18 y 35 años, rango que concentra la mayor cantidad de víctimas. Se trata de una población activa laboralmente, lo que implica también consecuencias económicas adicionales para las familias y para el sistema productivo cuando ocurren incapacidades temporales o permanentes.

El doctor Kenneth Rojas, director de la Red de Servicios de Salud del INS, insistió en la importancia de reforzar las medidas de prevención.

“Por simple que parezca, el uso correcto del casco y del equipo de protección o mantener una distancia adecuada con otros vehículos puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una lesión muy grave. La educación vial y la responsabilidad de cada usuario en carretera son fundamentales para reducir estos accidentes y para proteger la vida de conductores, acompañantes y peatones”, señaló.

El INS reportó un promedio
El INS reportó un promedio de un motociclista accidentado cada 15 minutos durante el primer mes del 2026. Fuente: UCR

Lesiones en extremidades: un patrón que se repite

Entre las principales afectaciones reportadas destacan lesiones en rodilla, hombro y muñeca. Se trata de extremidades que suelen quedar expuestas durante el impacto, especialmente cuando el motociclista cae al pavimento tras una colisión.

Los especialistas explican que, a diferencia de quienes viajan en automóvil, el motociclista carece de una estructura que lo proteja en caso de choque, por lo que la vulnerabilidad es mayor. Incluso a velocidades moderadas, una caída puede provocar fracturas complejas, lesiones ligamentarias o traumas que requieren cirugía y largos procesos de rehabilitación.

En el caso de Hernández, la fractura de tibia y peroné implicará varias semanas de recuperación y seguimiento médico especializado.

Las lesiones más frecuentes en
Las lesiones más frecuentes en accidentes de motocicleta afectan rodillas, hombros y muñecas. Fuente: INS

El respaldo del Seguro Obligatorio

Todos estos casos fueron cubiertos por el Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores (SOA), que administra el INS y que es cancelado por los propietarios de vehículos al pagar el marchamo cada año.

El SOA cubre hasta ¢6,000,000, unos USD 12,000, por persona, por evento, lo que permite financiar atención médica, cirugías, hospitalización y procesos de rehabilitación derivados de accidentes de tránsito.Sin embargo, las autoridades reiteran que, más allá de la cobertura económica, el objetivo debe ser reducir la incidencia de estos accidentes.

El incremento de casos en enero plantea un llamado de atención sobre la seguridad vial y la necesidad de reforzar tanto la fiscalización como la cultura de prevención en carretera, especialmente entre la población joven, que encabeza las estadísticas de víctimas.

