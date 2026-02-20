Hospital del Trauma del INS reporta crecimiento del 14% en intervenciones quirúrgicas en Costa Rica

La institución logró elevar la cifra de operaciones realizadas, manteniendo sus estándares de calidad y asegurando servicios continuos en beneficio de los usuarios. Fuente: INS

El Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros cerró el 2025 con un incremento significativo en su producción quirúrgica, al contabilizar 24,289 cirugías realizadas a lo largo del año, lo que representa un crecimiento interanual del 14% en comparación con el 2024. El aumento refleja una mayor demanda de servicios especializados en trauma y ortopedia, así como ajustes operativos orientados a fortalecer la capacidad de respuesta del centro médico.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Seguros (INS), las intervenciones ortopédicas y los lavados quirúrgicos se ubicaron entre los procedimientos más solicitados por los pacientes. Este comportamiento confirma la alta incidencia de lesiones asociadas a accidentes de tránsito, laborales y eventos fortuitos que requieren atención quirúrgica especializada.

El Hospital del Trauma, ubicado en San José y referente nacional en la atención de lesiones complejas, cuenta con ocho salas de cirugía equipadas con tecnología avanzada. Estas instalaciones están diseñadas para atender un flujo elevado de pacientes, bajo estrictos protocolos de esterilidad y seguridad, y operan con horarios extendidos, incluso durante fines de semana, lo que ha permitido aumentar la capacidad resolutiva sin comprometer la calidad de la atención.

Las estadísticas mensuales evidencian el fortalecimiento sostenido de la atención quirúrgica. En promedio, el centro realizó 2,024 intervenciones al mes durante el 2025, frente a las 1,778 registradas en 2024. Octubre se posicionó como el mes de mayor actividad, con más de 2,197 procedimientos efectuados, consolidándose como el punto más alto en la curva anual de producción.

En el transcurso del año, diversos procedimientos, incluidos los lavados quirúrgicos, figuraron entre los más requeridos por la población asistente al centro médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento en la cantidad de cirugías no solo responde a un incremento en la demanda, sino también a la implementación de ajustes organizativos internos. Según explicó el director de la Red de Servicios de Salud del INS, doctor Kenneth Rojas, los cambios aplicados han tenido como eje central mejorar la eficiencia operativa y reducir tiempos de espera.

“Cada ajuste que hemos hecho tiene un mismo propósito: ofrecer una atención segura, ágil y de calidad a todas las personas que confían en el Hospital del Trauma del INS”, señaló Rojas, al destacar que el fortalecimiento del recurso humano y la optimización en la programación quirúrgica han sido claves para alcanzar los resultados.

El Hospital del Trauma forma parte de la red de servicios del INS y atiende principalmente a personas aseguradas bajo el régimen de riesgos del trabajo y el seguro obligatorio automotor (SOA). Sin embargo, su impacto trasciende el ámbito asegurador, pues su experiencia técnica y capacidad instalada lo convierten en un actor estratégico dentro del sistema de salud costarricense en materia de atención de trauma.

Con el uso de equipos modernos y rutinas adaptadas para una alta rotación de pacientes, el centro sostiene protocolos rigurosos en cada procedimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas del centro han advertido en reiteradas ocasiones que la siniestralidad vial continúa siendo uno de los principales factores detrás del volumen de cirugías ortopédicas. Lesiones en extremidades, fracturas múltiples y procedimientos reconstructivos figuran entre los casos más frecuentes, lo que exige un alto nivel de especialización médica y tecnología quirúrgica de precisión.

El incremento del 14% en la producción quirúrgica durante 2025 se interpreta también como un indicador de consolidación institucional, en un contexto donde la eficiencia en los servicios de salud es objeto de escrutinio público. El INS sostiene que la inversión en equipamiento y la ampliación de horarios han permitido responder de manera más oportuna a la demanda creciente.

Con estos resultados, el Hospital del Trauma reafirma su papel como centro de referencia en la atención de lesiones complejas en Costa Rica, al tiempo que proyecta mantener el ritmo de intervenciones para el 2026. La institución apuesta por continuar fortaleciendo su capacidad operativa, en un escenario donde la prevención de accidentes sigue siendo un desafío pendiente para el país.