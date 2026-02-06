Costa Rica

El desempleo en Costa Rica se mantiene en 6.3 % en último trimestre de 2025

El mercado laboral costarricense registró estabilidad en su tasa de desempleo, aunque la participación laboral se redujo y el empleo informal continúa representando una proporción significativa dentro de la estructura de ocupación

El desempleo afectó de forma desigual a hombres y mujeres. La tasa fue de 6.2 % entre los hombres y se ubicó en 6.7 % para las mujeres durante el referido trimestre. Fotos: Jorge Navarro

Costa Rica mantuvo un desempleo del 6.3 % en el último trimestre de 2025, mientras el empleo informal alcanzó un 37.8 %, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Este nivel de desempleo no muestra cambios frente al mismo periodo del año anterior; sin embargo, la tasa neta de participación laboral cerró en 54.5 %, lo que representa una reducción de 2.2 puntos porcentuales respecto al año previo, según el informe divulgado por el INEC.

El documento oficial destaca que el descenso en la participación laboral se consolidó a lo largo de 2025: la tasa pasó de 53.9 % en el trimestre de mayo a julio, hasta situarse en el 54.5 % en octubre-diciembre.

Así lo indica la entidad: "En lo que respecta al año 2025, a partir del trimestre de febrero, marzo y abril 2025 la tasa neta de participación presentó una tendencia a la baja hasta alcanzar el nivel de 53,9 % en el trimestre de mayo, junio y julio. Posteriormente se ha mantenido alrededor del 55 %, alcanzando el 54,5 % en el trimestre octubre, noviembre y diciembre", precisa el reporte del INEC.

El desempleo afectó de forma desigual a hombres y mujeres. La tasa fue de 6.2 % entre los hombres y se ubicó en 6.7 % para las mujeres durante el referido trimestre. El número total de personas desempleadas se estimó en 147.000: 87,000 hombres y 61,000 mujeres, señala el INEC.

Fotografía de archivo que muestra a varias personas mientras hacen fila durante una feria de empleo, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

En cuanto a la estructura del empleo, el informe establece que la población ocupada nacional sumó 2.18 millones de personas. Entre los ocupados, 74.5 % corresponde a personas asalariadas, mientras se mantiene el peso de la informalidad que afecta a más de un tercio de los trabajadores.

El mercado laboral costarricense, según la información proporcionada por el INEC, evidencia disparidades de género en la participación: 65.9 % de los hombres forman parte de la fuerza laboral, frente a 43.2 % de las mujeres.

El análisis de los sectores económicos refleja que el comercio y la reparación concentran el mayor porcentaje de trabajadores, con un 15,1 %. Le siguen la industria manufacturera con un 11,5 %, y los sectores de enseñanza y salud, que suman un 11,1 % del total de personas ocupadas.

Todos los datos corresponden al último informe de la Encuesta Continua de Empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, difundido en San José y recogido por la agencia EFE.

La informalidad alcanza al 37.7% de la fuerza de trabajo

El fenómeno de la informalidad laboral en Costa Rica, lejos de atenuarse, continúa afectando a cientos de miles de trabajadores y profundizando desigualdades, según el análisis más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Con una tasa que alcanzó el 37.7% durante el trimestre móvil de septiembre a noviembre de 2025—un porcentaje que equivale a cerca de 829,000 personas—la informalidad no solo refleja la magnitud del reto, sino que, según biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar, tiene repercusiones directas en la exclusión de estos trabajadores de servicios esenciales como la atención médica y la protección social, lo que perpetúa brechas históricas de acceso y oportunidad en el país.

Las pequeñas empresas reportan una tendencia neta de crecimiento del 3 %, seguido de las medianas con una caída del 1 % y los microempresarios se sitúan con un - 4 %. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Dentro de este universo laboral, los datos segmentados del INEC revelan que 526,000 hombres y 303,000 mujeres integran el grupo de trabajadores informales, mientras que la distribución por modalidad muestra que 470,000 personas ejercen como independientes y 359,000 como asalariados sin contrato formal o auxiliares familiares.

La realidad de la informalidad incide también sobre el desarrollo económico y la equidad fiscal en Costa Rica. Según unacomunica.una.ac.cr, la contribución limitada de los trabajadores informales a los ingresos del Estado dificulta la redistribución de recursos y compromete la estabilidad del sistema de pensiones y la provisión de servicios públicos. Esto, a su vez, restringe el consumo de los hogares afectados, amplía la brecha de equidad y ralentiza el desarrollo económico y social.

