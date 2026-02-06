La Casa Presidencial oficializa nuevos nombramientos en el equipo de gobierno de Honduras

En una ceremonia en Casa Presidencial, Nasry Asfura nombró a varios funcionarios de su gabinete, la noche del jueves.

El nuevo rumbo del gabinete hondureño quedó marcado con la juramentación de Gerzon Onán Velásquez como secretario de Seguridad, celebrada la noche del jueves en la Casa Presidencial de Tegucigalpa.

La llegada del excomisionado supone una apuesta por la experiencia internacional y la modernización institucional, dos conceptos que se han vuelto centrales en la actual administración.

Velásquez, quien cuenta con formación en el FBI de Estados Unidos y capacitación avanzada en el Reino Unido, ha desempeñado funciones clave en la Policía Nacional.

Su historial incluye la dirección de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado (DNIIE) en 2015, donde profundizó en tareas estratégicas para la defensa nacional.

A lo largo de su carrera, el ahora secretario de Seguridad también dirigió la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en 2021, periodo durante el cual lideró la reforma de la Ley de Tránsito.

Además, coordinó operativos de rescate tras el paso de la tormenta tropical Eta, fortaleciendo su perfil operativo y de gestión ante emergencias.

Durante otra etapa, Velásquez estuvo al mando del área de Planeamiento y Procedimientos Operativos, lo que le permitió impulsar la actualización de protocolos policiales y contribuir al proceso de modernización de la institución.

Su paso por distintos cargos revela una trayectoria marcada por la adaptación y la respuesta a situaciones críticas.

Más funcionarios nombrados

La reestructuración del gabinete hondureño se tradujo en una reducción significativa del aparato estatal: el Ejecutivo eliminó 39 organismos, pasando de 113 a solo 74 entidades. Según fuentes oficiales, esta decisión permitirá un ahorro de 15 mil millones de lempiras que se destinarán a cubrir el pasivo laboral.

La noche del jueves, la Casa Presidencial de Tegucigalpa fue escenario de la juramentación de varios funcionarios.

La renovación del gabinete no se limitó a Seguridad. El Ejecutivo oficializó otros nombramientos de figuras con filiación liberal. Katia Crivelli asumió la vice ministerio de Derechos Humanos, Eddie Ordóñez encabeza Desarrollo Económico, y Nassir López fue designado viceministro de Gobernación y Justicia.

La nómina incluye a Yaneth Sandres en Educación, Angélica Reyes en Derechos Humanos y Raúl Valladares hijo al frente del INJUPEMP.

Gobierno asegura que se priorizará a funcionarios con comprobada capacidad profesional y técnica

La presidencia de Nasry “Tito” Asfura, que comenzó el 27 de enero de 2026, ha avanzado con la conformación de su equipo para el periodo 2026-2030, sumando nuevos nombres en las principales Secretarías de Estado.

Entre los titulares ya confirmados figuran Mireya Agüero en Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Emilio Hernández Hércules en Finanzas y Sulmy Ortez en Gobernación, Justicia y Descentralización. Al frente de Infraestructura y Transporte está Aníbal Erhler, mientras que Ivette Arely Argueta ocupa Educación y Moisés Abraham Molina Agricultura y Ganadería.

En Energía, Eduardo Oviedo fue designado interinamente, y Fernando Puerto Castro lidera Trabajo y Seguridad Social. La Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras quedó bajo la dirección de Yasser Handal.

En las entidades estatales, el Banco Central de Honduras (BCH) está presidido por Roberto Lagos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) es dirigido por Rony Pacheco, y el Instituto Nacional de Migración (INM) por Carlos Eduardo Cordero. Marco Tulio Abadie dirige la Administración Aduanera y Mario Zerón el Servicio de Administración de Rentas (SAR). María Jimena Cassasola encabeza la Dirección General de Servicio Civil.

Otros cargos relevantes incluyen a Juan Carlos García en la Secretaría de la Presidencia, José Augusto Argueta Padilla en Comunicaciones y Estrategia, Abraham Albarenga Urbina como viceministro de la Presidencia y Genoveva Jackelín Maravilla como viceministra de Educación.

La designada presidencial, María Antonieta Mejía, aseguró que el gabinete carece de diputados electos, priorizando la selección de funcionarios con comprobada capacidad profesional y técnica. Según sus palabras, se eligió a “personas de confianza, con experiencia comprobada”.

El nuevo equipo gubernamental busca imprimir eficiencia administrativa, transparencia y una atención más directa a la ciudadanía, consolidando así un perfil técnico para la gestión pública.