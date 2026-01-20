Costa Rica

Niños y adolescentes costarricenses podrán participar de talleres de verano de la Biblioteca Nacional

Variada agenda incluye actividades basadas en temas fundamentales como la inclusión y la prevención del ‘bullying’

Guardar
Talleres están diriges a niños,
Talleres están diriges a niños, niñas y adolescentes de todo el país. Fuente: Biblioteca Nacional de Costa Rica.

Durante los meses de enero y febrero, niños, niñas y adolescentes de Costa Rica tendrán la oportunidad de participar en una variada oferta de talleres de verano que se impartirán en las instalaciones de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la institución por acercar a la niñez y juventud a espacios culturales, educativos y artísticos durante el periodo de vacaciones escolares.

La propuesta contempla talleres gratuitos en áreas como artes visuales, origami, literatura infantil, escritura creativa, música, juegos tradicionales y diversas expresiones artísticas. A través de estas actividades, se busca fomentar el interés por temas fundamentales como la inclusión social, la prevención del bullying y el fortalecimiento de la identidad cultural costarricense, al mismo tiempo que se estimula la creatividad, el aprendizaje activo y la participación de la población infantil y juvenil.

Talleres incluyen literatura infantil, talleres
Talleres incluyen literatura infantil, talleres de artes visuales y origami. Fuente: Biblioteca Nacional de Costa Rica.

Según explicó Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional, la agenda de talleres fue diseñada con el objetivo de ofrecer opciones accesibles y de alta calidad para las familias.

“Estamos muy entusiasmados de ofrecer una agenda variada que abarca desde las artes visuales y el milenario arte del origami, hasta temas fundamentales relacionados con la convivencia y el respeto. Gracias al trabajo conjunto con instituciones aliadas, hemos diseñado talleres gratuitos de alta calidad para que las familias costarricenses disfruten de unas vacaciones llenas de literatura, creatividad y expresión artística”.

Las personas interesadas en inscribir a los menores deben realizar un registro previo, ya sea mediante el correo electrónico talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr o a través de los teléfonos 2211-4306 y 2257-4814. La Biblioteca Nacional recomienda realizar la inscripción con antelación, ya que los cupos son limitados.

Talleres de origami serán impartidos
Talleres de origami serán impartidos por la Embajada de Japón. Fuente: Biblioteca Nacional de Costa Rica.

Cronograma de actividades

ENERO

Viernes 23 de enero

  • 09:00 a.m. | Charla psicoeducativa sobre el bullying (basada en el cuento “El sello de la fábrica marciana”). Imparte: Psicólogo Josué Herdel. Dirigido a: Mayores de 10 años y adolescentes.
  • 10:15 a.m. | Taller Calabozos y Dragones. Dirigido a: Menores de 10 años en adelante.

Lunes 26 de enero | 10:00 a.m.

  • Taller: Infantil “Saris, un universo inclusivo”. Imparte: Ariana Granados (Becaria del Colegio de Costa Rica). Dirigido a:Menores de 4 a 13 años.

Jueves 29 de enero | 10:00 a.m.

  • Taller: Infantil “La gran aventura de Alina”. Imparte: Alicia Vargas Montero (Becaria del Colegio de Costa Rica). Dirigido a:Menores de 4 a 10 años.

FEBRERO

Jueves 5 de febrero | 10:00 a.m.

  • Taller: “Escribimos poemas con títeres”. Imparte: Carlos Rubio. Dirigido a: Menores de 4 a 12 años.

Viernes 6 de febrero | 10:00 a.m.

  • Taller: Música, juegos y danzas costarricenses. Imparte: Freddy Calvo. Dirigido a: Menores de 4 a 12 años.

Martes 10 de febrero | 09:00 a.m.

  • Taller: “Espíritu Tico: Avión de Román Macaya” (Primer aviador de Costa Rica). Dirigido a: Menores de 4 a 12 años.

Jueves 12 de febrero | 10:00 a.m.

  • Taller: Artístico. Imparte: Asociación Costarricense de Artistas Visuales (ACAV). Dirigido a: Menores de 5 a 13 años.

Los talleres se realizan en colaboración con diversas instituciones, entre ellas la Asociación Costarricense de Artistas Visuales, la Embajada de Japón, el Colegio de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud.

“Invitamos a todos los niños y jóvenes a participar en estos talleres. Pueden encontrar más información en nuestras redes sociales: Biblioteca Nacional Costa Rica en Facebook, Instagram y TikTok. Los esperamos”, concluyó Rodríguez.

Los cursos son gratuitos pero
Los cursos son gratuitos pero con cupo limitado. Fuente: Biblioteca Nacional de Costa Rica.

Con esta programación de verano, la Benemérita Biblioteca Nacional reafirma su compromiso con la formación integral de la niñez y adolescencia, promoviendo espacios seguros, inclusivos y educativos.

La iniciativa no solo ofrece alternativas recreativas durante las vacaciones, sino que también fortalece valores como el respeto, la creatividad y la identidad cultural, convirtiendo a la biblioteca en un punto de encuentro para el aprendizaje y la convivencia familiar.

Temas Relacionados

niñosadolescentestalleres de veranoBiblioteca Nacional

Últimas Noticias

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte extiende plazo para licitación de proyecto en Usulután, El Salvador

Los participantes tendrán hasta el 30 de enero de 2026 para entregar documentación de acuerdo a los cambios comunicados oficialmente, mientras que la apertura se desarrollará solo en formato físico y presencial en San Salvador

El Ministerio de Obras Públicas

República Dominicana asume presidencia del Consejo Centroamericano de Turismo

El país caribeño tomará el mando del organismo regional durante la próxima edición de la feria internacional en Madrid y se enfocará en fortalecer la cooperación y la promoción conjunta del turismo centroamericano

República Dominicana asume presidencia del

El Congreso de la República de Guatemala juramenta a los miembros de la Comisión de Postulación para el TSE

La instancia recientemente conformada tendrá la tarea de evaluar y seleccionar a los 20 postulantes que serán propuestos ante el pleno legislativo para la elección de los próximos magistrados responsables del proceso electoral de 2027 en Guatemala

El Congreso de la República

El 38.5 % de las familias dominicanas recibió subsidio alimentario estatal

Una disminución de 8.2% en la cantidad de familias atendidas fue confirmada por datos oficiales, que indican que los cambios en los criterios de elegibilidad influyeron en la reciente baja del alcance del programa social en los últimos tres meses de 2025

El 38.5 % de las

El presidente de FECAICA señaló que el FMI proyecta un crecimiento económico del 4% para El Salvador

El presidente de FECAICA, Jorge Arriaza, subrayó que el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento económico del 4% para El Salvador, consolidando una tendencia positiva para el sector industrial

El presidente de FECAICA señaló

TECNO

Guía completa: qué hacer si

Guía completa: qué hacer si el micrófono del teléfono deja de funcionar

Meta AI en WhatsApp: las razones por las que se debe desactivar del celular

Problemas en Xiaomi con los pagos usando NFC: qué celulares se afectaron y cómo resolver el fallo

Bill Gates revela los dos retos que tiene la humanidad ante el avance de la IA: impacto en el empleo, uno de ellos

Crearían la primera fábrica de vehículos y sin humanos para 2030: robots serían los trabajadores

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

MrBeast, el youtuber más exitoso

MrBeast, el youtuber más exitoso del mundo, confiesa que está “en números rojos” pese a que su fortuna supera los USD 2.600 millones

Los hermanos Duffer enfrentan cuestionamientos por supuesto uso de inteligencia artificial en Stranger Things

El polémico vestido de Nicola Peltz: estilista revela nuevos detalles y contradice la versión de Brooklyn Beckham

Melissa Gilbert suplica al juez por la libertad de su esposo: “Estoy confiando en usted para que lo proteja por mí”

Hilary Duff volvió a interpretar en vivo “What Dreams Are Made Of” tras más de una década

MUNDO

Por qué Emmanuel Macron debió

Por qué Emmanuel Macron debió usar lentes oscuros durante su discurso en Davos

Wall Street busca sostenerse en medio de nuevas amenazas arancelarias entre Trump y Europa

Trump convocó a una ceremonia en Davos para lanzar el Consejo de Paz, la alternativa de EEUU para resolver conflictos globales

Macron insistió en que la UE debe aplicar represalias comerciales contra quienes le falten el respeto: “No debemos tener dudas”

Cómo es Diego García, la remota isla de 27 km² que provocó el enojo de Trump con el Reino Unido