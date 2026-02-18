Un conductor es sancionado cada seis horas en Costa Rica por incumplir normas sobre luces vehiculares

Vista de calles vacías este lunes en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

Cada seis horas, un conductor en Costa Rica recibe una sanción por infringir normativas sobre las luces del vehículo, según informó este lunes el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a través de sus canales oficiales. Las infracciones, que incluyen circular con las luces apagadas, emplear de forma inadecuada la luz alta o baja y utilizar las neblineras en situaciones sin neblina, fueron especialmente recurrentes en enero y febrero, de acuerdo con datos proporcionados por la Policía de Tránsito.

En relación con estas faltas, el artículo 103 de la Ley de Tránsito establece una multa de ¢61.000 para 101 conductores que no cumplieron las disposiciones sobre luces vehiculares, y una sanción de ¢123.000 para 15 personas que circulaban sin luces entre las 18:00 y las 6:00.

El director de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez, recordó que el encendido de las luces no depende del criterio del conductor: “No es opcional encenderlas o no; que desde la perspectiva del conductor esté claro a las 5:15 de la mañana, por ejemplo, no le autoriza a apagar o no usar las luces del vehículo, porque la Ley de Tránsito obliga a encenderlas hasta las 6 de la mañana y porque las luces también son para ser vistos por otros actores viales, no solo para iluminar la carretera”, puntualizó.

El mal funcionamiento o el uso inapropiado de las direccionales, frenos y luces traseras puede dificultar la comunicación efectiva entre conductores y reducir la visibilidad, especialmente de noche. Las autoridades exhortan a verificar regularmente el sistema de iluminación de los vehículos como método preventivo para evitar accidentes y sanciones.

La solidez de los controles y el compromiso del cuerpo oficial buscan crear conciencia ante prácticas frecuentes que derivan en sanción y mayor exposición a accidentes (Foto cortesía MOPT)

“Revise las luces traseras, pida ayuda a alguien para que le avise que las de freno y la de reversa funcionan. Usted mismo puede echarle un ojo a las intermitentes, la luz baja y alta frontales, con solo activarlas y bajarse a revisar, así como las traseras rojas. Una direccional quemada nos impide avisar de ese giro, las luces de freno dañadas le impide saber al conductor de atrás que usted está frenando. Las luces dañas en la noche lo hacen menos o nada visible”, indicó el MOPT.

Accidentes de tránsito aumentaron un 15% en Costa Rica durante el 2025

Costa Rica cerró el año 2025 con un aumento significativo en la cantidad de accidentes de tránsito, al registrar 6,359 casos más que en 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Seguros (INS). En total, durante el año se contabilizaron 46,949 accidentes viales en todo el territorio nacional, una cifra que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en carretera y el comportamiento de los conductores.

El incremento de la siniestralidad también tuvo un fuerte impacto económico. Según el INS, durante 2025 se destinaron más de ₡60,167 millones, es decir unos $120 millones, para la atención de personas afectadas en accidentes de tránsito. Estos recursos fueron cubiertos a través del Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores (SOA), una póliza que se financia con el pago anual del derecho de circulación y que permite la atención médica inmediata de las víctimas, independientemente de quién sea el responsable del hecho.