El conflicto en Medio Oriente genera inquietud en Costa Rica por seguridad y precios del petróleo

El canciller Arnoldo André advierte sobre el impacto mundial en el precio del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz. (Cortesía de Artículo)

La escalada de la guerra en Medio Oriente ha generado preocupación en Costa Rica por las consecuencias globales y la seguridad de sus ciudadanos en la región, advirtió el canciller Arnoldo André. El funcionario alertó que el reciente cierre del Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el comercio internacional de petróleo, podría tener un impacto directo en el precio de los combustibles a nivel mundial.

Según declaró Arnoldo André la situación en Medio Oriente mantiene en alerta a las autoridades costarricenses, que han activado protocolos de emergencia para proteger a los nacionales en la zona. “La situación de la guerra en Medio Oriente causa mucha preocupación en Costa Rica. Es una guerra que va a provocar consecuencias mundiales, por ejemplo, en el precio del petróleo”, sostuvo el canciller, quien también subrayó la importancia geopolítica del Estrecho de Ormuz.

La Cancillería de Costa Rica informó que desde hace semanas mantiene contacto permanente con los ciudadanos residentes en los países afectados por el conflicto. Todos los consulados costarricenses en la región han sido activados y se encuentran en estado de “alerta máxima”, con planes de contingencia en marcha. “La seguridad de los costarricenses en la zona es de preocupación. Los consulados han sido activados de hace ya semanas. Todos los costarricenses residentes allá han sido informados y nos mantenemos en constante comunicación por si hay necesidad de evacuación de los mismos”, detalló André.

El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense precisó que la medida responde al aumento de la tensión internacional, tras el cierre del Estrecho de Ormuz. Esta vía marítima es estratégica para la exportación de petróleo, y su bloqueo eleva el riesgo de desabastecimiento y alza de precios en mercados globales. Más del 20% del comercio mundial de petróleo transita por este punto.

FOTO DE ARCHIVO. Más del 20% del comercio de petróleo transita por el estratégico estrecho de Ormuz, clave afectada por el conflicto regional.. REUTERS/Stringer

A partir de finales de febrero de 2026, los consulados costarricenses en países del Medio Oriente operan bajo protocolos de emergencia y vigilancia reforzada. Las autoridades no han reportado incidentes graves con nacionales hasta el momento, aunque mantienen la recomendación de extremar precauciones y estar atentos a las comunicaciones oficiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) alertó que, las oficinas consulares en la región han estado en alerta hace unas semanas, existen advertencias sobre la capacidad limitada para asistir en emergencias mayores. El consulado en Tel Aviv sigue operativo, pero la Cancillería advirtió que los recursos para evacuaciones serían sumamente limitados en caso de cierre del espacio aéreo. Por este motivo, recomendó a los costarricenses valorar el retorno voluntario o su traslado a zonas más seguras.

La embajada en Emiratos árabes Unidos es el principal punto de coordinación regional, incluyendo la atención de asuntos de concurrencia para Arabia Saudita y Jordania. En el caso de Catar, la sede diplomática es en Doha fue incluida en la lista de países con recomendación de no viajar debido a la inestabilidad.

La situación en la región continuará siendo objeto de seguimiento permanente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que reiteró su compromiso de salvaguardar a los costarricenses en el exterior y de informar a la población sobre cualquier novedad relevante.