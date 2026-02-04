Costa Rica

Poder Ejecutivo aprueba un aumento en el impuesto único de los combustibles en Costa Rica

El ajuste publicado en La Gaceta, incrementa en un 0.74% el costo de la gasolina súper, regular y el diésel, pese a la reciente rebaja aprobada por Aresep

Costarricenses pagarán desde este lunes
Costarricenses pagarán desde este lunes 0.74% más por los combustibles tras aumento firmado por el Ejecutivo

Pese a que días atrás la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó una disminución en el precio de los combustibles en Costa Rica, este martes se publicó en el diario oficial La Gaceta la aprobación de un incremento en el monto del impuesto único por tipo de combustible, una medida que tendrá un impacto directo en el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio del país.

El aumento responde al acuerdo No. 45458-H, firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el actual ministro de Hacienda, Rudolf Lücke.

Dicho ajuste se realiza en apego a la normativa vigente, la cual faculta al Poder Ejecutivo a actualizar de forma periódica el impuesto único a los combustibles con base en variables como la inflación acumulada, el índice de precios al consumidor y otros indicadores macroeconómicos.

Con la entrada en vigencia de esta disposición, los conductores encontrarán que la gasolina súper, la gasolina regular y el diésel presentan un incremento del 0,74% en su precio.

Esto ocurre a pesar de la rebaja anunciada recientemente por Aresep, lo que provoca que el beneficio que suponía la disminución aprobada por el ente regulador se vea parcialmente neutralizado por el nuevo ajuste tributario.

La legislación publicada en La Gaceta establece además que este incremento no impacta el precio del gas licuado de petróleo (GLP), combustible utilizado principalmente para la cocción de alimentos en los hogares costarricenses. Esta exclusión busca evitar un encarecimiento directo en un producto de consumo básico para miles de familias, especialmente en un contexto de presión sobre el costo de la vida.

Gas licuado de petróleo está
Gas licuado de petróleo está excluido del nuevo ajuste tarifario. Foto: SPGL

El impuesto único a los combustibles representa uno de los componentes más relevantes dentro de la estructura del precio final que pagan los usuarios. Los recursos recaudados mediante este tributo se destinan, en su mayoría, al financiamiento de obras de infraestructura vial, mantenimiento de carreteras, conservación de la red nacional y otros programas asociados al sector transporte, por lo que su ajuste suele generar debate público.

De acuerdo con lo publicado oficialmente, los nuevos montos del impuesto único por tipo de combustible quedan establecidos de la siguiente manera:

Nuevos montos del impuesto único por tipo de combustible:

  • Gasolina regular: ¢259,50
  • Gasolina súper: ¢271,75
  • Diésel: ¢153,75
  • Asfalto: ¢52,75
  • Emulsión asfáltica: ¢40,00
  • Búnker: ¢25,25
  • LPG: ¢24,00
  • Jet fuel A1: ¢155,75
  • Av. gas: ¢259,50
  • Queroseno: ¢74,00
  • Diésel pesado: ¢50,75
  • Nafta pesada: ¢37,50
  • Nafta liviana: ¢37,50

Aunque el aumento porcentual es relativamente bajo, cualquier variación en el precio de los combustibles suele trasladarse de forma indirecta a otros bienes y servicios, especialmente aquellos relacionados con el transporte de mercancías, la logística y la distribución a nivel nacional.

“Yo siempre utilizo mi vehículo para viajar al trabajo, recorro como 70 kilómetros por día, por lo que este tipo de aumentos si impactan mi bolsillo por la cantidad de gasolina que echo cada semana. Pero bueno, no quedad e otra. Esperemos que el nuevo gobierno sea un poco más cuidadoso con eso”, comentó Rodrigo Mena, conductor costarricense vecino de la provincia de Cartago.

El incremento del impuesto único entró a regir a partir de su publicación oficial en La Gaceta. A partir de ese momento, los nuevos montos fueron incorporados por Aresep dentro de la estructura tarifaria correspondiente, para que los precios actualizados comiencen a reflejarse en las estaciones de servicio de todo el país.

Nueva tarifa ya está en
Nueva tarifa ya está en vigencia, tras publicación el diario oficial La Gaceta - crédito Colprensa

Este nuevo ajuste se da en un contexto marcado por la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y por la atención que mantiene la ciudadanía sobre el comportamiento del costo de los combustibles, considerados un insumo clave para la economía nacional y para la movilidad diaria de miles de personas.

