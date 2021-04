La advertencia de Claudio Belocopitt sobre la segunda ola: “Estamos muy cerca de vivir situaciones dramáticas”

Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de la Salud y dueño de Swiss Medical

El presidente de la Unión Argentina de la Salud y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, aseguró que la situación del sistema de salud es desesperante y reclamó más restricciones de circulación para frenar la curva de la segunda ola de coronavirus. “Estamos muy cerca de vivir situaciones dramáticas”, advirtió al ser consultado sobre los respiradores que el sector privado recibió del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Estamos viviendo horas muy desesperadas y angustiantes. No tengo mas palabras para describir la situación y transmitir el gravísimo problema que estamos teniendo y que nos afecta a todos. La posibilidad de utilizar el sistema de salud la tienen todos, no solo los que contraigan COVID; el sistema en esta situación lo sufren todas las patologías. Es el problema más serio que tiene la Argentina por esas horas”, alertó Belocopitt.

En declaraciones a Radio La Red, el reclamó más restricciones para frenar la curva de la segunda ola de coronavirus. “Hay que bajar la circulación a cómo de lugar; si esto se puede lograr con medidas que no restringen tanto y tiene efecto y baja la circulación, estaremos logrando algo. Hay que terminar con esta pared en la que se convirtió esta curva, que resulta explosiva. Pero si no se logra, no hay ninguna duda que tienen que ser más restrictiva desde el punto de vista de la salud pública”.

Segunda ola: se acerca al récord la ocupación de camas de terapia intensiva en la Ciudad de Buenos Aires

“Después está el debate desde el punto de vista de la economía entre la sociedad y los políticos, pero desde la salud pública el único antídoto que tenemos a la mano ahora es bajar la circulación y esto no tiene discusión, no hay otra cosa, porque vacunas no tenemos” , añadió.

Belocopitt expresó así el nivel de estrés del sistema de salud. También habló del faltante de insumos y del riesgo de no cerrar actividades de cara a la segunda ola de COVID-19.

“Estamos muy cercas de ir a una de las situaciones más dramáticas y angustiantes del sistema de salud y los profesionales pueden llegar a pasar esta situación. Yo transmito la realidad”, contestó al ser consultado sobre la posibilidad de no contar con los respiradores necesarios para tratar pacientes graves.

A diferencia de la primera ola, el promedio de edad de los pacientes es de 53 años

Sobre la ocupación de camas, Belocopitt describió: “ Estamos al 100%, cortamos clavos minuto a minuto. El sistema privado está recontra al límite, está en saturación. Esto pasa todo el tiempo, en todas las guardias y terapias”.

El presidente de la Unión Argentina de la Salud recordó que el sistema de salud privado atiende a 7 de cada 10 argentinos. “Se está haciendo todo lo que está al alcance, pero si no se detiene la curva no es suficiente porque ponemos 10 camas y el sistema las chupa, ponemos 20 camas y el sistema las chupa, ponemos 50 camas y el sistema se las come. La situación es desesperante”, añadió.

Respecto al resto de los insumos, reconoció que algunas instituciones lo están planteando, pero no es un Alerta Roja. “Obviamente se agotan los insumos al tener este grado de ocupación en el sistema. Además hubo un esfuerzo grande para la extensión de la capacidad de las terapias. Tenemos que articular y ver cómo no nos quedamos sin insumos en las próximas semanas”, resumió.

Hay 303 ocupadas de un total de 450 camas en el sistema público. En los últimos 11 días creció casi un 40%, lo que demuestra la aceleración de la tendencia.

Finalmente, reconoció que las restricciones impuestas el viernes 9 de abril están mostrando un alivio del sistema. “Hay un indicio que las curvas muestran una leve baja en la circulación viral. Eso es una noticia importante. Pero saber si eso va a ser suficiente para desagotar, todavía es prematuro. El incendio existe y tiene lógica: siempre que restrinjan la circulación, se restringe la circulación del virus ”, concluyó.

Esta mañana, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que el país está en el momento de más riesgo desde el comienzo de la pandamia. “Hay un aumento exponencial de casos que pone en riesgo el sistema de salud”, advirtió.

Seguir leyendo: