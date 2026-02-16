Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica inicia por primera vez el escrutinio definitivo de papeletas legislativas

El escrutinio abarcará 7.063 juntas receptoras de votos para diputaciones en todo el territorio nacional. Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones

El Tribunal Supremo de Elecciones comenzó este lunes la revisión de los votos para diputaciones, en un proceso inédito en la historia electoral del país. La etapa arrancará con la provincia de San José y contará con la participación de fiscales partidarios como parte de los controles de transparencia.

Por primera vez en la historia democrática de Costa Rica se realizará el escrutinio definitivo de las papeletas correspondientes a la elección de diputados. El proceso arrancó este lunes 16 de febrero a las 8:00 a.m., iniciando con la revisión de los votos emitidos en la provincia de San José, la de mayor peso electoral del país.

De acuerdo con el artículo 198 del Código Electoral, el escrutinio definitivo en elecciones legislativas debe completarse en un plazo máximo de 60 días posteriores a la votación. En el caso de la elección presidencial, el límite es de 30 días.

Una vez finalizado el proceso, el TSE realizará la declaratoria oficial de los resultados y certificará los 60 cargos de elección popular correspondientes al período 2026-2030: la Presidencia de la República, dos Vicepresidencias y 57 diputaciones.

Aunque el país ya atravesó la fase de revisión de votos presidenciales, de la cual únicamente queda pendiente el material proveniente del extranjero, esta será la primera vez que se ejecute el escrutinio formal y detallado de las papeletas legislativas bajo el esquema actual.

El cambio marca un hito en la evolución del sistema electoral costarricense, tradicionalmente reconocido por su solidez institucional y altos niveles de confianza ciudadana.

El proceso legislativo puede extenderse hasta 60 días después de la votación, el doble del plazo establecido para la elección presidencial. Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones

En total, el recuento abarcará 7,063 juntas receptoras de votos correspondientes a diputaciones. Se excluyen 91 juntas del exterior, dado que en el extranjero no se emite papeleta legislativa, sino únicamente presidencial. No obstante, el escrutinio completo contempla la revisión y calificación de la documentación electoral de las 7,154 juntas receptoras habilitadas en todo el territorio nacional.

El escrutinio definitivo no consiste únicamente en volver a contar votos. Se trata de un proceso técnico y jurídico mediante el cual los magistrados electorales revisan actas, validan cifras, analizan eventuales inconsistencias y resuelven cualquier impugnación presentada por las agrupaciones políticas. Cada junta es examinada de manera individual, garantizando que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular expresada en las urnas.

Durante la etapa presidencial del proceso solo se recibió una demanda de nulidad, la cual ya fue resuelta por el Tribunal. Las sesiones contaron con la colaboración de aproximadamente 200 personas entre funcionarios, auxiliares y representantes partidarios, y fueron transmitidas diariamente a través del canal institucional de YouTube, como parte de la política de transparencia activa que impulsa el órgano electoral.

Las sesiones del escrutinio son transmitidas en vivo por el canal oficial de YouTube del Tribunal Supremo de Elecciones como parte de las medidas de transparencia institucional. Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones

La decisión de realizar el escrutinio formal de papeletas legislativas responde a la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación, especialmente en un contexto de mayor fragmentación política y competencia multipartidista. A diferencia de la elección presidencial, donde el voto es de carácter nacional, la distribución de escaños legislativos se realiza por provincia y bajo el sistema de representación proporcional, lo que exige un análisis detallado para asignar correctamente los 57 curules de la Asamblea Legislativa.

El inicio del escrutinio en San José no es casual. Al concentrar la mayor cantidad de electores y el mayor número de diputaciones, la provincia representa un punto clave para definir el equilibrio político del próximo Congreso. Posteriormente, el proceso avanzará de forma progresiva por el resto de las provincias.

Toda la información relacionada con las boletas de escrutinio, actas y resultados definitivos se encuentra disponible en el sitio oficial del TSE donde la ciudadanía puede consultar datos actualizados sobre el avance del proceso.