Capacitación estratégica busca fortalecer el arranque del próximo período legislativo en Costa Rica

La capacitación se desarrollará durante siete semanas y abordará temas clave como negociación política, procedimiento legislativo, integridad y diálogo entre fracciones desde el inicio del cuatrienio. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

Con la mirada puesta en el inicio del próximo período legislativo, la Incubadora de Liderazgos +Costa Rica puso en marcha el programa Liderazgo Estratégico en la Asamblea Legislativa, una iniciativa de acompañamiento dirigida a las diputaciones electas para el cuatrienio 2026–2030. El objetivo central es fortalecer, desde las primeras semanas del mandato, el liderazgo, el criterio político y la toma de decisiones de quienes asumirán la responsabilidad de legislar en un contexto marcado por la fragmentación política y la necesidad de construir consensos.

El programa está diseñado para acompañar a las 57 nuevas diputaciones en uno de los momentos más determinantes del ciclo parlamentario: el arranque del período. En esa etapa se definen las dinámicas internas que marcarán los siguientes cuatro años, desde la negociación de la agenda legislativa hasta la conformación de equipos de trabajo, la integración de comisiones y el establecimiento de relaciones entre fracciones. De acuerdo con especialistas en gestión parlamentaria, las decisiones tomadas en esas primeras semanas suelen tener efectos de largo plazo en la capacidad de incidencia política y en la calidad del trabajo legislativo.

Bajo un enfoque no partidario y de acceso gratuito, el programa busca dotar a las diputaciones de herramientas prácticas para enfrentar ese proceso inicial con mayor claridad estratégica. La iniciativa promueve el diálogo entre distintas fuerzas políticas y apunta a fortalecer la capacidad de negociación en un escenario donde ningún partido cuenta, por sí solo, con mayorías amplias. En ese sentido, la capacitación se plantea como un insumo clave para mejorar la toma de decisiones informadas y orientar el ejercicio del poder hacia el interés público.

El acompañamiento se enfocará en fortalecer el liderazgo y la construcción de acuerdos en las primeras semanas del período legislativo, con efectos a largo plazo en la dinámica parlamentaria. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

Juan Guillermo Murillo, director ejecutivo de +Costa Rica, subrayó que contar con espacios de este tipo al inicio del mandato puede incidir directamente en la forma en que se ejerce el liderazgo legislativo. “Es fundamental que las diputaciones electas cuenten desde el inicio con claridad sobre sus prioridades y la forma en que trabajarán en equipo, ya que esto establece el rumbo de todo el período legislativo. Iniciativas como este espacio estratégico permiten que cada legislador pueda tomar decisiones más informadas y colaborar de manera efectiva dentro de la Asamblea”, explicó.

La experiencia práctica iniciará el próximo 28 de febrero y tendrá una duración de siete semanas, con un total de 40 horas de formación. El programa se desarrollará bajo una modalidad mixta, que combina dos encuentros presenciales con siete diálogos virtuales. Estos últimos se realizarán los miércoles de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. mediante la plataforma Zoom, y permitirán la participación de asesores legislativos, un componente que busca ampliar el impacto del proceso formativo dentro de los despachos parlamentarios.

Los contenidos fueron diseñados para abordar aspectos clave del quehacer legislativo. Entre los temas incluidos se encuentran el funcionamiento del Estado costarricense, el análisis del entorno político, la negociación y la comunicación estratégica, la construcción de acuerdos en contextos de alta fragmentación, el uso del procedimiento legislativo como herramienta estratégica, así como principios esenciales de integridad, probidad y transparencia. La capacitación estará a cargo de expertos nacionales e internacionales, así como de exlegisladores con experiencia directa en liderazgo político y gestión parlamentaria.

La iniciativa ofrecerá herramientas en liderazgo, negociación y análisis político desde el inicio del mandato 2026–2030, en un contexto de alta fragmentación parlamentaria.

Desde la perspectiva de la Incubadora de Liderazgos +Costa Rica, una Asamblea Legislativa que inicia su gestión con mayores capacidades técnicas y estratégicas puede generar un impacto positivo más allá del ámbito político. “Creemos que una Asamblea Legislativa que inicia su gestión con mejores herramientas, mayor capacidad de diálogo y una visión estratégica clara tiene un impacto directo en la calidad de la democracia y en la vida de las personas”, señaló Murillo.

El programa se desarrolla en un contexto de creciente demanda ciudadana por mayor transparencia, eficacia y cooperación entre las fuerzas políticas. En ese escenario, la capacitación temprana de las diputaciones se perfila como un factor que podría incidir en la calidad del debate legislativo, la viabilidad de las reformas y la construcción de acuerdos en temas clave para el país.