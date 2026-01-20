Niños y adolescentes costarricenses podrán participar de talleres de verano de la Biblioteca Nacional

Talleres están diriges a niños, niñas y adolescentes de todo el país. Fuente: Biblioteca Nacional de Costa Rica.

Durante los meses de enero y febrero, niños, niñas y adolescentes de Costa Rica tendrán la oportunidad de participar en una variada oferta de talleres de verano que se impartirán en las instalaciones de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la institución por acercar a la niñez y juventud a espacios culturales, educativos y artísticos durante el periodo de vacaciones escolares.

La propuesta contempla talleres gratuitos en áreas como artes visuales, origami, literatura infantil, escritura creativa, música, juegos tradicionales y diversas expresiones artísticas. A través de estas actividades, se busca fomentar el interés por temas fundamentales como la inclusión social, la prevención del bullying y el fortalecimiento de la identidad cultural costarricense, al mismo tiempo que se estimula la creatividad, el aprendizaje activo y la participación de la población infantil y juvenil.

Talleres incluyen literatura infantil, talleres de artes visuales y origami. Fuente: Biblioteca Nacional de Costa Rica.

Según explicó Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional, la agenda de talleres fue diseñada con el objetivo de ofrecer opciones accesibles y de alta calidad para las familias.

“Estamos muy entusiasmados de ofrecer una agenda variada que abarca desde las artes visuales y el milenario arte del origami, hasta temas fundamentales relacionados con la convivencia y el respeto. Gracias al trabajo conjunto con instituciones aliadas, hemos diseñado talleres gratuitos de alta calidad para que las familias costarricenses disfruten de unas vacaciones llenas de literatura, creatividad y expresión artística”.

Las personas interesadas en inscribir a los menores deben realizar un registro previo, ya sea mediante el correo electrónico talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr o a través de los teléfonos 2211-4306 y 2257-4814. La Biblioteca Nacional recomienda realizar la inscripción con antelación, ya que los cupos son limitados.

Talleres de origami serán impartidos por la Embajada de Japón. Fuente: Biblioteca Nacional de Costa Rica.

Cronograma de actividades

ENERO

Viernes 23 de enero

09:00 a.m. | Charla psicoeducativa sobre el bullying (basada en el cuento “El sello de la fábrica marciana”). Imparte: Psicólogo Josué Herdel. Dirigido a: Mayores de 10 años y adolescentes.

10:15 a.m. | Taller Calabozos y Dragones. Dirigido a: Menores de 10 años en adelante.

Lunes 26 de enero | 10:00 a.m.

Taller: Infantil “Saris, un universo inclusivo”. Imparte: Ariana Granados (Becaria del Colegio de Costa Rica). Dirigido a:Menores de 4 a 13 años.

Jueves 29 de enero | 10:00 a.m.

Taller: Infantil “La gran aventura de Alina”. Imparte: Alicia Vargas Montero (Becaria del Colegio de Costa Rica). Dirigido a:Menores de 4 a 10 años.

FEBRERO

Jueves 5 de febrero | 10:00 a.m.

Taller: “Escribimos poemas con títeres”. Imparte: Carlos Rubio. Dirigido a: Menores de 4 a 12 años.

Viernes 6 de febrero | 10:00 a.m.

Taller: Música, juegos y danzas costarricenses. Imparte: Freddy Calvo. Dirigido a: Menores de 4 a 12 años.

Martes 10 de febrero | 09:00 a.m.

Taller: “Espíritu Tico: Avión de Román Macaya” (Primer aviador de Costa Rica). Dirigido a: Menores de 4 a 12 años.

Jueves 12 de febrero | 10:00 a.m.

Taller: Artístico. Imparte: Asociación Costarricense de Artistas Visuales (ACAV). Dirigido a: Menores de 5 a 13 años.

Los talleres se realizan en colaboración con diversas instituciones, entre ellas la Asociación Costarricense de Artistas Visuales, la Embajada de Japón, el Colegio de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud.

“Invitamos a todos los niños y jóvenes a participar en estos talleres. Pueden encontrar más información en nuestras redes sociales: Biblioteca Nacional Costa Rica en Facebook, Instagram y TikTok. Los esperamos”, concluyó Rodríguez.

Los cursos son gratuitos pero con cupo limitado. Fuente: Biblioteca Nacional de Costa Rica.

Con esta programación de verano, la Benemérita Biblioteca Nacional reafirma su compromiso con la formación integral de la niñez y adolescencia, promoviendo espacios seguros, inclusivos y educativos.

La iniciativa no solo ofrece alternativas recreativas durante las vacaciones, sino que también fortalece valores como el respeto, la creatividad y la identidad cultural, convirtiendo a la biblioteca en un punto de encuentro para el aprendizaje y la convivencia familiar.