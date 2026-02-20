Costa Rica

Hospital del Trauma del INS reporta crecimiento del 14% en intervenciones quirúrgicas en Costa Rica

Durante el año, la institución llevó a cabo una cantidad mayor de procedimientos quirúrgicos en comparación con el periodo previo, destacando la consolidación de servicios ortopédicos y la ampliación de la capacidad de atención

Guardar
La institución logró elevar la
La institución logró elevar la cifra de operaciones realizadas, manteniendo sus estándares de calidad y asegurando servicios continuos en beneficio de los usuarios. Fuente: INS

El Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros cerró el 2025 con un incremento significativo en su producción quirúrgica, al contabilizar 24,289 cirugías realizadas a lo largo del año, lo que representa un crecimiento interanual del 14% en comparación con el 2024. El aumento refleja una mayor demanda de servicios especializados en trauma y ortopedia, así como ajustes operativos orientados a fortalecer la capacidad de respuesta del centro médico.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Seguros (INS), las intervenciones ortopédicas y los lavados quirúrgicos se ubicaron entre los procedimientos más solicitados por los pacientes. Este comportamiento confirma la alta incidencia de lesiones asociadas a accidentes de tránsito, laborales y eventos fortuitos que requieren atención quirúrgica especializada.

El Hospital del Trauma, ubicado en San José y referente nacional en la atención de lesiones complejas, cuenta con ocho salas de cirugía equipadas con tecnología avanzada. Estas instalaciones están diseñadas para atender un flujo elevado de pacientes, bajo estrictos protocolos de esterilidad y seguridad, y operan con horarios extendidos, incluso durante fines de semana, lo que ha permitido aumentar la capacidad resolutiva sin comprometer la calidad de la atención.

Las estadísticas mensuales evidencian el fortalecimiento sostenido de la atención quirúrgica. En promedio, el centro realizó 2,024 intervenciones al mes durante el 2025, frente a las 1,778 registradas en 2024. Octubre se posicionó como el mes de mayor actividad, con más de 2,197 procedimientos efectuados, consolidándose como el punto más alto en la curva anual de producción.

En el transcurso del año,
En el transcurso del año, diversos procedimientos, incluidos los lavados quirúrgicos, figuraron entre los más requeridos por la población asistente al centro médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento en la cantidad de cirugías no solo responde a un incremento en la demanda, sino también a la implementación de ajustes organizativos internos. Según explicó el director de la Red de Servicios de Salud del INS, doctor Kenneth Rojas, los cambios aplicados han tenido como eje central mejorar la eficiencia operativa y reducir tiempos de espera.

“Cada ajuste que hemos hecho tiene un mismo propósito: ofrecer una atención segura, ágil y de calidad a todas las personas que confían en el Hospital del Trauma del INS”, señaló Rojas, al destacar que el fortalecimiento del recurso humano y la optimización en la programación quirúrgica han sido claves para alcanzar los resultados.

El Hospital del Trauma forma parte de la red de servicios del INS y atiende principalmente a personas aseguradas bajo el régimen de riesgos del trabajo y el seguro obligatorio automotor (SOA). Sin embargo, su impacto trasciende el ámbito asegurador, pues su experiencia técnica y capacidad instalada lo convierten en un actor estratégico dentro del sistema de salud costarricense en materia de atención de trauma.

Con el uso de equipos
Con el uso de equipos modernos y rutinas adaptadas para una alta rotación de pacientes, el centro sostiene protocolos rigurosos en cada procedimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas del centro han advertido en reiteradas ocasiones que la siniestralidad vial continúa siendo uno de los principales factores detrás del volumen de cirugías ortopédicas. Lesiones en extremidades, fracturas múltiples y procedimientos reconstructivos figuran entre los casos más frecuentes, lo que exige un alto nivel de especialización médica y tecnología quirúrgica de precisión.

El incremento del 14% en la producción quirúrgica durante 2025 se interpreta también como un indicador de consolidación institucional, en un contexto donde la eficiencia en los servicios de salud es objeto de escrutinio público. El INS sostiene que la inversión en equipamiento y la ampliación de horarios han permitido responder de manera más oportuna a la demanda creciente.

Con estos resultados, el Hospital del Trauma reafirma su papel como centro de referencia en la atención de lesiones complejas en Costa Rica, al tiempo que proyecta mantener el ritmo de intervenciones para el 2026. La institución apuesta por continuar fortaleciendo su capacidad operativa, en un escenario donde la prevención de accidentes sigue siendo un desafío pendiente para el país.

Temas Relacionados

Hospital del TraumaINSintervenciones quirúrgicas

Últimas Noticias

Avanza la instalación eléctrica en la nueva Planta Potabilizadora de Ilopango en El Salvador

El proyecto, impulsado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, incorpora componentes tecnológicos para mejorar el abastecimiento de agua potable, beneficiando a varias zonas de San Salvador.

Avanza la instalación eléctrica en

La Universidad Rafael Landívar de Xela en Guatemala alberga el primer American Corner en la región

La incorporación del espacio brindará acceso a materiales en diferentes formatos, clases de conversación en inglés y talleres, fomentando la interacción entre la comunidad guatemalteca y referentes estadounidenses

La Universidad Rafael Landívar de

Gasto total en comunicación electoral rozó los cinco millones de dólares en Costa Rica

Un análisis de la Universidad Latina y Kantar IBOPE Media muestra que la mayor parte del gasto en comunicación política recayó en unas pocas agrupaciones durante la campaña presidencial de 2026, con notables diferencias en el costo por voto

Gasto total en comunicación electoral

Accidente ferroviario obligó a cerrar temporalmente uno de los Centros de Visitantes del Canal de Panamá

Equipos de seguridad y salud atendieron el evento mientras se realizaban verificaciones en el área.

Accidente ferroviario obligó a cerrar

El Salvador y Costa Rica concentran sus exportaciones en el mercado centroamericano

La información recabada en el informe de la CEPAL señala que las relaciones comerciales de estos países se enfocan prioritariamente en intercambios dentro del istmo, mientras otras naciones buscan mercados internacionales fuera de la zona

El Salvador y Costa Rica

TECNO

Cómo activar en WhatsApp el

Cómo activar en WhatsApp el modo Caballo de Fuego por el Año Nuevo Chino

Google Maps: qué significa el punto azul y cómo saber dónde estoy en tiempo real

¿El fin de los juegos AAA? Por qué los desarrolladores independientes y jugadores ya dominan la industria

Tomás Balmaceda: “Ya hay bots que contratan humanos para tareas que antes eran imposibles de automatizar”

Cómo limitar Meta AI en WhatsApp y cuidar tu privacidad

ENTRETENIMIENTO

Las últimas palabras que Eric

Las últimas palabras que Eric Dane dejó para sus hijas: “Son todo para mí”

Esta fue la fortuna que Eric Dane acumuló al momento de su muerte

El exarzobispo excomulgado que llamó al Papa Francisco “servidor de Satanás” ya trabaja con Mel Gibson en la secuela de ‘La Pasión de Cristo’

La última entrevista de Eric Dane y las cuatro lecciones de vida que dejó a sus hijas: “Luchen con cada parte de su ser, luchen con dignidad”

Johnny Depp ofreció su casa a Eric Dane en sus últimos meses de vida

MUNDO

El Ejército israelí se mantiene

El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán

Irán aseguró que tendrá un borrador para negociar un acuerdo en la próxima reunión con Estados Unidos

Larry, el gato que vio pasar a seis ministros británicos y es influencer en las redes

Los socios de Estados Unidos reaccionaron con cautela a la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles de Donald Trump

Un escuadrón secreto de Putin que planeaba asesinatos en Ucrania fue desmantelado en una operación internacional