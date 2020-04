Mezzetti mantiene una calma y serenidad que no son de un médico que está viviendo una emergencia sanitaria . Le pregunto el por qué y él me contesta que tiene buenos motivos para pensar positivamente. En su policlínico cerraron uno de los tres pabellones para los Covid-positivos, ya que no hay más urgencias, se vació la terapia intensiva y quedan los últimos pacientes internados.