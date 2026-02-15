Costa Rica

Capacitación estratégica busca fortalecer el arranque del próximo período legislativo en Costa Rica

Programa acompañará a las 57 diputaciones electas en las primeras semanas de gestión, una etapa clave para definir agendas, alianzas y dinámicas de trabajo en la Asamblea Legislativa

Guardar
La capacitación se desarrollará durante
La capacitación se desarrollará durante siete semanas y abordará temas clave como negociación política, procedimiento legislativo, integridad y diálogo entre fracciones desde el inicio del cuatrienio. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

Con la mirada puesta en el inicio del próximo período legislativo, la Incubadora de Liderazgos +Costa Rica puso en marcha el programa Liderazgo Estratégico en la Asamblea Legislativa, una iniciativa de acompañamiento dirigida a las diputaciones electas para el cuatrienio 2026–2030. El objetivo central es fortalecer, desde las primeras semanas del mandato, el liderazgo, el criterio político y la toma de decisiones de quienes asumirán la responsabilidad de legislar en un contexto marcado por la fragmentación política y la necesidad de construir consensos.

El programa está diseñado para acompañar a las 57 nuevas diputaciones en uno de los momentos más determinantes del ciclo parlamentario: el arranque del período. En esa etapa se definen las dinámicas internas que marcarán los siguientes cuatro años, desde la negociación de la agenda legislativa hasta la conformación de equipos de trabajo, la integración de comisiones y el establecimiento de relaciones entre fracciones. De acuerdo con especialistas en gestión parlamentaria, las decisiones tomadas en esas primeras semanas suelen tener efectos de largo plazo en la capacidad de incidencia política y en la calidad del trabajo legislativo.

Bajo un enfoque no partidario y de acceso gratuito, el programa busca dotar a las diputaciones de herramientas prácticas para enfrentar ese proceso inicial con mayor claridad estratégica. La iniciativa promueve el diálogo entre distintas fuerzas políticas y apunta a fortalecer la capacidad de negociación en un escenario donde ningún partido cuenta, por sí solo, con mayorías amplias. En ese sentido, la capacitación se plantea como un insumo clave para mejorar la toma de decisiones informadas y orientar el ejercicio del poder hacia el interés público.

El acompañamiento se enfocará en
El acompañamiento se enfocará en fortalecer el liderazgo y la construcción de acuerdos en las primeras semanas del período legislativo, con efectos a largo plazo en la dinámica parlamentaria. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

Juan Guillermo Murillo, director ejecutivo de +Costa Rica, subrayó que contar con espacios de este tipo al inicio del mandato puede incidir directamente en la forma en que se ejerce el liderazgo legislativo. “Es fundamental que las diputaciones electas cuenten desde el inicio con claridad sobre sus prioridades y la forma en que trabajarán en equipo, ya que esto establece el rumbo de todo el período legislativo. Iniciativas como este espacio estratégico permiten que cada legislador pueda tomar decisiones más informadas y colaborar de manera efectiva dentro de la Asamblea”, explicó.

La experiencia práctica iniciará el próximo 28 de febrero y tendrá una duración de siete semanas, con un total de 40 horas de formación. El programa se desarrollará bajo una modalidad mixta, que combina dos encuentros presenciales con siete diálogos virtuales. Estos últimos se realizarán los miércoles de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. mediante la plataforma Zoom, y permitirán la participación de asesores legislativos, un componente que busca ampliar el impacto del proceso formativo dentro de los despachos parlamentarios.

Los contenidos fueron diseñados para abordar aspectos clave del quehacer legislativo. Entre los temas incluidos se encuentran el funcionamiento del Estado costarricense, el análisis del entorno político, la negociación y la comunicación estratégica, la construcción de acuerdos en contextos de alta fragmentación, el uso del procedimiento legislativo como herramienta estratégica, así como principios esenciales de integridad, probidad y transparencia. La capacitación estará a cargo de expertos nacionales e internacionales, así como de exlegisladores con experiencia directa en liderazgo político y gestión parlamentaria.

La iniciativa ofrecerá herramientas en
La iniciativa ofrecerá herramientas en liderazgo, negociación y análisis político desde el inicio del mandato 2026–2030, en un contexto de alta fragmentación parlamentaria.

Desde la perspectiva de la Incubadora de Liderazgos +Costa Rica, una Asamblea Legislativa que inicia su gestión con mayores capacidades técnicas y estratégicas puede generar un impacto positivo más allá del ámbito político. “Creemos que una Asamblea Legislativa que inicia su gestión con mejores herramientas, mayor capacidad de diálogo y una visión estratégica clara tiene un impacto directo en la calidad de la democracia y en la vida de las personas”, señaló Murillo.

El programa se desarrolla en un contexto de creciente demanda ciudadana por mayor transparencia, eficacia y cooperación entre las fuerzas políticas. En ese escenario, la capacitación temprana de las diputaciones se perfila como un factor que podría incidir en la calidad del debate legislativo, la viabilidad de las reformas y la construcción de acuerdos en temas clave para el país.

Temas Relacionados

capacitación estratégicaAsamblea LegislativadiputadosIncubadora de Liderazgos +Costa Rica

Últimas Noticias

Un operativo de la PNC termina en tiroteo en la zona 7 de la ciudad de Guatemala

La acción policial en la colonia Sakerty dejó un fallecido y tres personas heridas tras un enfrentamiento armado atribuido a integrantes de una pandilla, mientras las autoridades buscan puntos vinculados al narcomenudeo y vigilancia ilegal

Un operativo de la PNC

Guatemala: Diputado presenta recurso para que se garantice que magistrados asuman en la Corte de Constitucionalidad

La medida presentada por el legislador José Chic busca asegurar que los abogados elegidos ocupen sus cargos en la Corte ante señalamientos de injerencia institucional y posibles acciones del Ministerio Público

Guatemala: Diputado presenta recurso para

Trompita: La elefanta rescatada del circo que celebra 65 años en Guatemala

Desde su rescate hasta los cuidados personalizados, la historia de Trompita desafía los límites de la longevidad y despierta admiración. Un cumpleaños que se transforma en lección sobre el valor de cada vida silvestre

Trompita: La elefanta rescatada del

La historia detrás de la familia que vendía verduras y perdió la vida en el incendio de San Salvador

Tras un mes de buscar un mejor futuro en la capital de El Salvador, una familia falleció en el incendio de San Salvador en un siniestro que truncó el sueño emprendedor de una pareja y su pequeña hija

La historia detrás de la

Remesas marcan inicio fuerte de año en Honduras con USD 872,9 millones y consolidan su papel como principal fuente de divisas

La proyección para 2026 anticipa una posible disminución respecto al récord alcanzado en 2025, aunque el volumen de envíos seguirá siendo determinante para la economía nacional.

Remesas marcan inicio fuerte de

TECNO

Guía para conectar tu celular

Guía para conectar tu celular por cable a internet y aumentar tu velocidad notablemente

El uso de autos eléctricos ya está mejorando la calidad del aire, sugiere un nuevo estudio

Evita incendios: estos son los 4 electrodomésticos que nunca debes conectar a una regleta

Así es el dispositivo que convierte tu smartphone en un Game Boy de bolsillo

HoloRadar: la innovadora tecnología que permite a los autos autónomos detectar personas y objetos ocultos tras paredes

ENTRETENIMIENTO

Gordon Ramsay defiende a Victoria

Gordon Ramsay defiende a Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn: “Estuvimos en la boda, no hubo nada inapropiado”

Ryan Coogler y los 16 récords de “Sinners”: el ascenso de un cineasta afroamericano y la batalla contra el síndrome del impostor

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: la cronología de una relación que enciende rumores de reconciliación en Buenos Aires

De regreso al cine, Rupert Grint aconseja a la nueva generación de “Harry Potter”: “Realmente les deseo lo mejor”

Stephen Amell protagonizará la nueva versión de “Baywatch”: todo sobre el reboot de la icónica serie de televisión

MUNDO

Zelensky volvió a rechazar la

Zelensky volvió a rechazar la posibilidad de entregar el Donbás para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia: “Es una locura”

Tras la brutal masacre del régimen, ahora los iraníes protestan desde las ventanas de sus casas: “Muerte al dictador”

Von der Leyen apuntó contra Putin por el asesinato de Navalny: “Es un acto cobarde de un líder atemorizado”

Estados Unidos lanzó más de 30 ataques aéreos contra los terroristas de ISIS en las últimas dos semanas en Siria

Multitudinaria manifestación en Múnich: más de 200.000 personas se volvieron a movilizar en contra del régimen iraní