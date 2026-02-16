Empresa eléctrica de Costa Rica inaugura su primer parque eólico y promete beneficiar a 65,000 hogares

Cada torre alcanza aproximadamente 67 metros de altura y cuenta con aspas de 57,4 metros, convirtiéndose en un nuevo hito del paisaje en Guanacaste. Fuente: ESPH

El Proyecto Eólico El Quijote marca un hito en la historia de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia(ESPH) en Costa Rica. Con una capacidad de 33,6 MW, la nueva infraestructura permitirá reducir compras externas de energía y fortalecer la estabilidad del servicio para sus abonados.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) dio un paso histórico en su matriz energética con la puesta en operación comercial del Proyecto Eólico El Quijote, su primera planta de generación a partir del viento. Ubicado en Guayabos de Bagaces, en la provincia de Guanacaste, el parque representa no solo una inversión cercana a los $56 millones, sino también una apuesta estratégica que impactará directamente a los usuarios del servicio eléctrico.

Con una capacidad instalada de 33,6 megavatios, distribuidos en ocho aerogeneradores de 4,2 MW cada uno, el proyecto puede generar energía limpia equivalente al consumo anual de aproximadamente 65,000 hogares costarricenses. Para los abonados de la ESPH, esto se traduce en mayor diversificación energética, menos dependencia de compras externas y la posibilidad de tarifas más competitivas en el mediano plazo.

Hasta ahora, la empresa herediana dependía en buena medida de la generación hidroeléctrica y de la adquisición de energía en el mercado mayorista durante épocas de menor producción. Con El Quijote, la ESPH incorpora una fuente renovable complementaria que resulta especialmente estratégica en temporada seca, cuando los caudales disminuyen y el costo de la electricidad tiende a aumentar.

El proyecto fue desarrollado en conjunto con CMI, Corporación Multi Inversiones, alianza que permitió concretar la iniciativa tras iniciar su construcción en 2024 y entrar en operación comercial en diciembre de 2025. La inversión total asciende a $55.989.114, consolidándose como una de las apuestas energéticas más relevantes para la empresa en los últimos años.

En términos técnicos, el parque está compuesto por torres de aproximadamente 67 metros de altura hasta el rotor, con aspas de 57,4 metros cada una. Estas dimensiones no solo maximizan la captación del recurso eólico en la zona de Bagaces, sino que también convierten al complejo en un nuevo hito visual del paisaje guanacasteco.

El nombre “El Quijote” no fue elegido al azar. Según sus impulsores, simboliza visión y perseverancia, una “quijotada” que finalmente se convirtió en realidad tras años de planificación. La metáfora refleja el desafío que implicó para la ESPH incursionar en la generación eólica, un terreno hasta ahora inexplorado por la empresa.

Para los abonados, el beneficio central radica en la estabilidad y previsibilidad del servicio. En temporada seca, cuando la generación hidroeléctrica disminuye, la energía eólica puede compensar parte de esa caída, reduciendo la exposición a compras más costosas en el mercado eléctrico regional. Este equilibrio contribuye a mitigar eventuales presiones tarifarias.

Además, la incorporación de generación propia fortalece la autonomía institucional y posiciona a la ESPH en la ruta de la transición energética que impulsa Costa Rica, país reconocido internacionalmente por su alto porcentaje de electricidad proveniente de fuentes renovables.

Con El Quijote, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia no solo amplía su capacidad instalada, sino que redefine su papel dentro del sector eléctrico nacional. El proyecto representa un cambio estructural que combina sostenibilidad ambiental, eficiencia operativa y beneficio directo para miles de usuarios. En un escenario donde la seguridad energética es cada vez más estratégica, la primera planta eólica de la ESPH marca un antes y un después en la historia de la institución y en el servicio que reciben sus abonados.