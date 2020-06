Sus compañeros de trabajo también se pronunciaron por las redes sociales. “Justo me tocó guardia hoy y sabía que estabas mal. Que habías hecho un neumotorax bilateral y veíamos la placa en la computadora, y sabíamos el pronóstico. Tratamos de no pensar en eso y seguimos atendiendo pacientes, heridos, etc. En un número que se incrementa día a día. Porque hoy lloramos la muerte de un colega y muchos se rasgarán las vestiduras”, lamentó en su cuenta de Twitter Julio Picón, médico del Hospital Perrando.