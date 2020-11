“Lo que no hay que hacer es testear poco, o hacerlo en números no óptimos. Argentina testeó poco. Uruguay debería barajar la posibilidad de hacer una cuarentena corta y restrictiva de no más de 10 o 14 días e ir a buscar los casos con rastreo de contactos. Hay que trabajar muy duro para no pasar de conglomerado a transmisión comunitaria”, finalizó López.