CAF convoca consultoras para actualizar planes regionales de Costa Rica

CAF lanza una convocatoria para actualizar los Planes Estratégicos Regionales de Desarrollo de Costa Rica en sus seis regiones de planificación. (Foto: CAF)

La CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) abrió una convocatoria dirigida a firmas consultoras para la actualización de los Planes Estratégicos Regionales de Desarrollo de Costa Rica. La consultoría, solicitada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y financiada con fondos de cooperación técnica no reembolsable de CAF, apunta a fortalecer la planificación territorial y la gestión de políticas públicas en las seis regiones de planificación del país: Central, Chorotega, Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte y Huetar Caribe.

De acuerdo con información oficial de CAF, el llamado busca dotar a las regiones de instrumentos estratégicos actualizados, alineados con la Política Nacional de Desarrollo Regional 2024–2034, tras más de una década desde la última revisión integral de estos planes. El proceso de selección de consultoras estará abierto hasta el 13 de marzo de 2026. Las propuestas deberán enviarse en formato digital y en español al correo dpp@caf.com con el asunto “Propuesta CT Actualización de los PERD Costa Rica”.

Desigualdades regionales identificadas

La actualización de los planes responde a la persistencia de desigualdades económicas, sociales y territoriales entre las regiones del país. Entre las principales brechas detectadas destacan:

Desigualdades sociales: Acceso desigual a la educación secundaria, mayores tasas de desempleo y baja participación laboral en Brunca y Huetar Norte, alta concentración de personas en zonas de rezago en Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte, y alta criminalidad en Huetar Caribe.

Acceso desigual a la educación secundaria, mayores tasas de desempleo y baja participación laboral en Brunca y Huetar Norte, alta concentración de personas en zonas de rezago en Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte, y alta criminalidad en Huetar Caribe. Desigualdades económicas y de infraestructura: Infraestructura vial deficiente en todas las regiones excepto la Central, brechas energéticas en Golfito, Chorotega y Huetar Norte, y conectividad digital limitada en Chorotega, Brunca y Huetar Caribe.

Infraestructura vial deficiente en todas las regiones excepto la Central, brechas energéticas en Golfito, Chorotega y Huetar Norte, y conectividad digital limitada en Chorotega, Brunca y Huetar Caribe. Desigualdades ambientales y territoriales: Deficiencias en la gestión de residuos sólidos, pérdida de biodiversidad, riesgos climáticos más severos en Brunca y Huetar Caribe, y falta de planes reguladores para la expansión urbana.

Deficiencias en la gestión de residuos sólidos, pérdida de biodiversidad, riesgos climáticos más severos en Brunca y Huetar Caribe, y falta de planes reguladores para la expansión urbana. Institucionalidad y gobernanza: Capacidades técnicas y recursos financieros limitados en las municipalidades, y baja participación de actores regionales en la planificación y toma de decisiones.

Detalles de la convocatoria y requisitos

Según CAF, el presupuesto referencial para la consultoría es de 133.000 dólares estadounidenses. El contrato contempla la entrega de productos técnicos y la transferencia de conocimientos, así como el acompañamiento en la divulgación de los resultados. La forma de pago se definió en función de hitos vinculados a la entrega y validación de productos, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

Primer pago (30%) : Contra la firma del contrato y entrega del Informe de la estructura operativa.

: Contra la firma del contrato y entrega del Informe de la estructura operativa. Segundo pago (20%) : Tras la entrega y validación del Informe diagnóstico.

: Tras la entrega y validación del Informe diagnóstico. Tercer pago (30%) : Con la entrega del Informe de la estrategia y su modelo de gestión.

: Con la entrega del Informe de la estrategia y su modelo de gestión. Cuarto pago (20%): Por la entrega del Informe de seguimiento y evaluación, lineamientos para la implementación y recomendaciones para futuras actualizaciones, así como el Informe final de resultados.

La convocatoria busca consultoras para modernizar los planes de desarrollo regional en línea con la Política Nacional de Desarrollo Regional 2024–2034. (EFE/Jeffrey Arguedas)

La consultoría tendrá una duración de 12 meses desde el inicio. Todos los productos deberán ser revisados y aprobados por CAF y Mideplan antes de la ejecución del pago correspondiente por cada entregable. CAF y Mideplan serán responsables de revisar y aprobar los informes de cada producto esperado y final, así como las conclusiones de las acciones desarrolladas.

Productos finales esperados y plazos

Las firmas consultoras deberán entregar los siguientes productos, según el cronograma técnico establecido:

Producto 1: Informe de la estructura operativa

Plazo: Primer mes desde el inicio de la consultoría. Contenido: Definición de la estructura operativa para la actualización de los planes.

Producto 2: Informe diagnóstico

Plazo: Cuatro meses desde el inicio. Contenido: Diagnóstico regional actualizado y priorización de problemáticas.

Producto 3: Informe de la estrategia y modelo de gestión

Plazo: Siete meses desde el inicio. Contenido: Propuesta de estrategias, vocaciones territoriales, objetivos, metas y modelo de gobernanza.

Producto 4: Informe de seguimiento y evaluación, lineamientos para la implementación y recomendaciones para futuras actualizaciones

Plazo: Diez meses desde el inicio. Contenido: Sistema de monitoreo, lineamientos de implementación y recomendaciones.

Producto 5: Informe final de resultados

Plazo: 12 meses desde el inicio de la consultoría. Contenido: Los seis planes estratégicos regionales actualizados y consolidados, listos para su divulgación. Este producto será validado por CAF y Mideplan previo a la ejecución del pago por el entregable.

El proceso responde a la persistencia de desigualdades sociales, económicas y territoriales identificadas entre las regiones de Costa Rica. (Fotos: Jorge Navarro)

El proceso está dirigido a empresas con experiencia en planificación territorial, desarrollo regional y gestión pública en América Latina y el Caribe. Los equipos deben estar integrados por al menos seis profesionales de áreas como economía, geografía, estadística, sociología y administración pública, y demostrar capacidad para liderar procesos participativos y asegurar la coherencia metodológica de los productos.

Para más información sobre la convocatoria, los interesados pueden consultar la página oficial de CAF o contactar a través del correo.