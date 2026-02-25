Fiscalía solicita juicio contra 11 personas por el doble homicidio de primos dentro de un bar en Costa Rica

La Fiscalía Adjunta de Heredia solicitó que 11 personas enfrenten juicio por el asesinato de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca. Fuente: El Observador

La Fiscalía Adjunta de Heredia solicitó que se ordene la apertura a juicio contra 11 personas vinculadas con el asesinato de dos primos ocurrido en un bar del centro de la provincia de Heredia en Costa Rica, un caso que conmocionó al país por la forma en que fueron ocultados los cuerpos y por la cantidad de sospechosos involucrados.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, ocho de los imputados deberán responder por el presunto delito de homicidio calificado, mientras que otras tres personas enfrentarán cargos por favorecimiento real, al considerarse que habrían colaborado en el ocultamiento de rastros del crimen.

Ahora corresponderá al Juzgado Penal de Heredia fijar la fecha de la audiencia preliminar, etapa procesal en la que se determinará si la causa avanza formalmente a juicio.

Un crimen que estremeció a Heredia

El caso se remonta a febrero del 2025, cuando Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, quienes habían sido reportados como desaparecidos tras salir a un bar en el centro de Heredia, fueron hallados sin vida dentro del mismo establecimiento comercial. Sus cuerpos fueron localizados enterrados en el sótano del local, en una escena que las autoridades calificaron como particularmente violenta y compleja.

La investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que ambos hombres habrían sido víctimas de una agresión dentro del bar, en medio de una riña que escaló hasta convertirse en un doble homicidio. Posteriormente, según la hipótesis fiscal, varias personas participaron en la alteración de la escena y el entierro clandestino de los cuerpos con el fin de ocultar el crimen.

El hallazgo se dio tras varios días de búsqueda y luego de diligencias judiciales que incluyeron inspecciones, levantamiento de indicios y entrevistas a testigos. La noticia provocó consternación entre vecinos, familiares y comerciantes de la zona, al tratarse de un establecimiento ubicado en un punto céntrico y transitado del cantón.

Los cuerpos de los primos fueron hallados en el sótano de un bar herediano, en uno de los casos más impactantes registrados en la provincia. Fuente: La Extra

Homicidio calificado y favorecimiento real

En la acusación presentada por la Fiscalía Adjunta de Heredia se detalla que ocho personas son señaladas como presuntos responsables de dos homicidios calificados. Este delito contempla circunstancias agravadas, como la premeditación o la participación de varias personas, y podría acarrear penas significativamente altas en caso de una eventual condena.

Por su parte, las otras tres personas imputadas enfrentarán cargos por favorecimiento real, figura penal que sanciona a quienes, sin haber participado directamente en el hecho principal, colaboran para asegurar el provecho del delito o para obstaculizar la acción de la justicia, como en el supuesto ocultamiento de pruebas o rastros.

El Ministerio Público sostiene que la actuación conjunta de los acusados no solo habría derivado en la muerte de los primos, sino también en un intento sistemático por evitar que el crimen fuera descubierto.

El Juzgado Penal de Heredia deberá resolver si envía a juicio a los sospechosos vinculados con el doble asesinato ocurrido en un establecimiento comercial del cantón, tras la solicitud de la Fiscalía. Fuente: Ministerio Público

Una audiencia clave

La audiencia preliminar será determinante para el rumbo del expediente. En esta fase, el Juzgado Penal de Heredia valorará la acusación, la prueba recabada y los argumentos de la defensa, y decidirá si existen elementos suficientes para enviar el caso a juicio.

De superarse esa etapa, el proceso pasaría a un tribunal penal, donde se debatirán públicamente los hechos, la responsabilidad de cada imputado y la eventual imposición de penas.

Mientras el proceso judicial avanza, las familias de las víctimas esperan que el caso llegue a juicio y se establezcan responsabilidades. La decisión que adopte el Juzgado Penal de Heredia marcará el siguiente capítulo de un expediente que, por su gravedad y número de implicados, se perfila como uno de los procesos penales más relevantes en esa provincia.