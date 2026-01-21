Costa Rica

Laura Fernández, candidata oficialista, supera a los indecisos y ganaría las elecciones en primera ronda en Costa Rica

La politóloga ya acumula el 40% de la intención de voto, porcentaje necesario para llegar a la presidencia, según última encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica

Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), ganaría la presidencia de Costa Rica en primera ronda de mantenerse los resultados de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) publicada este miércoles.

La politóloga, y quien busca continuar con las ideas del actual gobierno de Rodrigo Chaves, ya acumula el 40% de la intención de voto del electorado de cara a las elecciones del próximo 01 de febrero, porcentaje necesario para asumir la silla presidencial el 08 de mayo. Según la Constitución Política costarricense, se requiere mínimo de un 40% de los votos emitidos para poder ganar la presidencia del país en una primera ronda.

Los seguidores de la candidata oficialista han ido en aumento en el último mes. Mientras que el apoyo en diciembre del 2025 era de un 30%, los datos actuales reflejan que esa cifra ya aumentó en 10 puntos porcentuales.

“Se mantiene una tendencia de crecimiento sostenido de parte de Laura Fernández a lo largo de toda la campaña, donde ya supera el 40 % (...) me parece que hay serias dificultades para que pueda experimentar un retroceso o un cambio en esa tendencia, aunque bien todavía restan los debates, donde ella sí participará y que ahora, me imagino, estará evaluando en razón de estos números que obtiene sobre si participa o no”, mencionó Daniel Calvo, politólogo.

En el segundo puesto de la intención de voto se encuentra el aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, cuyo apoyo se mantiene estancado en el último mes, conservando el mismo 8% de la intención de la voto.

La candidata Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) se posiciona en el tercer peldaño de la encuesta, pasando de un 4% a un 5% en el último mes.

Ariel Robles del Frente Amplio (FA), Fabricio Alvarado del Partido Nueva República y José Aguilar del Partido Avanza (PA), se ubican en el cuarto lugar en un empate técnico con el 4% de la intención de voto. Robles tuvo una disminución de un 1%, en comparación a diciembre, mientras que Alvarado aumentó un 3% y Aguilar un 3.9%

Alto porcentaje de personas indecisas

Según los datos recientes del CIEP-UCR, un 32% de los encuestados aún, a menos de dos semanas de las elecciones, no saben por quien votar y siguen indecisos. Cifra que pese a que disminuyó un 13%, si se compara con diciembre del año anterior, incluso sigue siendo cuatro veces mas que la intención que acumula el segundo candidato en esta contienda electoral.

Intención de voto para diputaciones

El partido Pueblo Soberano (PPSO) también encabeza la intención de voto de los costarricenses por diputaciones. La agrupación reúne el 29%, una diferencia considerable y notoria, frente al 9% de Liberación Nacional (PLN), 7% del Frente Amplio (FA) y el 1% de Nueva República (PNR), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Partido Avanza.

Estos resultados se vuelven favorables para la agrupación oficialista y su intención de conseguir la mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa. Durante su campaña electoral, han sido enfáticos con el pueblo en pedir el voto para conseguir al menos 40 diputados, cifra que les permitiría aprobar leyes con mayor facilidad. Sin embargo, el 46% de los encuestados aún siguen indecisos para elegir a diputados.

“El panorama legislativo también tiende a ser favorable para el Gobierno, donde se vislumbra desde ya que posiblemente exista un Congreso menos fragmentado y además de eso, se visualiza que tendrán una fuerza legislativa importante, acercándose cada vez más a tener, al menos, una mayoría simple de los presentes. Aunque si bien no es el objetivo de ellos, porque ellos han tenido unas expectativas muy altas del 40 %, pues les permitiría tener un amplio margen de maniobra en temas legislativos”, sostuvo Calvo.

Indecisos escogerán candidato en los últimos días

La encuesta del CIEP-UCR también consultó a los indecisos en que momento tomarán la decisión y finalmente se declinen por algún candidato. El 69% de ellos aseguró que lo hará durante la semana previa a las elecciones mientras que 3 de cada 10 lo harán incluso el mismo día de las elecciones.

Durante las encuesta se realizaron 1.006 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años entre el 12 y 15 de enero mediante teléfono celular y se estima que el nivel de confianza es de un 95%.

