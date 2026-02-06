El Clásico de Leyendas llega a Costa Rica: Barça y Real Madrid reviven su rivalidad histórica

AME7198. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 08/11/2025.- Christian Karembeu (i) de Real Madrid Leyendas disputa el balón con Martín Montoya de FC Barcelona Leyendas este sábado, durante un partido entre Real Madrid Leyendas y FC Barcelona Leyendas en el estadio Nacional Jorge "Mágico" González en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

El Estadio Nacional de Costa Rica será escenario de un enfrentamiento entre las leyendas del FC Barcelona y el Real Madrid, que se medirán este domingo 7 de febrero a las 18:00 (hora local) en San José.

Según informaron los clubes, la expectación por este partido ha generado una alta demanda de entradas, ya que es la primera visita de ambas escuadras históricas al país centroamericano.

Barça Legends, bajo la dirección de Albert Ferrer, contará con figuras como Ronaldinho, Carles Puyol y Rivaldo, quienes lideran una plantilla conformada por exfutbolistas destacados como Javier Saviola, Vítor Baia, Gaizka Mendieta y Nolito.

Por parte del Real Madrid Leyendas, el equipo ha convocado a referentes como Iker Casillas, Guti, Claude Makelele y Fernando Sanz, además de otros exjugadores que marcaron época en el club blanco.

El legendario capitán del Barça, Carles Puyol, tiene un mensaje especial para toda la afición de Costa Rica. ¡Prepárense para el partido entre Real Madrid Leyendas y Barça Legends el próximo 7 de febrero de 2026!

De acuerdo con información publicada por FC Barcelona Noticias, el partido se disputará en un estadio con capacidad para 34,000 espectadores, inaugurado en 2011 y reconocido como uno de los más modernos de Latinoamérica.

La organización estima un lleno total, respaldado por el interés que ha suscitado la presencia de estas estrellas internacionales. El evento se transmitirá en directo a través del canal Premium de YouTube del Barça.

Según reportó Barça Foundation, la preventa de boletos comenzó para tarjetahabientes del Banco Popular, mientras que la venta general está disponible en la plataforma kuikpei.com.

Los precios de las entradas varían desde $100 hasta $1,000 para la experiencia Legends VIP, que incluye gala dinner, acceso al entrenamiento de los blaugranas, palco privado y after-party. Otras modalidades ofrecen meet and greet, sesiones de autógrafos y actividades especiales para aficionados.

Un clásico con historia: duelos internacionales entre las leyendas de Barça y Real Madrid

El Clásico de Leyendas en Costa Rica forma parte de una serie de enfrentamientos internacionales entre los equipos históricos de ambos clubes.

En noviembre de 2025, estas mismas leyendas se enfrentaron en San Salvador, El Salvador, donde el Barça Legends se impuso al Real Madrid Leyendas por 0-2, con doblete de Javier Saviola. Este resultado amplió la racha positiva de los azulgranas en este tipo de encuentros, consolidando un dominio reciente en los duelos de veteranos.

AME7198. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 08/11/2025.- Jugadores del Real Madrid Leyendas y FC Barcelona Leyendas forman este sábado, previo un partido entre Real Madrid Leyendas y FC Barcelona Leyendas en el estadio Nacional Jorge "Mágico" González en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

El historial de enfrentamientos de leyendas entre Barça y Real Madrid ha incluido partidos en diferentes puntos del planeta, desde países de Europa hasta escenarios en América.

Los respectivos clubes han detallado que estos eventos buscan acercar la experiencia del fútbol clásico a nuevas generaciones y reforzar la proyección internacional de ambas instituciones. El proyecto Barça Legends, creado en 2016, ha reunido a más de 80 exjugadores para disputar partidos en distintos continentes, mientras que el conjunto madridista mantiene una política similar de participación global.

Figuras históricas y un evento de proyección internacional en el Estadio Nacional de Costa Rica

Entre los futbolistas más esperados para el duelo en San José figuran nombres como Ronaldinho, Rivaldo, Puyol, Saviola, Iker Casillas, Guti y Makelele, cuyas trayectorias han dejado huella en la historia reciente del fútbol mundial.

La cita en el Estadio Nacional promete acercar a los aficionados costarricenses a figuras que han marcado generaciones, en un ambiente festivo y con actividades paralelas que incluyen ruedas de prensa, clínicas deportivas para niños y sesiones de convivencia con los jugadores.

El exjugador del Real Madrid Iker Casillas firma una camiseta a una seguidora durante rueda de prensa este viernes, en la sede de la Compañía de Turismo de Puerto Rico en San Juan. EFE/Thais Llorca

La expectativa se centra también en la respuesta del público local, que por primera vez tendrá la oportunidad de presenciar en vivo un clásico de leyendas entre dos de los clubes más laureados del mundo. El impacto mediático y social del evento refleja la vigencia de la rivalidad entre Barça y Real Madrid, que trasciende generaciones y fronteras.