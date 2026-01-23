¡Que lindo vivir en demoCRacia! busca fomentar el voto en zonas costeras y turísticas de Costa Rica

Abstencionismo superó el 50% durante las elecciones del 2022 en Guanacaste, Puntarenas y Limón. EFE/Jeffrey Arguedas

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Federación Costarricense de Pesca Deportiva (Fecop) lanzaron una iniciativa, que se une a la campaña nacional ¡Que lindo vivir en demoCRacia!, que busca a través de mensajes positivos fomentar el voto en comunidades costeras y turísticas del país, de cara a las elecciones presidenciales que se realizaran en Costa Rica el próximo 01 de febrero.

La campaña tiene como objetivo reducir los altos niveles de abstencionismo que se han presentado en las ultimas elecciones en estos lugares, sitios donde históricamente la presencia de los ciudadanos en las urnas es menor, especialmente entre trabajadores del turismo y sectores productivos vinculados al mar.

“La democracia costarricense se fortalece cuando más personas participamos de ella, y eso incluye a quienes trabajan en las costas y en el turismo, sectores fundamentales para el desarrollo del país. Con esta campaña buscamos aportar un ‘granito de arena’ en la defensa de la democracia, promoviendo la participación ciudadana desde un enfoque positivo y respetuoso”, señaló Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur.

Durante las elecciones presidenciales del 2022, el abstencionismo en Costa Rica fue de un 43.2%. Siendo las provincias de Limón, Puntarenas y Guanacaste las provincias que más ausentes en las urnas hubo, porcentajes que alcanzaron el 53.3%, 52.7% y 50.3%, respectivamente.

Campaña hace un llamado para que empresas planifiquen sus actividades para que colaboradores puedan asistir a las urnas (AFP)

Además de los mensajes que buscan hacer un llamado a la ciudadanía y motivar la presencia en las elecciones cercanas, la campaña, también hace un llamado para que las empresas y empleadores del sector turismo, le permitan a sus colaboradores asistir durante ese día a los centros de votación. Para ello, será necesario planificar con anticipación la logística y operación de sus negocios, de manera que todos puedan ejercer el derecho al voto.

“Actividades de economía azul, como el turismo de pesca, solo pueden crecer si las comunidades costeras participan en las decisiones del país. Limón, Puntarenas y Guanacaste no pueden seguir siendo territorios productivos sin representación política. Incentivar el voto en la costa es apostar por desarrollo, sostenibilidad y democracia real”, mencionó Damián Martinez, director de Conservación y Política Pública del Fecop.

La iniciativa impulsada por estos dos entes relacionados al sector turístico y productivo del país, consta de una serie de productos audiovisuales con entrevistas de personas vinculadas al turismo y las comunidades costeras, las cuales comparten testimonios personales sobre la importancia de vivir en un país en democracia, el valor del voto y recuerdos de sus proceso electorales.

Según Calvo, están conscientes de que las elecciones se realizan un domingo, día de mucha demanda para el sector, pero están seguros que a través de planificación de los empresarios es posible que sus colaboradores puedan ir a votar. Para la presidenta ejecutiva de Canatur, la democracia se fortalece también cuando se le da los ciudadanos las condiciones necesarias para que nadie deba de elegir entre su trabajo y este preciado derecho.

¡Que lindo vivir en demoCRacia! campaña publicada en redes sociales por Canatur y Fecop. Fuente: Canatur

“Esta campaña es un llamado ciudadano para valorar lo que significa vivir en democracia y ejercer nuestro derecho al voto con información y respeto. Que sectores como el turismo y la pesca se sumen es una señal poderosa de compromiso con el país y con las futuras generaciones”, sostuvo Mauricio Artiñano, coordinador del Pacto Ético Interpartidario y de la campaña ¡Qué lindo vivir en demoCRacia!

Los videos ya están disponibles para la ciudadanía en las redes sociales de la Federación Costarricense de Pesca Deportiva (Fecop), Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y en las páginas de Incubadora de Liderazgos +Costa Rica.

Un total de 943,372 ciudadanos de la provincia de Guanacaste, Puntarenas y Limón votarán en las próximas elecciones presidenciales en Costa Rica que se llevarán a cabo el 01 de febrero.