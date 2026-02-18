Sala Constitucional ordena suspender restauraciones en el Teatro Nacional de Costa Rica

Las autoridades judiciales dispusieron el cese inmediato de las obras tras evidenciarse deterioros graves en piezas patrimoniales causados por procedimientos técnicos inadecuados y la ausencia de aprobación oficial. Fuente: Ministerio de Cultura

La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó suspender de inmediato las obras de restauración en las puertas y muros perimetrales del Teatro Nacional tras confirmar daños irreversibles a este patrimonio histórico. La decisión se fundamenta en que las intervenciones, ejecutadas sin la debida aprobación técnica, provocaron deterioros en elementos arquitectónicos de valor artístico y cultural único, protegidos por la Constitución Política. El Tribunal determina que la continuación de las obras dependerá de la elaboración y validación de nuevos protocolos técnicos, cuyos responsables deberán ser identificados y sancionados en caso de corresponder.

Consecuencias inmediatas y responsabilidades

Con la resolución judicial, todos los trabajos sobre las puertas y piedras de los muros perimetrales del Teatro Nacional quedan paralizados. La Sala IV ordenó que las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud de inmediato suspendan las obras concernientes a las estructuras referidas. El Tribunal concede un plazo máximo de un mes al ministro Jorge Rodríguez para determinar los protocolos técnicos, lineamientos y criterios que aseguren la integridad material, histórica y estética de las estructuras antes de cualquier nueva intervención.

A la vez, el Tribunal dispuso que, en un lapso de dos meses, deben finalizar los procedimientos administrativos que establezcan quiénes son los responsables de los daños ocasionados. La sentencia dispone que las máximas autoridades, incluyendo al ministro Rodríguez, el director de Patrimonio Cultural y el director del Teatro Nacional, emitan órdenes y coordinen acciones dentro de sus atribuciones. El fallo advierte sobre la posibilidad de sanciones penales en caso de incumplimiento y condena al Estado y al Teatro Nacional al pago de costas, daños y perjuicios, pendientes de cuantificar en la vía contencioso-administrativa.

Las autoridades deberán cubrir los gastos por las afectaciones sufridas por el inmueble histórico, mientras se investiga la responsabilidad administrativa y penal derivada de la gestión de la restauración. Fuente: Universidad de Costa Rica

Daños documentados y motivos de la suspensión

El fallo especifica que se produjeron daños irreversibles tanto en los muros decorativos perimetrales como en las puertas del edificio. La sentencia consigna: “Se ocasionaron daños irreversibles a los muros decorativos perimetrales, ya que se usaron herramientas inadecuadas para cortar las juntas de las piedras deteriorando el tejido simbólico y ampliando las separaciones de las estructuras. Además, se utilizaron acabados y tratamientos en algunas de las puertas del recinto que les provocaron daños irreparables, por ejemplo, utilizando pinturas del todo inadecuadas en maderas antiguas con cualidades históricas únicas”. La naturaleza irreversible de estos daños en materiales históricos motivó la urgente intervención del máximo órgano constitucional.

El recurso de amparo fue presentado por un ciudadano que acreditó con pruebas que las obras realizadas entre octubre y noviembre de 2025 no contaron con los criterios técnicos exigidos para intervenir bienes patrimoniales. Los magistrados destacaron la falta de coordinación, supervisión y deber de cuidado, esenciales para proteger un símbolo nacional como el Teatro Nacional, según el artículo 89 de la Constitución Política.

La resolución da un plazo al titular de Cultura para que se elaboren y validen estándares técnicos antes de retomar cualquier trabajo en estructuras patrimoniales afectadas. Fuente: Teatro Nacional

Falta de aprobación y deficiencias en la gestión

Las intervenciones iniciaron el 15 de octubre de 2025 sin autorización de la Dirección de Patrimonio Cultural. Los protocolos formales para los trabajos no fueron recibidos hasta el 8 de diciembre de 2025, cuando parte del daño ya estaba hecho. El uso de herramientas no certificadas y de productos incompatibles con materiales históricos contribuyó de forma determinante al impacto negativo.

En noviembre de 2025, el Ministerio de Cultura anunció una inversión de ¢200 millones para el proyecto de restauración, dividido en cuatro etapas, que abarcaba la intervención en la cúpula, el techo, seis puertas distribuidas en los sectores norte y sur, y el muro exterior. Durante la segunda fase, las puertas norte y sur fueron desmontadas para su restauración, pero posteriormente se detectó el empleo de técnicas y materiales inadecuados.

Jorge Rodríguez, ministro de cultura, se refirió al fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica sobre las remodelaciones del Teatro Nacional.

En diciembre, el Ministerio informó la apertura de órganos disciplinarios por posibles fallos de control en las obras, mientras el director de Patrimonio Cultural ordenó rectificar los trabajos y resguardar las puertas afectadas. Para enero, se comunicó que la investigación interna sobre las deficiencias se extendería unos tres meses, con el objetivo de esclarecer responsabilidades en los daños a las puertas históricas.