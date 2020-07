El contexto del coronavirus a Dalmasso lo fundió. Lo atraviesa una sensación de incertidumbre acompañada de miedo, tristeza e impotencia. “Cuando empezó todo esto pensé que íbamos a estar 40 días, pero el tiempo pasó y ahora ya no sé qué hacer. Vendí todo: vehículos, dólares, oro. Me deshice de todo y ahora no me quedó más que desarmar la calesita y vender los caballitos. Siento una tristeza enorme porque uno ya vivió crisis, como la del 89 o el 2001, pero esta es la primera que no te dejan trabajar. La primera vez que facturé cero”, cuenta acongojado.