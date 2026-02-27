Tribunal Supremo de Elecciones concluye el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas de Costa Rica

El escrutinio abarcó las 7.063 juntas receptoras de votos para diputaciones en todo el territorio nacional. Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó este viernes 27 de febrero el escrutinio definitivo de la elección legislativa en Costa Rica, nueve días y medio hábiles después de las votaciones celebradas el pasado 1° de febrero.

El proceso culminó a las 12:50 p.m., cuando se completó el recuento de la última de las 7,063 juntas receptoras de votos, correspondiente a la provincia de Limón.

La revisión integral de papeletas se efectuó en cumplimiento de la Ley n.° 10,590, denominada “Ley para el fortalecimiento del reconteo electoral”, vigente desde diciembre de 2024.

Esta normativa estableció el reconteo como un mecanismo adicional de transparencia, con el objetivo de robustecer la confianza ciudadana en los resultados y reforzar los controles institucionales.

El escrutinio definitivo incluyó la revisión y calificación de los documentos electorales generados por cada junta receptora de votos. Según informó la institución, el proceso transcurrió sin que se presentaran demandas de nulidad, lo que consolida la firmeza jurídica de los resultados preliminares dados a conocer tras la jornada electoral.

Las sesiones contaron de manera permanente con la presencia de fiscales acreditados por los distintos partidos políticos, quienes supervisaron cada etapa del recuento. En total, alrededor de 200 personas participaron en las jornadas de escrutinio, las cuales fueron transmitidas en directo a través del canal oficial de YouTube del Tribunal como parte de su política de apertura y rendición de cuentas.

El proceso de escrutinio legislativo pdo extenderse hasta 60 días, sin embargo, se completó en solo nueve. Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones

El Código Electoral establece que el escrutinio definitivo en elecciones legislativas debe completarse en un plazo máximo de 60 días posteriores a la votación. En este caso, el órgano electoral finalizó el proceso con amplio margen respecto al límite legal, lo que permite avanzar hacia las siguientes fases del calendario electoral.

¿Qué sigue ahora?

A partir de este viernes comienza a correr un plazo de tres días hábiles para que los partidos políticos puedan presentar eventuales demandas de nulidad. Una vez vencido ese periodo sin objeciones pendientes, el TSE estará en condiciones de emitir oficialmente las declaratorias de elección de los 60 cargos de elección popular: la Presidencia de la República, las dos Vicepresidencias y las 57 diputaciones que conformarán la Asamblea Legislativa.

Posteriormente, en fechas que serán definidas y comunicadas en los próximos días, las magistradas y los magistrados del Tribunal procederán a entregar las credenciales a las autoridades electas para el período constitucional 2026-2030. Este acto formal representa el reconocimiento oficial de los resultados y marca el cierre institucional del proceso electoral 2026.

Autoridades del TSE entregarán los credenciales a las personas escogidas por los costarricenses para asumir los puestos de elección popular.

La culminación del escrutinio definitivo constituye uno de los hitos más relevantes del calendario electoral, al consolidar de manera oficial la voluntad expresada en las urnas.

Con la aplicación de la nueva legislación sobre reconteo, la supervisión permanente de representantes partidarios y la transmisión pública de las sesiones, el Tribunal reafirma el modelo costarricense de organización electoral, históricamente reconocido por sus estándares de legalidad, control y transparencia.

Toda la documentación y los resultados definitivos pueden consultarse en el sitio web oficial del TSE, como parte de los mecanismos de acceso a la información que acompañan el cierre de esta etapa clave del proceso democrático.