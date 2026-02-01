¿Qué se elige y cómo funciona el sistema electoral?: todo lo que hay que saber sobre las elecciones en Costa Rica

60 puestos políticos serán escogidos este domingo por los costarricenses para el periodo 2026 - 2030 (Reuters)

Este domingo 1° de febrero de 2026 Costa Rica vive una jornada decisiva: más de 3,7 millones de ciudadanos están convocados a votar para definir el rumbo político del país para el período 2026–2030, que arrancará formalmente el 01 de mayo para el Poder Legislativo y 8 de mayo en el Ejecutivo, con la toma de posesión de los cargos.

En estas Elecciones Nacionales, los costarricenses escogerán en las urnas 60 cargos públicos: Presidente de la República, Dos vicepresidentes y 57 diputados a la Asamblea Legislativa.

El puesto de Presidente de la República se elige en combinación con los dos Vicepresidentes. La triada debe tener paridad de género, por lo tanto, debe estar conformada por dos hombres y una mujer o un hombre y dos mujeres.

¿Cuántos votos se necesitan para ganar?

Para que una fórmula presidencial sea electa en primera ronda en Costa Rica, debe obtener más del 40 % de los votos válidos emitidos en esa elección, según la Constitución Política.

Votos válidos significa que no se cuentan los votos nulos o en blanco al hacer el cálculo. Si ninguna fórmula alcanza ese 40 %, se realiza una segunda ronda electoral, en este caso el 5 de abril de 2026, donde compiten únicamente las dos fórmulas más votadas de la primera vuelta. En esa segunda ronda, gana quien obtenga más votos (mayoría simple).

Candidato debe de contar con al menos el 40% de los votos válidos para poder asumir la presidencia el próximo 08 de mayo (AFP)

¿Qué funciones cumple el Presidente?

El Presidente es Jefe de Estado y de Gobierno. Entre sus funciones principales están:

Dirigir la política general del país y representar a Costa Rica dentro y fuera del territorio.

Nombrar y remover ministros, con quienes conduce la administración pública.

Ejercer el mando superior de la Fuerza Pública y velar por el orden interno y la seguridad del Estado.

Presentar el plan de gobierno y el presupuesto nacional ante la Asamblea Legislativa.

Sancionar, promulgar y ejecutar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa.

¿Qué hacen los Vicepresidentes?

Los Vicepresidentes son funcionarios electos junto al Presidente y lo reemplazan en casos de ausencia temporal o permanente del titular superior. Además, pueden ser designados para liderar programas específicos del Gobierno o coordinar áreas estratégicas dentro del gabinete.

1,210 costarricenses buscan una curul en la Asamblea Legislativa, solo 57 podrán obtener una después de este domingo

Diputados a la Asamblea Legislativa: cómo se eligen, funciones y cálculo de escaños

Costa Rica tiene una Asamblea Legislativa unicameral compuesta por 57 diputados, quienes también se eligen el 1° de febrero de 2026 para el período 2026–2030.

La elección de diputados costarricenses es mediante representación proporcional por provincia. Eso significa que en vez de votar por una persona específica, se vota por la lista de un partido político en la provincia donde la persona está inscrita.

El país está dividido en siete distritos electorales (las siete provincias), y cada uno tiene un número determinado de escaños según su población. Los partidos presentan listas cerradas de candidatas y candidatos, y los curules se asignan en proporción a la cantidad de votos que cada lista recibe en su provincia.

¿Cómo se calcula la distribución de los escaños?

El Tribunal Supremo de Elecciones utiliza métodos de cocientes y subcocientes para convertir los votos en curules, de manera que los partidos obtengan escaños proporcionales a su votación.

Primero se divide el total de votos válidos por el número de curules disponibles en la provincia para obtener un “cociente” (cuántos votos equivalen a un curul).

Los partidos que superan ese cociente obtienen curules en orden según su votación.

Luego se utiliza un “subcociente” para distribuir los curules que quedan entre los partidos que tuvieron residuales de votos.

Eso garantiza que cada provincia tenga representación acorde con su población y que las principales fuerzas políticas del país estén representadas en la Asamblea.

¿Qué hacen los diputados?

Los 57 diputados que ocupen una curul en la Asamblea Legislativa deben de:

Legislar y aprobar leyes nacionales.

Fiscalizar al Poder Ejecutivo, lo que significa supervisar las acciones del Gobierno y sus cuentas.

Aprobar el presupuesto nacional y autorizar créditos o endeudamientos del Estado.

Designar altos cargos públicos, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Contralor General o el Defensor de los Habitantes, entre otros, según las mayorías requeridas por la ley.

Los diputados también pueden impulsar reformas constitucionales, aprobar tratados internacionales y realizar cambios en normas fundamentales del país.

¿Qué ocurre si ningún candidato presidencial llega al porcentaje requerido?

Si ninguna fórmula presidencial obtiene más del 40 % de los votos válidos el 1° de febrero, se realizará un segundo turno electoral, programado para el 5 de abril de 2026. En esta segunda ronda compiten únicamente las dos fórmulas con más votos de la primera vuelta.

El ganador en esa ronda será quien obtenga la mayoría simple de votos .

Si hubiese un empate exacto, por ley se declara electo el candidato de mayor edad, aunque esta situación es altamente improbable.

Costarricenses escogerían solo entre los dos candidatos con más votos en una segunda ronda electoral a celebrarse el 05 de abril

Las Elecciones Nacionales 2026 en Costa Rica son un momento clave para definir el liderazgo político del país. En juego están los principales cargos ejecutivos y legislativos que guiarán las decisiones públicas durante los próximos cuatro años. El sistema electoral costarricense combina democracia directa para el Ejecutivo con representación proporcional para el Legislativo, buscando equilibrar la voluntad popular con la diversidad política del país.