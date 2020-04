Fue por ello que la Federación de Psicólogos de la República Argentina planteó su malestar al jefe de Gabinete Santiago Cafiero a través de una nota en la que explica que la decisión administrativa n° 524/2020 en el BO, la cual regula las nuevas excepciones al aislamiento social, no explicita ni aclara si los psicólogos, que no realizan atención médica pero se encuentran reconocidos hace aproximadamente 40 años como profesionales de la salud, están exceptuados o no.