Costa Rica

¿Qué se elige y cómo funciona el sistema electoral?: todo lo que hay que saber sobre las elecciones en Costa Rica

La elección del presidente, los vicepresidentes y los 57 diputados marcará el rumbo del Poder Ejecutivo y su relación con las fuerzas de la Asamblea Legislativa

Guardar
60 puestos políticos serán escogidos
60 puestos políticos serán escogidos este domingo por los costarricenses para el periodo 2026 - 2030 (Reuters)

Este domingo 1° de febrero de 2026 Costa Rica vive una jornada decisiva: más de 3,7 millones de ciudadanos están convocados a votar para definir el rumbo político del país para el período 2026–2030, que arrancará formalmente el 01 de mayo para el Poder Legislativo y 8 de mayo en el Ejecutivo, con la toma de posesión de los cargos.

En estas Elecciones Nacionales, los costarricenses escogerán en las urnas 60 cargos públicos: Presidente de la República, Dos vicepresidentes y 57 diputados a la Asamblea Legislativa.

El puesto de Presidente de la República se elige en combinación con los dos Vicepresidentes. La triada debe tener paridad de género, por lo tanto, debe estar conformada por dos hombres y una mujer o un hombre y dos mujeres.

¿Cuántos votos se necesitan para ganar?

Para que una fórmula presidencial sea electa en primera ronda en Costa Rica, debe obtener más del 40 % de los votos válidos emitidos en esa elección, según la Constitución Política.

Votos válidos significa que no se cuentan los votos nulos o en blanco al hacer el cálculo. Si ninguna fórmula alcanza ese 40 %, se realiza una segunda ronda electoral, en este caso el 5 de abril de 2026, donde compiten únicamente las dos fórmulas más votadas de la primera vuelta. En esa segunda ronda, gana quien obtenga más votos (mayoría simple).

Candidato debe de contar con
Candidato debe de contar con al menos el 40% de los votos válidos para poder asumir la presidencia el próximo 08 de mayo (AFP)

¿Qué funciones cumple el Presidente?

El Presidente es Jefe de Estado y de Gobierno. Entre sus funciones principales están:

  • Dirigir la política general del país y representar a Costa Rica dentro y fuera del territorio.
  • Nombrar y remover ministros, con quienes conduce la administración pública.
  • Ejercer el mando superior de la Fuerza Pública y velar por el orden interno y la seguridad del Estado.
  • Presentar el plan de gobierno y el presupuesto nacional ante la Asamblea Legislativa.
  • Sancionar, promulgar y ejecutar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa.

¿Qué hacen los Vicepresidentes?

Los Vicepresidentes son funcionarios electos junto al Presidente y lo reemplazan en casos de ausencia temporal o permanente del titular superior. Además, pueden ser designados para liderar programas específicos del Gobierno o coordinar áreas estratégicas dentro del gabinete.

1,210 costarricenses buscan una curul
1,210 costarricenses buscan una curul en la Asamblea Legislativa, solo 57 podrán obtener una después de este domingo

Diputados a la Asamblea Legislativa: cómo se eligen, funciones y cálculo de escaños

Costa Rica tiene una Asamblea Legislativa unicameral compuesta por 57 diputados, quienes también se eligen el 1° de febrero de 2026 para el período 2026–2030.

La elección de diputados costarricenses es mediante representación proporcional por provincia. Eso significa que en vez de votar por una persona específica, se vota por la lista de un partido político en la provincia donde la persona está inscrita.

El país está dividido en siete distritos electorales (las siete provincias), y cada uno tiene un número determinado de escaños según su población. Los partidos presentan listas cerradas de candidatas y candidatos, y los curules se asignan en proporción a la cantidad de votos que cada lista recibe en su provincia.

¿Cómo se calcula la distribución de los escaños?

El Tribunal Supremo de Elecciones utiliza métodos de cocientes y subcocientes para convertir los votos en curules, de manera que los partidos obtengan escaños proporcionales a su votación.

  • Primero se divide el total de votos válidos por el número de curules disponibles en la provincia para obtener un “cociente” (cuántos votos equivalen a un curul).
  • Los partidos que superan ese cociente obtienen curules en orden según su votación.
  • Luego se utiliza un “subcociente” para distribuir los curules que quedan entre los partidos que tuvieron residuales de votos.

Eso garantiza que cada provincia tenga representación acorde con su población y que las principales fuerzas políticas del país estén representadas en la Asamblea.

¿Qué hacen los diputados?

Los 57 diputados que ocupen una curul en la Asamblea Legislativa deben de:

  • Legislar y aprobar leyes nacionales.
  • Fiscalizar al Poder Ejecutivo, lo que significa supervisar las acciones del Gobierno y sus cuentas.
  • Aprobar el presupuesto nacional y autorizar créditos o endeudamientos del Estado.
  • Designar altos cargos públicos, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Contralor General o el Defensor de los Habitantes, entre otros, según las mayorías requeridas por la ley.

Los diputados también pueden impulsar reformas constitucionales, aprobar tratados internacionales y realizar cambios en normas fundamentales del país.

¿Qué ocurre si ningún candidato presidencial llega al porcentaje requerido?

Si ninguna fórmula presidencial obtiene más del 40 % de los votos válidos el 1° de febrero, se realizará un segundo turno electoral, programado para el 5 de abril de 2026. En esta segunda ronda compiten únicamente las dos fórmulas con más votos de la primera vuelta.

  • El ganador en esa ronda será quien obtenga la mayoría simple de votos.
  • Si hubiese un empate exacto, por ley se declara electo el candidato de mayor edad, aunque esta situación es altamente improbable.
Costarricenses escogerían solo entre los
Costarricenses escogerían solo entre los dos candidatos con más votos en una segunda ronda electoral a celebrarse el 05 de abril

Las Elecciones Nacionales 2026 en Costa Rica son un momento clave para definir el liderazgo político del país. En juego están los principales cargos ejecutivos y legislativos que guiarán las decisiones públicas durante los próximos cuatro años. El sistema electoral costarricense combina democracia directa para el Ejecutivo con representación proporcional para el Legislativo, buscando equilibrar la voluntad popular con la diversidad política del país.

Temas Relacionados

elecciones nacionalespresidentevicepresidenteAsamblea LegislativaElecciones Costa Rica 2026Laura Fernández Delgado

Últimas Noticias

Honduras: Empate técnico entre candidatos obliga a realizar nuevos comicios en Guanaja

Las autoridades establecieron que un nuevo proceso de votación en el municipio será necesario tras el empate entre los dos aspirantes a la alcaldía, según confirmaron los resultados oficiales del recuento jurisdiccional

Honduras: Empate técnico entre candidatos

Surf City impulsa una ola de inversiones extranjeras en la costa de El Salvador

El crecimiento de Surf City en La Libertad y su expansión hacia el oriente colocan a El Salvador en el mapa de los inversionistas internacionales, impulsados por el atractivo de sus olas y la organización de campeonatos mundiales de surf

Surf City impulsa una ola

Guatemala: la captura de un mexicano, un arsenal de guerra y la incautación de más de 400 mil plantas de marihuana en Petén

Una operación liderada por fuerzas de seguridad en Las Cruces terminó con la desarticulación de una red internacional. Confiscaciones millonarias y tintes de cooperación binacional alimentan el misterio sobre la extensión de la estructura criminal

Guatemala: la captura de un

La Dirección de Integración lleva atención integral a más de dos mil habitantes en el oriente y occidente de El Salvador

Un total de 2,500 personas accedió este sábado a consultas en salud, apoyo jurídico y orientación psicológica gracias a la labor de la Dirección de Integración, que implementó transporte gratuito para las comunidades más alejadas

La Dirección de Integración lleva

Honduras frena multas a migrantes en tránsito con prórroga temporal mientras se discute la ampliación de la amnistía

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció un periodo de gracia administrativa para los migrantes en tránsito, aclarando que no se trata de una extensión de la amnistía migratoria, pero sí exime del pago de la multa por ingreso irregular

Honduras frena multas a migrantes

TECNO

Ranking de tendencias en YouTube

Ranking de tendencias en YouTube Argentina: los 10 videos más reproducidos

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Colombia este día

Lista de los 10 videos en tendencia hoy en YouTube Chile

YouTube en España: la lista de los 10 videos en tendencia este sábado

Así puedes liberar espacio en Google Fotos sin borrar imágenes

ENTRETENIMIENTO

El origen de Buzz Lightyear,

El origen de Buzz Lightyear, el astronauta animado que conecta la fantasía de Toy Story con el legado de la misión Apolo 11

Cómo nació la amistad entre Elton John y Ozzy Osbourne y por qué solo grabaron juntos una vez

Javier Bardem reveló detalles desconocidos sobre su infancia: “Mi madre me enseñó a no ser tímido a la hora de expresarme”

Los momentos más extraños e incómodos en la historia de los Premios Grammy

Charlie Heaton reaccionó con humor a las comparaciones con Harry Styles

MUNDO

Imbolc, la fiesta celta que

Imbolc, la fiesta celta que llena febrero de fuego, velas y esperanza por la llegada de la primavera

Israel reabre el cruce de Rafah en la frontera entre Gaza y Egipto para el tránsito de personas

Keir Starmer consideró que el expríncipe Andrés debe declarar en Estados Unidos sobre el caso Epstein

Qué es la pensión activa en Alemania y cómo funciona el beneficio fiscal para jubilados

Brasil y EEUU reforzaron la relación bilateral en comercio y evaluaron detalles de la visita de Lula a la Casa Blanca