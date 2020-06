La razón por la cual una persona puede estar experimentando aturdimiento podría deberse a una variedad de razones, desde dormir a una hora que no se adapta a su cronotipo; no dormir por un período de tiempo suficientemente largo; no disfrutar de un sueño de buena calidad o de un problema subyacente del sueño, como la apnea del sueño (un trastorno que comúnmente produce ronquidos).